RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2731273227332734
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 14:47

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Де в ЄС найбільше зростали ціни на житло та оренду в 4 кварталі 2024 року
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6084
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:21

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4913
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 2031 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2731273227332734
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.