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#<1 ... 2732273327342735 Додано: Сер 09 кві, 2025 22:33 Re: Еміграція, заробітчанство Вуз закордонний?



Шось в мене великі сумніви , що Доні буде безкоштовно навчати голодранців.

З ранку в машині слухав по радіо, шо там з освітою зараз не дуже. Багато студентів боржників, суми там ого-ого.Реформи Доня жорсткі проводить.

Но пану Акурту віднійше , я впевнений. Востаннє редагувалось Freza в Сер 09 кві, 2025 22:44, всього редагувалось 1 раз. Freza Повідомлень: 2210 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 кві, 2025 22:43 Ні, я закінчив національний український. З "червоним" дипломом.



P.S. Не знаю, що там по радіо розказують, але:

- я сам мав деяке практичне відношення до університетів в США і відвідував деякі з них і дуже престижні.

Останній раз - в 2024 році: Stanford University, University of California-Santa Cruz, San Jose State University - до цього в різні роки - різні університети в різних штатах. В основному - на заході США.

- цікава та незвична для нас система навчання. Головна ідея: "Якщо ти знаєш нашу мову - ми тебе - гада - навчимо! Не зможемо навчити - змусимо навчитися самостійно."

- навчання завжди платне, але ціни навіть для українця помірні: від 3 750 доларів на рік до 55 500 доларів на рік.

- є система різних стипендій - але вони не покривають ні навчання, ні проживання - не більше 20 000...30 000 доларів на весь період навчання. Дрпвбнимчкап але приємно. Є випадки навчання наших українців безкоштовно а) в самих престижних університетах США - але це одиничні випадки при дуже високих результататах (наприклад найвищий бал SAT 2 400 балів). б) в одному із 6-ти університетів США, які належать мормонам. В тих університетах до 100 (!!!) спеціальностей - але приймають дуже не всіх.

- я неодноразово з цифрами та фактами доводив, що вкладення в освіту дитини в США має термін окупності в 2 роки - при розумному виборі спеціальності - максимум вкладення з- це за ціною бабушатника біля метро "Лісова". Але ж окупність бабушатника не складає 2 роки...

Мої апологети доводили, що мати бабушатники біля метро "Лісова" більш вигідно.

Я ніколи не мав ніякого "Бабушатника" (мої бабусі померли, коли був малою і дуже малою дитиною - я трохи прям"ятаю одну) - навіть біля метро "Лісова" - тому я їм вірю.



Тому я це більше нікому доводити не збираюся. akurt

Повідомлень: 10739 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3935 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2732273327342735 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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