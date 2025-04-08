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Дюрі-бачі написав:Якщо договір такий, як публікують, то проблема не в тому, що ми не маємо зиску, а в тому, що: 1. ми мусимо копати, якщо не копаємо достатньо, то мусимо платити % 2. США не дає ні копійки, щоб копати, ми мусимо витрачати свої гроші на розкопки 3. найгірше - США визначає кому і по чому продавати, той же Нафтогаз не зможе населенню газ дешево продавати...
по суті це типова схема рекета із 90-х, який "поставив на щотчик" цілу країну
А можна договір в студію?
Ну і по суті, давайте представимо ситуацію - Ви би проміняли одного члена своєї сімї (200-м на війні) на те щоб ці мінерали лишились в державній власності?
Рекет тут не до чого, Трамп це робить бо може, Зе за три роки так не перевів економіку країни на військові рейки, заводи по виробництву зброї, снарядів не побудовані, зато вілли в Іспанії - куплені.
А позвольте полюбопытствовать. А откуда Вы знаете, что "заводи не побудовани"? Вам не сказали и не показали где они конкретно? Ну так все знали где что было. И шо? Мало туда ракет прилетело? Нет и нет. Ладно, проехали, все плохие.
Ну так, заводи потужні і потужно побудовані і "випускають" потужно дрони-аналоги шахедів. Мільйони дронів! Тільки тсс нікому не говоріть! Це як "Бачиш сусліка? Ні, а він є".
ПС Тільки щось росіяни не бачать щоденно на своїй територіях 100-200 аналогів шахедів від потужно побудованих заводів. Є поодинокі акції - начинені вибухівкою літачки типу аеропракт - але це якість десятки, і погоди на війні вони не роблять.
Freza написав:Ребята, посоветуйте пожалуйста брокера для новичка) Киев, счет в привате
Interactive Brokers Будет слишком круто? Фридом как то нет
Завтра Дони проснется и все отменит, тогда ракета будет) А может и нет… Предсказать поведение шоумэна невозможно Но каких то депрессий ждать не надо, напечатают баблишка если надо , как в ковид
Если я правильно понимаю, то Интерактивброкерс - единственный из сильных доступный вне США. Может ошибаюсь. ДжиПиМорган - наверное самый надежный, Фиделити - самый удобный из надежных. Шваб - что-то посредине из надежных. Но эти можно открыть только резидентам США, если не ошибаюсь. По крайней мере, у меня Фиделити и Чейз запрашивали ССН.
Здається так і є. Та й що там особливо "круто" може бути? Тільки відкривати тип акаунту не по дефолту, а кеш
akurt написав:Щось в Лейпцигу маленький заводик продукує BMW… В квітні минулого року я відвідав завод в штаті Піденна Кароліна. BMW Manufacturing employs 11,000 people at its eight million square-foot campus. The Spartanburg plant assembles the BMW X3, X4, X5, X6, X7, and XM Sports Activity Vehicles and Coupes and their variants. For 30 years, our associates have been proud to assemble more than 6.5 million safe, premium-quality BMWs for our customers around the world. Це тут: https://maps.app.goo.gl/SHqTwsi7r9rRe3v ... eview.copy
Він якраз посередині між двома приємними містами Spartanburg та Greenville. Траса 65, не можна не заїхати. Тим більше, що українців в тій місцевості вже мешкає дуже-дуже багато. Говорив з колишніми одеситами, то говорили що хтось з них працює на тому заводі.
akurt написав:Щось в Лейпцигу маленький заводик продукує BMW… В квітні минулого року я відвідав завод в штаті Піденна Кароліна. BMW Manufacturing employs 11,000 people at its eight million square-foot campus. The Spartanburg plant assembles the BMW X3, X4, X5, X6, X7, and XM Sports Activity Vehicles and Coupes and their variants. For 30 years, our associates have been proud to assemble more than 6.5 million safe, premium-quality BMWs for our customers around the world. Це тут: https://maps.app.goo.gl/SHqTwsi7r9rRe3v ... eview.copy
Він якраз посередині між двома приємними містами Spartanburg та Greenville. Траса 65, не можна не заїхати. Тим більше, що українців в тій місцевості вже мешкає дуже-дуже багато. Говорив з колишніми одеситами, то говорили що хтось з них працює на тому заводі.
akurt написав:Щось в Лейпцигу маленький заводик продукує BMW… В квітні минулого року я відвідав завод в штаті Піденна Кароліна. BMW Manufacturing employs 11,000 people at its eight million square-foot campus. The Spartanburg plant assembles the BMW X3, X4, X5, X6, X7, and XM Sports Activity Vehicles and Coupes and their variants. For 30 years, our associates have been proud to assemble more than 6.5 million safe, premium-quality BMWs for our customers around the world. Це тут: https://maps.app.goo.gl/SHqTwsi7r9rRe3v ... eview.copy
Він якраз посередині між двома приємними містами Spartanburg та Greenville. Траса 65, не можна не заїхати. Тим більше, що українців в тій місцевості вже мешкає дуже-дуже багато. Говорив з колишніми одеситами, то говорили що хтось з них працює на тому заводі.
rjkz написав:Насчет того, что "он построен в 1946 году" Не построе он в 1946 году. В 1946 году построен дом, на месте которого построен этот дом. Потом он был раза 2 перестроен, может снесен начисто и построен новый. Просто никто не файлил снос и построение нового. В зависимости от штата и каунти это требует долгого времени на получение пермитов как на снос так и на новое строительство. Время-деньги. Поэтому обычно делают ремонт с перестройкой (иногда полной), потом приглащают инспектора из каунти, он все фиксирует по факту, платят символический штраф (размер которого установлен, возможно в том самом 1946 году в тех еще долларах
У “клан Сопрано” було в одній серії, що мафіозі-імігрант хотів знести гараж у себе в дворі! А жінка місцевого мафіозі його відмовила -- чи штрафи чи що...