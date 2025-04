Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2729273027312732 Додано: Вів 08 кві, 2025 09:07 rjkz написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Якщо договір такий, як публікують, то проблема не в тому, що ми не маємо зиску, а в тому, що:

1. ми мусимо копати, якщо не копаємо достатньо, то мусимо платити %

2. США не дає ні копійки, щоб копати, ми мусимо витрачати свої гроші на розкопки

3. найгірше - США визначає кому і по чому продавати, той же Нафтогаз не зможе населенню газ дешево продавати...



по суті це типова схема рекета із 90-х, який "поставив на щотчик" цілу країну Якщо договір такий, як публікують, то проблема не в тому, що ми не маємо зиску, а в тому, що:1. ми мусимо копати, якщо не копаємо достатньо, то мусимо платити %2. США не дає ні копійки, щоб копати, ми мусимо витрачати свої гроші на розкопки3. найгірше - США визначає кому і по чому продавати, той же Нафтогаз не зможе населенню газ дешево продавати...по суті це типова схема рекета із 90-х, який "поставив на щотчик" цілу країну

А можна договір в студію?



Ну і по суті, давайте представимо ситуацію - Ви би проміняли одного члена своєї сімї (200-м на війні) на те щоб ці мінерали лишились в державній власності?



Рекет тут не до чого, Трамп це робить бо може, Зе за три роки так не перевів економіку країни на військові рейки, заводи по виробництву зброї, снарядів не побудовані, зато вілли в Іспанії - куплені. А можна договір в студію?Ну і по суті, давайте представимо ситуацію - Ви би проміняли одного члена своєї сімї (200-м на війні) на те щоб ці мінерали лишились в державній власності?Рекет тут не до чого, Трамп це робить бо може, Зе за три роки так не перевів економіку країни на військові рейки, заводи по виробництву зброї, снарядів не побудовані, зато вілли в Іспанії - куплені.



А позвольте полюбопытствовать.

А откуда Вы знаете, что "заводи не побудовани"?

Вам не сказали и не показали где они конкретно?

Ну так все знали где что было. И шо? Мало туда ракет прилетело?

Нет и нет. Ладно, проехали, все плохие. А позвольте полюбопытствовать.А откуда Вы знаете, что "заводи не побудовани"?Вам не сказали и не показали где они конкретно?Ну так все знали где что было. И шо? Мало туда ракет прилетело?Нет и нет. Ладно, проехали, все плохие.

Ну так, заводи потужні і потужно побудовані і "випускають" потужно дрони-аналоги шахедів. Мільйони дронів! Тільки тсс нікому не говоріть! Це як "Бачиш сусліка? Ні, а він є".



ПС Тільки щось росіяни не бачать щоденно на своїй територіях 100-200 аналогів шахедів від потужно побудованих заводів. Є поодинокі акції - начинені вибухівкою літачки типу аеропракт - але це якість десятки, і погоди на війні вони не роблять. Ну так, заводи потужні і потужно побудовані і "випускають" потужно дрони-аналоги шахедів. Мільйони дронів! Тільки тсс нікому не говоріть! Це як "Бачиш сусліка? Ні, а він є".ПС Тільки щось росіяни не бачать щоденно на своїй територіях 100-200 аналогів шахедів від потужно побудованих заводів. Є поодинокі акції - начинені вибухівкою літачки типу аеропракт - але це якість десятки, і погоди на війні вони не роблять. BIGor

Повідомлень: 9877 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1846 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 09:42 Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Freza написав: Ребята, посоветуйте пожалуйста брокера для новичка)

Киев, счет в привате



Interactive Brokers Будет слишком круто?

Фридом как то нет



Завтра Дони проснется и все отменит, тогда ракета будет)

А может и нет…

Предсказать поведение шоумэна невозможно

Но каких то депрессий ждать не надо, напечатают баблишка если надо , как в ковид Ребята, посоветуйте пожалуйста брокера для новичка)Киев, счет в приватеInteractive Brokers Будет слишком круто?Фридом как то нетЗавтра Дони проснется и все отменит, тогда ракета будет)А может и нет…Предсказать поведение шоумэна невозможноНо каких то депрессий ждать не надо, напечатают баблишка если надо , как в ковид



Если я правильно понимаю, то Интерактивброкерс - единственный из сильных доступный вне США. Может ошибаюсь.

ДжиПиМорган - наверное самый надежный, Фиделити - самый удобный из надежных.

Шваб - что-то посредине из надежных. Но эти можно открыть только резидентам США, если не ошибаюсь. По крайней мере, у меня Фиделити и Чейз запрашивали ССН. Если я правильно понимаю, то Интерактивброкерс - единственный из сильных доступный вне США. Может ошибаюсь.ДжиПиМорган - наверное самый надежный, Фиделити - самый удобный из надежных.Шваб - что-то посредине из надежных. Но эти можно открыть только резидентам США, если не ошибаюсь. По крайней мере, у меня Фиделити и Чейз запрашивали ССН. Здається так і є. Та й що там особливо "круто" може бути? Тільки відкривати тип акаунту не по дефолту, а кеш Здається так і є. Та й що там особливо "круто" може бути? Тільки відкривати тип акаунту не по дефолту, а кеш Faceless

Модератор Повідомлень: 35731 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1475 раз. Подякували: 8173 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 13:59 про "бідних пенсіонерів" Bolt написав: https://youtu.be/GvkaJxeGUJc?si=EO6-D79JpOA7iOtz

мені теж підкинуло алгоритмами, рекомендую для лікбеза

мені теж підкинуло алгоритмами, рекомендую для лікбеза flyman

Повідомлень: 39123 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2816 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 14:46 akurt написав: Щось в Лейпцигу маленький заводик продукує BMW…

В квітні минулого року я відвідав завод в штаті Піденна Кароліна.

BMW Manufacturing employs 11,000 people at its eight million square-foot campus. The Spartanburg plant assembles the BMW X3, X4, X5, X6, X7, and XM Sports Activity Vehicles and Coupes and their variants. For 30 years, our associates have been proud to assemble more than 6.5 million safe, premium-quality BMWs for our customers around the world.

Це тут: https://maps.app.goo.gl/SHqTwsi7r9rRe3v ... eview.copy



Він якраз посередині між двома приємними містами Spartanburg та Greenville. Траса 65, не можна не заїхати. Тим більше, що українців в тій місцевості вже мешкає дуже-дуже багато.

Говорив з колишніми одеситами, то говорили що хтось з них працює на тому заводі. Щось в Лейпцигу маленький заводик продукує BMW…В квітні минулого року я відвідав завод в штаті Піденна Кароліна.BMW Manufacturing employs 11,000 people at its eight million square-foot campus. The Spartanburg plant assembles the BMW X3, X4, X5, X6, X7, and XM Sports Activity Vehicles and Coupes and their variants. For 30 years, our associates have been proud to assemble more than 6.5 million safe, premium-quality BMWs for our customers around the world.Це тут:Він якраз посередині між двома приємними містами Spartanburg та Greenville. Траса 65, не можна не заїхати. Тим більше, що українців в тій місцевості вже мешкає дуже-дуже багато.Говорив з колишніми одеситами, то говорили що хтось з них працює на тому заводі.

тим часом в Канаді

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1092040249624859&set=a.630421175786771 тим часом в Канаді flyman

Повідомлень: 39123 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2816 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 15:17 flyman написав: akurt написав: Щось в Лейпцигу маленький заводик продукує BMW…

В квітні минулого року я відвідав завод в штаті Піденна Кароліна.

BMW Manufacturing employs 11,000 people at its eight million square-foot campus. The Spartanburg plant assembles the BMW X3, X4, X5, X6, X7, and XM Sports Activity Vehicles and Coupes and their variants. For 30 years, our associates have been proud to assemble more than 6.5 million safe, premium-quality BMWs for our customers around the world.

Це тут: https://maps.app.goo.gl/SHqTwsi7r9rRe3v ... eview.copy



Він якраз посередині між двома приємними містами Spartanburg та Greenville. Траса 65, не можна не заїхати. Тим більше, що українців в тій місцевості вже мешкає дуже-дуже багато.

Говорив з колишніми одеситами, то говорили що хтось з них працює на тому заводі. Щось в Лейпцигу маленький заводик продукує BMW…В квітні минулого року я відвідав завод в штаті Піденна Кароліна.BMW Manufacturing employs 11,000 people at its eight million square-foot campus. The Spartanburg plant assembles the BMW X3, X4, X5, X6, X7, and XM Sports Activity Vehicles and Coupes and their variants. For 30 years, our associates have been proud to assemble more than 6.5 million safe, premium-quality BMWs for our customers around the world.Це тут:Він якраз посередині між двома приємними містами Spartanburg та Greenville. Траса 65, не можна не заїхати. Тим більше, що українців в тій місцевості вже мешкає дуже-дуже багато.Говорив з колишніми одеситами, то говорили що хтось з них працює на тому заводі.

тим часом в Канаді

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1092040249624859&set=a.630421175786771 тим часом в Канаді

Будущее Украины после победы не умением, а живыми разминирующими волнами Будущее Украины после победы не умением, а живыми разминирующими волнами барабашов

Повідомлень: 4969 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 16:27 барабашов написав: flyman написав: akurt написав: Щось в Лейпцигу маленький заводик продукує BMW…

В квітні минулого року я відвідав завод в штаті Піденна Кароліна.

BMW Manufacturing employs 11,000 people at its eight million square-foot campus. The Spartanburg plant assembles the BMW X3, X4, X5, X6, X7, and XM Sports Activity Vehicles and Coupes and their variants. For 30 years, our associates have been proud to assemble more than 6.5 million safe, premium-quality BMWs for our customers around the world.

Це тут: https://maps.app.goo.gl/SHqTwsi7r9rRe3v ... eview.copy



Він якраз посередині між двома приємними містами Spartanburg та Greenville. Траса 65, не можна не заїхати. Тим більше, що українців в тій місцевості вже мешкає дуже-дуже багато.

Говорив з колишніми одеситами, то говорили що хтось з них працює на тому заводі. Щось в Лейпцигу маленький заводик продукує BMW…В квітні минулого року я відвідав завод в штаті Піденна Кароліна.BMW Manufacturing employs 11,000 people at its eight million square-foot campus. The Spartanburg plant assembles the BMW X3, X4, X5, X6, X7, and XM Sports Activity Vehicles and Coupes and their variants. For 30 years, our associates have been proud to assemble more than 6.5 million safe, premium-quality BMWs for our customers around the world.Це тут:Він якраз посередині між двома приємними містами Spartanburg та Greenville. Траса 65, не можна не заїхати. Тим більше, що українців в тій місцевості вже мешкає дуже-дуже багато.Говорив з колишніми одеситами, то говорили що хтось з них працює на тому заводі.

тим часом в Канаді

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1092040249624859&set=a.630421175786771 тим часом в Канаді

Будущее Украины после победы не умением, а живыми разминирующими волнами Будущее Украины после победы не умением, а живыми разминирующими волнами

Канада смогла без волн. Канада смогла без волн. flyman

Повідомлень: 39123 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2816 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 16:37 Про Туреччину 18 хв. про 4% податку в Туреччині, колись, не тепер

flyman

Повідомлень: 39123 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2816 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 18:29 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Насчет того, что "он построен в 1946 году"

Не построе он в 1946 году.

В 1946 году построен дом, на месте которого построен этот дом.

Потом он был раза 2 перестроен, может снесен начисто и построен новый.

Просто никто не файлил снос и построение нового.

В зависимости от штата и каунти это требует долгого времени на получение пермитов как на снос так и на новое строительство. Время-деньги. Поэтому обычно делают ремонт с перестройкой (иногда полной), потом приглащают инспектора из каунти, он все фиксирует по факту, платят символический штраф (размер которого установлен, возможно в том самом 1946 году в тех еще долларах Насчет того, что "он построен в 1946 году"Не построе он в 1946 году.В 1946 году построен дом, на месте которого построен этот дом.Потом он был раза 2 перестроен, может снесен начисто и построен новый.Просто никто не файлил снос и построение нового.В зависимости от штата и каунти это требует долгого времени на получение пермитов как на снос так и на новое строительство. Время-деньги. Поэтому обычно делают ремонт с перестройкой (иногда полной), потом приглащают инспектора из каунти, он все фиксирует по факту, платят символический штраф (размер которого установлен, возможно в том самом 1946 году в тех еще долларах





У “клан Сопрано” було в одній серії, що мафіозі-імігрант хотів знести гараж у себе в дворі!

А жінка місцевого мафіозі його відмовила -- чи штрафи чи що... У “клан Сопрано” було в одній серії, що мафіозі-імігрант хотів знести гараж у себе в дворі!А жінка місцевого мафіозі його відмовила -- чи штрафи чи що... Bobua

Повідомлень: 2596 З нами з: 24.08.10 Подякував: 117 раз. Подякували: 173 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2729273027312732 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: Faceless