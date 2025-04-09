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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 кві, 2025 21:02
Faceless написав: rjkz написав: Freza написав:
Ребята, посоветуйте пожалуйста брокера для новичка)
Киев, счет в привате
Interactive Brokers Будет слишком круто?
Фридом как то нет
Завтра Дони проснется и все отменит, тогда ракета будет)
А может и нет…
Предсказать поведение шоумэна невозможно
Но каких то депрессий ждать не надо, напечатают баблишка если надо , как в ковид
Если я правильно понимаю, то Интерактивброкерс - единственный из сильных доступный вне США. Может ошибаюсь.
ДжиПиМорган - наверное самый надежный, Фиделити - самый удобный из надежных.
Шваб - что-то посредине из надежных. Но эти можно открыть только резидентам США, если не ошибаюсь. По крайней мере, у меня Фиделити и Чейз запрашивали ССН.
Здається так і є. Та й що там особливо "круто" може бути? Тільки відкривати тип акаунту не по дефолту, а кеш
На самом деле опций много.
Например, одна из них - на счету в Фиделити лежит неинвестированный кэш под почти 4% годовых. В ДЖИПИМОРГАНЕ они-би просто лежали.
Есть или нет комиссии на определенные операции, сколько чего и как быстро можно купить. Какие есть инструменты интерфейса.
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Додано: Вів 08 кві, 2025 22:34
Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(
Не для Украіни ці інструменти.
Та й ринок зараз штормить, хоч і вабить точкою входу.
Та й Доні Тромб тільки прогрівся, шо там в той голові, навіть Бог не знає.
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Додано: Вів 08 кві, 2025 23:31
rjkz написав:
Например, одна из них - на счету в Фиделити лежит неинвестированный кэш под почти 4% годовых. В ДЖИПИМОРГАНЕ они-би просто лежали.
В ІВ залежить від загальної кількості грошей (Net Asset Value or NAV of your account). До 10к нічого нема, від 10к до 100к ставка зростає, від 100к - майже 3,8%
Комісії є мабуть на все крім зарахування грошей, але в принципі невеликі.
Ще є різні нюанси залежно від ринку, деякі країни, наприклад, забороняють закривати позицію в день відкриття, але то знову ж таки треба буть гурманом і лізти на ринок Малайзії.
rjkz написав:
Какие есть инструменты интерфейса.
Тут вже дійсно багато чого можна вивчати, але якщо людині просто прилаштувати трошки на фондовий ринок, лізти в складні інструменти необов'язково.
Freza написав:
Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(
Не для Украіни ці інструменти.
А що для України тоді?
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Додано: Вів 08 кві, 2025 23:35
Freza написав:
Та й Доні Тромб
Доречі він з німців, їх прізвище насправді Drumpf, але дідо Дональда вирішив зробити благозвучніше (і щоб косо не дивилися бо часи після другої світової) назвався "козирем"
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Додано: Сер 09 кві, 2025 04:33
Freza написав:
Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(
Не для Украіни ці інструменти.
Та й ринок зараз штормить, хоч і вабить точкою входу.
Та й Доні Тромб тільки прогрівся, шо там в той голові, навіть Бог не знає.
Это уже о другом.
Не о брокерах.
Сегодня появилась у кого-то слабая надежда и на этом фоне рынок приподнялся, но этот ... закусил удила и рынок пошел дальше вниз.
Он доиграется что его вынесут.
Только как-бы поздно не было.
Чувак просто уничтожает то уникальное положение, в котором США находится.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 05:53
Faceless написав: rjkz написав:
Например, одна из них - на счету в Фиделити лежит неинвестированный кэш под почти 4% годовых. В ДЖИПИМОРГАНЕ они-би просто лежали.
В ІВ залежить від загальної кількості грошей (Net Asset Value or NAV of your account). До 10к нічого нема, від 10к до 100к ставка зростає, від 100к - майже 3,8%
Комісії є мабуть на все крім зарахування грошей, але в принципі невеликі.
Ще є різні нюанси залежно від ринку, деякі країни, наприклад, забороняють закривати позицію в день відкриття, але то знову ж таки треба буть гурманом і лізти на ринок Малайзії.
rjkz написав:
Какие есть инструменты интерфейса.
Тут вже дійсно багато чого можна вивчати, але якщо людині просто прилаштувати трошки на фондовий ринок, лізти в складні інструменти необов'язково.
Freza написав:
Подивився різних експертів на ютубчику і зрозумів, що “нахіба воно треба»(
Не для Украіни ці інструменти.
А що для України тоді?
На Фиделити нет минимальной суммы на остатке кэша, на которую идет %%.
Сейчас 3.96%.
Я как-то по ошибке не ту позицию купил. За несколько секунд обратно продал.
Комиссия только в виде дельты между покупкой и продажей. Такая мизерная, что не очем говорить.
Ну и отслеживается все в реальном времени. Секунда в секунду.
Если трейдингом заниматься, то без этого никак.
Кстати, и исполнение ордера почти мгновенное.
А-то позицию покупаешь по маркету, а пока ее протащит, то уже нафиг не надо.
Если только инвестировать, то оно не так чувствительно.
Но я так смотрю, как за последний год, то на трейдинге что-то можно зарабатывать, а на инвестировании...ну сейчас маркет ниже чем год назад.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 07:41
rjkz написав:
Только как-бы поздно не было.
Чувак просто уничтожает то уникальное положение, в котором США находится.
Если помните, Я недавно достаточно резко выразился по поводу стиля действий Трампа. Моё мнение не поменялось.
Но, справедливости ради, должен заметить, что уникальное положение начало шататься задолго до его прихода. Я даже не уверен, что к этому моменту уже не было поздно.
Было очень заманчиво перенести товарное производство туда, где люди готовы работать за миску риса. Вот только с этим сильно переборщили и вырастили себе очень мощного конкурента, у которого появились весьма обоснованные амбиции. Сегодня качественные китайские товары уже не столь дешевы, выгода стала сомнительной, а конкуренция осталась.
С этим давно надо было что-то делать. Естественно, не так!
Я редко осмеливаюсь что-то прогнозировать, но в этот раз позволю себе предположить, что Китай дождется удобного момента и скупит по дешёвке полмира. Он давно скупает по всему миру вкусные предприятия, а на падении фонды этот процесс ускорится.
Рецепта у меня нет
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Додано: Сер 09 кві, 2025 07:47
Faceless написав:
А що для України тоді?
ПФТС, Українська біржа.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 07:51
rjkz написав:
Если только инвестировать, то оно не так чувствительно.
Но я так смотрю, как за последний год, то на трейдинге что-то можно зарабатывать, а на инвестировании...ну сейчас маркет ниже чем год назад.
Навпаки, минулий рік, особливо кінець був так собі для інвестування - очевидні були вже хаї. А от зараз можна починати щось думать про інвестування, коли вже є дисконт в 15%.
І ще одне, вважаю бездевідентні акції - просто для спекуляцій. Акції мають бути дивідентні, тому буде легше переносити всі ці щоденні зміни в котуваннях.
ПС, особисто не маю багато експертизи щодо ринку акцій, але раджу дивитись цей канал
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Додано: Сер 09 кві, 2025 11:22
Каже, що міг би жити в Аргентині і за $150 в місяць, бо має свій власний земельний участок з жилим контейнером
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