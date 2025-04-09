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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 кві, 2025 22:33
Вуз закордонний?
Шось в мене великі сумніви , що Доні буде безкоштовно навчати голодранців.
З ранку в машині слухав по радіо, шо там з освітою зараз не дуже. Багато студентів боржників, суми там ого-ого.Реформи Доня жорсткі проводить.
Но пану Акурту віднійше , я впевнений.
Востаннє редагувалось Freza
в Сер 09 кві, 2025 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Freza
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Додано: Сер 09 кві, 2025 22:43
Ні, я закінчив національний український. З "червоним" дипломом.
P.S. Не знаю, що там по радіо розказують, але:
- я сам мав деяке практичне відношення до університетів в США і відвідував деякі з них і дуже престижні.
Останній раз - в 2024 році: Stanford University, University of California-Santa Cruz, San Jose State University - до цього в різні роки - різні університети в різних штатах. В основному - на заході США.
- цікава та незвична для нас система навчання. Головна ідея: "Якщо ти знаєш нашу мову - ми тебе - гада - навчимо! Не зможемо навчити - змусимо навчитися самостійно."
- навчання завжди платне, але ціни навіть для українця помірні: від 3 750 доларів на рік до 55 500 доларів на рік.
- є система різних стипендій - але вони не покривають ні навчання, ні проживання - не більше 20 000...30 000 доларів на весь період навчання. Дрпвбнимчкап але приємно. Є випадки навчання наших українців безкоштовно а) в самих престижних університетах США - але це одиничні випадки при дуже високих результататах (наприклад найвищий бал SAT 2 400 балів). б) в одному із 6-ти університетів США, які належать мормонам. В тих університетах до 100 (!!!) спеціальностей - але приймають дуже не всіх.
- я неодноразово з цифрами та фактами доводив, що вкладення в освіту дитини в США має термін окупності в 2 роки - при розумному виборі спеціальності - максимум вкладення з- це за ціною бабушатника біля метро "Лісова". Але ж окупність бабушатника не складає 2 роки...
Мої апологети доводили, що мати бабушатники біля метро "Лісова" більш вигідно.
Я ніколи не мав ніякого "Бабушатника" (мої бабусі померли, коли був малою і дуже малою дитиною - я трохи прям"ятаю одну) - навіть біля метро "Лісова" - тому я їм вірю.
Тому я це більше нікому доводити не збираюся.
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akurt
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