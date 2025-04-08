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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2730273127322733
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 21:02

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Freza написав:Ребята, посоветуйте пожалуйста брокера для новичка)
Киев, счет в привате

Interactive Brokers Будет слишком круто?
Фридом как то нет

Завтра Дони проснется и все отменит, тогда ракета будет)
А может и нет…
Предсказать поведение шоумэна невозможно
Но каких то депрессий ждать не надо, напечатают баблишка если надо , как в ковид


Если я правильно понимаю, то Интерактивброкерс - единственный из сильных доступный вне США. Может ошибаюсь.
ДжиПиМорган - наверное самый надежный, Фиделити - самый удобный из надежных.
Шваб - что-то посредине из надежных. Но эти можно открыть только резидентам США, если не ошибаюсь. По крайней мере, у меня Фиделити и Чейз запрашивали ССН.
Здається так і є. Та й що там особливо "круто" може бути? Тільки відкривати тип акаунту не по дефолту, а кеш


На самом деле опций много.
Например, одна из них - на счету в Фиделити лежит неинвестированный кэш под почти 4% годовых. В ДЖИПИМОРГАНЕ они-би просто лежали.
Есть или нет комиссии на определенные операции, сколько чего и как быстро можно купить. Какие есть инструменты интерфейса.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 22:34

Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(
Не для Украіни ці інструменти.
Та й ринок зараз штормить, хоч і вабить точкою входу.

Та й Доні Тромб тільки прогрівся, шо там в той голові, навіть Бог не знає.
Freza
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 23:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Например, одна из них - на счету в Фиделити лежит неинвестированный кэш под почти 4% годовых. В ДЖИПИМОРГАНЕ они-би просто лежали.

В ІВ залежить від загальної кількості грошей (Net Asset Value or NAV of your account). До 10к нічого нема, від 10к до 100к ставка зростає, від 100к - майже 3,8%
Комісії є мабуть на все крім зарахування грошей, але в принципі невеликі.
Ще є різні нюанси залежно від ринку, деякі країни, наприклад, забороняють закривати позицію в день відкриття, але то знову ж таки треба буть гурманом і лізти на ринок Малайзії.
  rjkz написав:Какие есть инструменты интерфейса.

Тут вже дійсно багато чого можна вивчати, але якщо людині просто прилаштувати трошки на фондовий ринок, лізти в складні інструменти необов'язково.
  Freza написав:Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(
Не для Украіни ці інструменти.

А що для України тоді?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 23:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  Freza написав:Та й Доні Тромб

Доречі він з німців, їх прізвище насправді Drumpf, але дідо Дональда вирішив зробити благозвучніше (і щоб косо не дивилися бо часи після другої світової) назвався "козирем"
Faceless
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