|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 кві, 2025 21:02
Faceless написав: rjkz написав: Freza написав:
Ребята, посоветуйте пожалуйста брокера для новичка)
Киев, счет в привате
Interactive Brokers Будет слишком круто?
Фридом как то нет
Завтра Дони проснется и все отменит, тогда ракета будет)
А может и нет…
Предсказать поведение шоумэна невозможно
Но каких то депрессий ждать не надо, напечатают баблишка если надо , как в ковид
Если я правильно понимаю, то Интерактивброкерс - единственный из сильных доступный вне США. Может ошибаюсь.
ДжиПиМорган - наверное самый надежный, Фиделити - самый удобный из надежных.
Шваб - что-то посредине из надежных. Но эти можно открыть только резидентам США, если не ошибаюсь. По крайней мере, у меня Фиделити и Чейз запрашивали ССН.
Здається так і є. Та й що там особливо "круто" може бути? Тільки відкривати тип акаунту не по дефолту, а кеш
На самом деле опций много.
Например, одна из них - на счету в Фиделити лежит неинвестированный кэш под почти 4% годовых. В ДЖИПИМОРГАНЕ они-би просто лежали.
Есть или нет комиссии на определенные операции, сколько чего и как быстро можно купить. Какие есть инструменты интерфейса.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17141
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8518 раз.
- Подякували: 5382 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
5
6
Додано: Вів 08 кві, 2025 22:34
Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(
Не для Украіни ці інструменти.
Та й ринок зараз штормить, хоч і вабить точкою входу.
Та й Доні Тромб тільки прогрівся, шо там в той голові, навіть Бог не знає.
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2206
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 08 кві, 2025 23:31
rjkz написав:
Например, одна из них - на счету в Фиделити лежит неинвестированный кэш под почти 4% годовых. В ДЖИПИМОРГАНЕ они-би просто лежали.
В ІВ залежить від загальної кількості грошей (Net Asset Value or NAV of your account). До 10к нічого нема, від 10к до 100к ставка зростає, від 100к - майже 3,8%
Комісії є мабуть на все крім зарахування грошей, але в принципі невеликі.
Ще є різні нюанси залежно від ринку, деякі країни, наприклад, забороняють закривати позицію в день відкриття, але то знову ж таки треба буть гурманом і лізти на ринок Малайзії.
rjkz написав:
Какие есть инструменты интерфейса.
Тут вже дійсно багато чого можна вивчати, але якщо людині просто прилаштувати трошки на фондовий ринок, лізти в складні інструменти необов'язково.
Freza написав:
Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(
Не для Украіни ці інструменти.
А що для України тоді?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35736
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1476 раз.
- Подякували: 8173 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 08 кві, 2025 23:35
Freza написав:
Та й Доні Тромб
Доречі він з німців, їх прізвище насправді Drumpf, але дідо Дональда вирішив зробити благозвучніше (і щоб косо не дивилися бо часи після другої світової) назвався "козирем"
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35736
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1476 раз.
- Подякували: 8173 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|