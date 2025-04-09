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#<1 ... 2732273327342735 Додано: Сер 09 кві, 2025 22:33 Re: Еміграція, заробітчанство Вуз закордонний?



Шось в мене великі сумніви , що Доні буде безкоштовно навчати голодранців.

З ранку в машині слухав по радіо, шо там з освітою зараз не дуже. Багато студентів боржників, суми там ого-ого.Реформи Доня жорсткі проводить.

Но пану Акурту віднійше , я впевнений. Востаннє редагувалось Freza в Сер 09 кві, 2025 22:44, всього редагувалось 1 раз. Freza Повідомлень: 2210 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 кві, 2025 22:43 Ні, я закінчив український. Мабуть, як абсолютна кількість дописувачів. akurt

Повідомлень: 10739 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3935 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 02:29 Ой+ написав: rjkz написав: ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов. ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов.

Про пінгвінів:



Так, звучить ніби це повний абсурд, так, соцмережі уже завалені мемами про тарифи та пінгвіни.

Але якщо копнути трохи глибше і розібратися, то все стає значно цікавіше.

Тож давайте спробуємо включити критичне мислення і подумаємо, а для чого він це робить?

Почнемо з того, що острови – це не лише рай для туристів, а й справжній рай для офшорних компаній.

Давайте згадаємо самі відомі з них:

На Британських Віргінських островах зараз зареєстровано понад 400 тисяч компаній – при тому, що населення самого архіпелагу – менше 30 тисяч людей.

Кайманові острови – справжній хіт серед офшорних фанатів. Тут зареєстровано понад 100 тисяч компаній – майже вдвічі більше, ніж населення. Вони не стягують податок на прибуток, не вимагають публічної звітності, і взагалі роблять усе, щоб гроші почувалися затишно.

Сейшельські острови – рай не лише для туристів, а й для юристів, які влаштовують корпоративні квест-корпорації з п’ятирівневою анонімністю. За кілька сотень доларів можна створити компанію, яку не знайде навіть ваша совість.

Острів Мен (Isle of Man) – британський офшор із бонусами для хай-тек компаній, фондів та любителів крипти. Податки майже нульові, регуляція лагідна, а підключення до фінансових потоків – першокласне. https://glavcom.ua/columns/vtaran/tramp ... 52849.html Соціальні мережі сміються над Трампом, який обклав митом імпорт з островів.Так, звучить ніби це повний абсурд, так, соцмережі уже завалені мемами про тарифи та пінгвіни.Але якщо копнути трохи глибше і розібратися, то все стає значно цікавіше.Тож давайте спробуємо включити критичне мислення і подумаємо, а для чого він це робить?Почнемо з того, що острови – це не лише рай для туристів, а й справжній рай для офшорних компаній.Давайте згадаємо самі відомі з них:На Британських Віргінських островах зараз зареєстровано понад 400 тисяч компаній – при тому, що населення самого архіпелагу – менше 30 тисяч людей.Кайманові острови – справжній хіт серед офшорних фанатів. Тут зареєстровано понад 100 тисяч компаній – майже вдвічі більше, ніж населення. Вони не стягують податок на прибуток, не вимагають публічної звітності, і взагалі роблять усе, щоб гроші почувалися затишно.Сейшельські острови – рай не лише для туристів, а й для юристів, які влаштовують корпоративні квест-корпорації з п’ятирівневою анонімністю. За кілька сотень доларів можна створити компанію, яку не знайде навіть ваша совість.Острів Мен (Isle of Man) – британський офшор із бонусами для хай-тек компаній, фондів та любителів крипти. Податки майже нульові, регуляція лагідна, а підключення до фінансових потоків – першокласне.

Трампова активність лякає і мене знеціненням накопичених зеленкуватих папірців, але проблеми і перекоси накопичувались давно, а зараз надто радикально взялись за їх можливе розв'язання. Про пінгвінів:Трампова активність лякає і мене знеціненням накопичених зеленкуватих папірців, але проблеми і перекоси накопичувались давно, а зараз надто радикально взялись за їх можливе розв'язання.



Да, я подозревал, что ВОЗМОЖНО эти 2 островка - оффшоры, но никто не упоминал об этом.

Вопрос по раше остался не раскрытым. Да, я подозревал, что ВОЗМОЖНО эти 2 островка - оффшоры, но никто не упоминал об этом.Вопрос по раше остался не раскрытым. rjkz

Повідомлень: 17153 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8519 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 02:34 Freza написав: От і все)

Фраєр здав назад…

Ох і Доня, чистий спекулянт От і все)Фраєр здав назад…Ох і Доня, чистий спекулянт



Я-бы пока не зарекался, что сдал назад.

Но то, что тот кто владел инсайдом хорошо заработал (и, уверен, что и сам ТРАМП со своей семьей) - 100%.

Но тут или рисковать или нет.

Я на этом падении немного купил, но оно ушло еще ниже.

И я не знаю или продолжится падение.

Некоторые говорят о "прыжке дохлой кошки".

Посмотрим. Все верят, что все отрастет обратно.

Будем надеяться. Я-бы пока не зарекался, что сдал назад.Но то, что тот кто владел инсайдом хорошо заработал (и, уверен, что и сам ТРАМП со своей семьей) - 100%.Но тут или рисковать или нет.Я на этом падении немного купил, но оно ушло еще ниже.И я не знаю или продолжится падение.Некоторые говорят о "прыжке дохлой кошки".Посмотрим. Все верят, что все отрастет обратно.Будем надеяться. rjkz

Повідомлень: 17153 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8519 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2732273327342735 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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