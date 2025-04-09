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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2732273327342735>
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 14:47

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Де в ЄС найбільше зростали ціни на житло та оренду в 4 кварталі 2024 року
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 16:21

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 20:46

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Только как-бы поздно не было.
Чувак просто уничтожает то уникальное положение, в котором США находится.

Если помните, Я недавно достаточно резко выразился по поводу стиля действий Трампа. Моё мнение не поменялось.
Но, справедливости ради, должен заметить, что уникальное положение начало шататься задолго до его прихода. Я даже не уверен, что к этому моменту уже не было поздно.
Было очень заманчиво перенести товарное производство туда, где люди готовы работать за миску риса. Вот только с этим сильно переборщили и вырастили себе очень мощного конкурента, у которого появились весьма обоснованные амбиции. Сегодня качественные китайские товары уже не столь дешевы, выгода стала сомнительной, а конкуренция осталась.
С этим давно надо было что-то делать. Естественно, не так!
Я редко осмеливаюсь что-то прогнозировать, но в этот раз позволю себе предположить, что Китай дождется удобного момента и скупит по дешёвке полмира. Он давно скупает по всему миру вкусные предприятия, а на падении фонды этот процесс ускорится.

Рецепта у меня нет :(


1. У Трампа была возможность начать широкомасштабную торговую войну с Китаем во врмкя своего первого срока. Но тогда были очень скромные пошлины.
2. Если опасаться Китая, то причем тут Канада с которой он начал?
3. Зачем вообще против себя настраивать весь мир? ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов.
4. Про отсутствие в тарифах раши и Беларуси - тоже интересно. Диктаторы своих уважают?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 20:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов.

Про пінгвінів:
Соціальні мережі сміються над Трампом, який обклав митом імпорт з островів.
Так, звучить ніби це повний абсурд, так, соцмережі уже завалені мемами про тарифи та пінгвіни.
Але якщо копнути трохи глибше і розібратися, то все стає значно цікавіше.
Тож давайте спробуємо включити критичне мислення і подумаємо, а для чого він це робить?
Почнемо з того, що острови – це не лише рай для туристів, а й справжній рай для офшорних компаній.
Давайте згадаємо самі відомі з них:
На Британських Віргінських островах зараз зареєстровано понад 400 тисяч компаній – при тому, що населення самого архіпелагу – менше 30 тисяч людей.
Кайманові острови – справжній хіт серед офшорних фанатів. Тут зареєстровано понад 100 тисяч компаній – майже вдвічі більше, ніж населення. Вони не стягують податок на прибуток, не вимагають публічної звітності, і взагалі роблять усе, щоб гроші почувалися затишно.
Сейшельські острови – рай не лише для туристів, а й для юристів, які влаштовують корпоративні квест-корпорації з п’ятирівневою анонімністю. За кілька сотень доларів можна створити компанію, яку не знайде навіть ваша совість.
Острів Мен (Isle of Man) – британський офшор із бонусами для хай-тек компаній, фондів та любителів крипти. Податки майже нульові, регуляція лагідна, а підключення до фінансових потоків – першокласне. https://glavcom.ua/columns/vtaran/tramp ... 52849.html

Трампова активність лякає і мене знеціненням накопичених зеленкуватих папірців, але проблеми і перекоси накопичувались давно, а зараз надто радикально взялись за їх можливе розв'язання.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:20

От і все)
Фраєр здав назад…
Ох і Доня, чистий спекулянт
Freza
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:35

  Freza написав:От і все)
Фраєр здав назад…
Ох і Доня, чистий спекулянт

туда, сюда, обратно ... Китаю как пріятно
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 22:24

Поки панове вчать президента країни, в якій вони ніколи в житті не були і мабуть вже ніколи в житті не будуть, жити та хазяйнувати, життя йде вперед.
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akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 22:27

Буде гоняти твітами крипту та фонду.
У слабких віджимати ресурси та грошенята.

Ну і питання держборгу треба вирішити, бо відкашлювати по 1 трюліку відсотків за рік, то вже накладно.
Завопить скоро, що нас дурили десятки років.
Ні чого гарного цей світ не чекає…
Freza
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 22:29

Re: Еміграція, заробітчанство

Цікаво, яка освіта у пана Акурта?
Freza
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 22:31

За дипломом Українського університету: інженер-механік.
На відміну від багатьох людей все життя працював саме за цією кваліфікацією.
Остання робота в якості інженера-механіка вчора та сьогодні зранку.
Короткі терміни додатково працював в різні роки за сумісництвом:
- викладачем в ліцеї;
- спеціалістом одного з Центрів сертифікації (Україна).
- власником або співзасновником фірм - в тому числі з іноземним капіталом.

Сміюся і регочу з психічнохворих, які роками на цьому форумі називають мене рієлтором, або Генеральним директором всесвітньовідомих рієлторських контор.
То психічна хворрова жераків та нероб: і то НЕ лікуєтся.
Хібюа що для сміху.
Дякую за запитання: мені навіть приємно - насправді інженер-механік ЗАВЖДИ.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 кві, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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