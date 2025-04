Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2730273127322733 Додано: Вів 08 кві, 2025 21:02 Faceless написав: rjkz написав: Freza написав: Ребята, посоветуйте пожалуйста брокера для новичка)

Киев, счет в привате



Interactive Brokers Будет слишком круто?

Фридом как то нет



Завтра Дони проснется и все отменит, тогда ракета будет)

А может и нет…

Предсказать поведение шоумэна невозможно

Но каких то депрессий ждать не надо, напечатают баблишка если надо , как в ковид Ребята, посоветуйте пожалуйста брокера для новичка)Киев, счет в приватеInteractive Brokers Будет слишком круто?Фридом как то нетЗавтра Дони проснется и все отменит, тогда ракета будет)А может и нет…Предсказать поведение шоумэна невозможноНо каких то депрессий ждать не надо, напечатают баблишка если надо , как в ковид



Если я правильно понимаю, то Интерактивброкерс - единственный из сильных доступный вне США. Может ошибаюсь.

ДжиПиМорган - наверное самый надежный, Фиделити - самый удобный из надежных.

Шваб - что-то посредине из надежных. Но эти можно открыть только резидентам США, если не ошибаюсь. По крайней мере, у меня Фиделити и Чейз запрашивали ССН. Если я правильно понимаю, то Интерактивброкерс - единственный из сильных доступный вне США. Может ошибаюсь.ДжиПиМорган - наверное самый надежный, Фиделити - самый удобный из надежных.Шваб - что-то посредине из надежных. Но эти можно открыть только резидентам США, если не ошибаюсь. По крайней мере, у меня Фиделити и Чейз запрашивали ССН. Здається так і є. Та й що там особливо "круто" може бути? Тільки відкривати тип акаунту не по дефолту, а кеш Здається так і є. Та й що там особливо "круто" може бути? Тільки відкривати тип акаунту не по дефолту, а кеш



На самом деле опций много.

Например, одна из них - на счету в Фиделити лежит неинвестированный кэш под почти 4% годовых. В ДЖИПИМОРГАНЕ они-би просто лежали.

Есть или нет комиссии на определенные операции, сколько чего и как быстро можно купить. Какие есть инструменты интерфейса. На самом деле опций много.Например, одна из них - на счету в Фиделити лежит неинвестированный кэш под почти 4% годовых. В ДЖИПИМОРГАНЕ они-би просто лежали.Есть или нет комиссии на определенные операции, сколько чего и как быстро можно купить. Какие есть инструменты интерфейса. rjkz

Повідомлень: 17148 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8518 раз. Подякували: 5382 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 22:34 Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(

Не для Украіни ці інструменти.

Та й ринок зараз штормить, хоч і вабить точкою входу.



Та й Доні Тромб тільки прогрівся, шо там в той голові, навіть Бог не знає. Freza Повідомлень: 2206 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 23:31 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Например, одна из них - на счету в Фиделити лежит неинвестированный кэш под почти 4% годовых. В ДЖИПИМОРГАНЕ они-би просто лежали. Например, одна из них - на счету в Фиделити лежит неинвестированный кэш под почти 4% годовых. В ДЖИПИМОРГАНЕ они-би просто лежали.

В ІВ залежить від загальної кількості грошей (Net Asset Value or NAV of your account). До 10к нічого нема, від 10к до 100к ставка зростає, від 100к - майже 3,8%

Комісії є мабуть на все крім зарахування грошей, але в принципі невеликі.

Ще є різні нюанси залежно від ринку, деякі країни, наприклад, забороняють закривати позицію в день відкриття, але то знову ж таки треба буть гурманом і лізти на ринок Малайзії.

rjkz написав: Какие есть инструменты интерфейса. Какие есть инструменты интерфейса.

Тут вже дійсно багато чого можна вивчати, але якщо людині просто прилаштувати трошки на фондовий ринок, лізти в складні інструменти необов'язково. Freza написав: Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(

Не для Украіни ці інструменти. Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(Не для Украіни ці інструменти.

А що для України тоді? В ІВ залежить від загальної кількості грошей (Net Asset Value or NAV of your account). До 10к нічого нема, від 10к до 100к ставка зростає, від 100к - майже 3,8%Комісії є мабуть на все крім зарахування грошей, але в принципі невеликі.Ще є різні нюанси залежно від ринку, деякі країни, наприклад, забороняють закривати позицію в день відкриття, але то знову ж таки треба буть гурманом і лізти на ринок Малайзії.Тут вже дійсно багато чого можна вивчати, але якщо людині просто прилаштувати трошки на фондовий ринок, лізти в складні інструменти необов'язково.А що для України тоді? Faceless

Модератор Повідомлень: 35738 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1476 раз. Подякували: 8173 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 23:35 Re: Еміграція, заробітчанство Freza написав: Та й Доні Тромб Та й Доні Тромб

Доречі він з німців, їх прізвище насправді Drumpf, але дідо Дональда вирішив зробити благозвучніше (і щоб косо не дивилися бо часи після другої світової) назвався "козирем" Доречі він з німців, їх прізвище насправді Drumpf, але дідо Дональда вирішив зробити благозвучніше (і щоб косо не дивилися бо часи після другої світової) назвався "козирем" Faceless

Модератор Повідомлень: 35738 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1476 раз. Подякували: 8173 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 кві, 2025 04:33 Freza написав: Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(

Не для Украіни ці інструменти.

Та й ринок зараз штормить, хоч і вабить точкою входу.



Та й Доні Тромб тільки прогрівся, шо там в той голові, навіть Бог не знає. Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(Не для Украіни ці інструменти.Та й ринок зараз штормить, хоч і вабить точкою входу.Та й Доні Тромб тільки прогрівся, шо там в той голові, навіть Бог не знає.



Это уже о другом.

Не о брокерах.

Сегодня появилась у кого-то слабая надежда и на этом фоне рынок приподнялся, но этот ... закусил удила и рынок пошел дальше вниз.

Он доиграется что его вынесут.

Только как-бы поздно не было.

Чувак просто уничтожает то уникальное положение, в котором США находится. Это уже о другом.Не о брокерах.Сегодня появилась у кого-то слабая надежда и на этом фоне рынок приподнялся, но этот ... закусил удила и рынок пошел дальше вниз.Он доиграется что его вынесут.Только как-бы поздно не было.Чувак просто уничтожает то уникальное положение, в котором США находится. rjkz

Повідомлень: 17148 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8518 раз. Подякували: 5382 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 кві, 2025 05:53 Faceless написав: rjkz написав: Например, одна из них - на счету в Фиделити лежит неинвестированный кэш под почти 4% годовых. В ДЖИПИМОРГАНЕ они-би просто лежали. Например, одна из них - на счету в Фиделити лежит неинвестированный кэш под почти 4% годовых. В ДЖИПИМОРГАНЕ они-би просто лежали.

В ІВ залежить від загальної кількості грошей (Net Asset Value or NAV of your account). До 10к нічого нема, від 10к до 100к ставка зростає, від 100к - майже 3,8%

Комісії є мабуть на все крім зарахування грошей, але в принципі невеликі.

Ще є різні нюанси залежно від ринку, деякі країни, наприклад, забороняють закривати позицію в день відкриття, але то знову ж таки треба буть гурманом і лізти на ринок Малайзії.

rjkz написав: Какие есть инструменты интерфейса. Какие есть инструменты интерфейса.

Тут вже дійсно багато чого можна вивчати, але якщо людині просто прилаштувати трошки на фондовий ринок, лізти в складні інструменти необов'язково. Freza написав: Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(

Не для Украіни ці інструменти. Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(Не для Украіни ці інструменти.

А що для України тоді? В ІВ залежить від загальної кількості грошей (Net Asset Value or NAV of your account). До 10к нічого нема, від 10к до 100к ставка зростає, від 100к - майже 3,8%Комісії є мабуть на все крім зарахування грошей, але в принципі невеликі.Ще є різні нюанси залежно від ринку, деякі країни, наприклад, забороняють закривати позицію в день відкриття, але то знову ж таки треба буть гурманом і лізти на ринок Малайзії.Тут вже дійсно багато чого можна вивчати, але якщо людині просто прилаштувати трошки на фондовий ринок, лізти в складні інструменти необов'язково.А що для України тоді?



На Фиделити нет минимальной суммы на остатке кэша, на которую идет %%.

Сейчас 3.96%.

Я как-то по ошибке не ту позицию купил. За несколько секунд обратно продал.

Комиссия только в виде дельты между покупкой и продажей. Такая мизерная, что не очем говорить.

Ну и отслеживается все в реальном времени. Секунда в секунду.

Если трейдингом заниматься, то без этого никак.

Кстати, и исполнение ордера почти мгновенное.

А-то позицию покупаешь по маркету, а пока ее протащит, то уже нафиг не надо.

Если только инвестировать, то оно не так чувствительно.

Но я так смотрю, как за последний год, то на трейдинге что-то можно зарабатывать, а на инвестировании...ну сейчас маркет ниже чем год назад. На Фиделити нет минимальной суммы на остатке кэша, на которую идет %%.Сейчас 3.96%.Я как-то по ошибке не ту позицию купил. За несколько секунд обратно продал.Комиссия только в виде дельты между покупкой и продажей. Такая мизерная, что не очем говорить.Ну и отслеживается все в реальном времени. Секунда в секунду.Если трейдингом заниматься, то без этого никак.Кстати, и исполнение ордера почти мгновенное.А-то позицию покупаешь по маркету, а пока ее протащит, то уже нафиг не надо.Если только инвестировать, то оно не так чувствительно.Но я так смотрю, как за последний год, то на трейдинге что-то можно зарабатывать, а на инвестировании...ну сейчас маркет ниже чем год назад. rjkz

Повідомлень: 17148 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8518 раз. Подякували: 5382 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 кві, 2025 07:41 rjkz написав: Только как-бы поздно не было.

Чувак просто уничтожает то уникальное положение, в котором США находится. Только как-бы поздно не было.Чувак просто уничтожает то уникальное положение, в котором США находится.

Если помните, Я недавно достаточно резко выразился по поводу стиля действий Трампа. Моё мнение не поменялось.

Но, справедливости ради, должен заметить, что уникальное положение начало шататься задолго до его прихода. Я даже не уверен, что к этому моменту уже не было поздно.

Было очень заманчиво перенести товарное производство туда, где люди готовы работать за миску риса. Вот только с этим сильно переборщили и вырастили себе очень мощного конкурента, у которого появились весьма обоснованные амбиции. Сегодня качественные китайские товары уже не столь дешевы, выгода стала сомнительной, а конкуренция осталась.

С этим давно надо было что-то делать. Естественно, не так!

Я редко осмеливаюсь что-то прогнозировать, но в этот раз позволю себе предположить, что Китай дождется удобного момента и скупит по дешёвке полмира. Он давно скупает по всему миру вкусные предприятия, а на падении фонды этот процесс ускорится.



Рецепта у меня нет Если помните, Я недавно достаточно резко выразился по поводу стиля действий Трампа. Моё мнение не поменялось.Но, справедливости ради, должен заметить, что уникальное положение начало шататься задолго до его прихода. Я даже не уверен, что к этому моменту уже не было поздно.Было очень заманчиво перенести товарное производство туда, где люди готовы работать за миску риса. Вот только с этим сильно переборщили и вырастили себе очень мощного конкурента, у которого появились весьма обоснованные амбиции. Сегодня качественные китайские товары уже не столь дешевы, выгода стала сомнительной, а конкуренция осталась.С этим давно надо было что-то делать. Естественно, не так!Я редко осмеливаюсь что-то прогнозировать, но в этот раз позволю себе предположить, что Китай дождется удобного момента и скупит по дешёвке полмира. Он давно скупает по всему миру вкусные предприятия, а на падении фонды этот процесс ускорится.Рецепта у меня нет Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7972 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6412 раз. Подякували: 21442 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 кві, 2025 07:47 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: А що для України тоді? А що для України тоді?

ПФТС, Українська біржа. ПФТС, Українська біржа. BIGor

Повідомлень: 9880 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1846 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 кві, 2025 07:51 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Если только инвестировать, то оно не так чувствительно.

Но я так смотрю, как за последний год, то на трейдинге что-то можно зарабатывать, а на инвестировании...ну сейчас маркет ниже чем год назад. Если только инвестировать, то оно не так чувствительно.Но я так смотрю, как за последний год, то на трейдинге что-то можно зарабатывать, а на инвестировании...ну сейчас маркет ниже чем год назад.

Навпаки, минулий рік, особливо кінець був так собі для інвестування - очевидні були вже хаї. А от зараз можна починати щось думать про інвестування, коли вже є дисконт в 15%.

І ще одне, вважаю бездевідентні акції - просто для спекуляцій. Акції мають бути дивідентні, тому буде легше переносити всі ці щоденні зміни в котуваннях.



ПС, особисто не маю багато експертизи щодо ринку акцій, але раджу дивитись цей канал

Навпаки, минулий рік, особливо кінець був так собі для інвестування - очевидні були вже хаї. А от зараз можна починати щось думать про інвестування, коли вже є дисконт в 15%.І ще одне, вважаю бездевідентні акції - просто для спекуляцій. Акції мають бути дивідентні, тому буде легше переносити всі ці щоденні зміни в котуваннях.ПС, особисто не маю багато експертизи щодо ринку акцій, але раджу дивитись цей канал BIGor

Повідомлень: 9880 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1846 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 кві, 2025 11:22 Re: Еміграція, заробітчанство Каже, що міг би жити в Аргентині і за $150 в місяць, бо має свій власний земельний участок з жилим контейнером

flyman

Повідомлень: 39131 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2817 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2730273127322733 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор