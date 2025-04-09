Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Де в ЄС найбільше зростали ціни на житло та оренду в 4 кварталі 2024 року
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 кві, 2025 14:47
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Де в ЄС найбільше зростали ціни на житло та оренду в 4 кварталі 2024 року
Додано: Сер 09 кві, 2025 20:46
1. У Трампа была возможность начать широкомасштабную торговую войну с Китаем во врмкя своего первого срока. Но тогда были очень скромные пошлины.
2. Если опасаться Китая, то причем тут Канада с которой он начал?
3. Зачем вообще против себя настраивать весь мир? ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов.
4. Про отсутствие в тарифах раши и Беларуси - тоже интересно. Диктаторы своих уважают?
Додано: Сер 09 кві, 2025 20:59
Re: Еміграція, заробітчанство
Про пінгвінів:
Трампова активність лякає і мене знеціненням накопичених зеленкуватих папірців, але проблеми і перекоси накопичувались давно, а зараз надто радикально взялись за їх можливе розв'язання.
Додано: Сер 09 кві, 2025 21:35
Додано: Сер 09 кві, 2025 22:24
Поки панове вчать президента країни, в якій вони ніколи в житті не були і мабуть вже ніколи в житті не будуть, жити та хазяйнувати, життя йде вперед.
"Не зівай Хомко - на те й ярмарок!"
Може кому знадобиться - цікава можливість - БЕЗКОШТОВНО - навчитися вчитися в США.
Мені прийшла розсилка з перевіреного авторитетного джерела:
Мрієш про магістратуру чи докторантуру в США?
GSAp – безкоштовна програма мережі EducationUSA, яка допоможе зробити цей крок! Радники підтримають на всіх етапах: від вибору програми до підготовки документів, написання есе, проходження інтерв’ю та розвитку лідерських якостей.
Хто може податися?
✅ Громадяни України
✅ Студенти останнього курсу бакалаврату, випускники або молоді фахівці на етапі розвитку кар’єри
✅ Ті, хто планує вступати на магістратуру чи докторантуру в США восени 2025 або навесні 2026 року
✅ Кандидати з рівнем англійської Upper-intermediate або вище (TOEFL iBT 80+, IELTS 6.5+).
Подати заявку можна тут:
Додано: Сер 09 кві, 2025 22:27
Буде гоняти твітами крипту та фонду.
У слабких віджимати ресурси та грошенята.
Ну і питання держборгу треба вирішити, бо відкашлювати по 1 трюліку відсотків за рік, то вже накладно.
Завопить скоро, що нас дурили десятки років.
Ні чого гарного цей світ не чекає…
Додано: Сер 09 кві, 2025 22:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Цікаво, яка освіта у пана Акурта?
Додано: Сер 09 кві, 2025 22:31
За дипломом Українського університету: інженер-механік.
На відміну від багатьох людей все життя працював саме за цією кваліфікацією.
Остання робота в якості інженера-механіка вчора та сьогодні зранку.
Короткі терміни додатково працював в різні роки за сумісництвом:
- викладачем в ліцеї;
- спеціалістом одного з Центрів сертифікації (Україна).
- власником або співзасновником фірм - в тому числі з іноземним капіталом.
Сміюся і регочу з психічнохворих, які роками на цьому форумі називають мене рієлтором, або Генеральним директором всесвітньовідомих рієлторських контор.
То психічна хворрова жераків та нероб: і то НЕ лікуєтся.
Хібюа що для сміху.
Дякую за запитання: мені навіть приємно - насправді інженер-механік ЗАВЖДИ.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 кві, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
|