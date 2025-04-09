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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 22:33

Re: Еміграція, заробітчанство

Вуз закордонний?

Шось в мене великі сумніви , що Доні буде безкоштовно навчати голодранців.
З ранку в машині слухав по радіо, шо там з освітою зараз не дуже. Багато студентів боржників, суми там ого-ого.Реформи Доня жорсткі проводить.
Но пану Акурту віднійше , я впевнений.
Востаннє редагувалось Freza в Сер 09 кві, 2025 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 22:43

Ні, я закінчив український. Мабуть, як абсолютна кількість дописувачів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 02:29

  Ой+ написав:
  rjkz написав:ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов.

Про пінгвінів:
Соціальні мережі сміються над Трампом, який обклав митом імпорт з островів.
Так, звучить ніби це повний абсурд, так, соцмережі уже завалені мемами про тарифи та пінгвіни.
Але якщо копнути трохи глибше і розібратися, то все стає значно цікавіше.
Тож давайте спробуємо включити критичне мислення і подумаємо, а для чого він це робить?
Почнемо з того, що острови – це не лише рай для туристів, а й справжній рай для офшорних компаній.
Давайте згадаємо самі відомі з них:
На Британських Віргінських островах зараз зареєстровано понад 400 тисяч компаній – при тому, що населення самого архіпелагу – менше 30 тисяч людей.
Кайманові острови – справжній хіт серед офшорних фанатів. Тут зареєстровано понад 100 тисяч компаній – майже вдвічі більше, ніж населення. Вони не стягують податок на прибуток, не вимагають публічної звітності, і взагалі роблять усе, щоб гроші почувалися затишно.
Сейшельські острови – рай не лише для туристів, а й для юристів, які влаштовують корпоративні квест-корпорації з п’ятирівневою анонімністю. За кілька сотень доларів можна створити компанію, яку не знайде навіть ваша совість.
Острів Мен (Isle of Man) – британський офшор із бонусами для хай-тек компаній, фондів та любителів крипти. Податки майже нульові, регуляція лагідна, а підключення до фінансових потоків – першокласне. https://glavcom.ua/columns/vtaran/tramp ... 52849.html

Трампова активність лякає і мене знеціненням накопичених зеленкуватих папірців, але проблеми і перекоси накопичувались давно, а зараз надто радикально взялись за їх можливе розв'язання.


Да, я подозревал, что ВОЗМОЖНО эти 2 островка - оффшоры, но никто не упоминал об этом.
Вопрос по раше остался не раскрытым.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 02:34

  Freza написав:От і все)
Фраєр здав назад…
Ох і Доня, чистий спекулянт


Я-бы пока не зарекался, что сдал назад.
Но то, что тот кто владел инсайдом хорошо заработал (и, уверен, что и сам ТРАМП со своей семьей) - 100%.
Но тут или рисковать или нет.
Я на этом падении немного купил, но оно ушло еще ниже.
И я не знаю или продолжится падение.
Некоторые говорят о "прыжке дохлой кошки".
Посмотрим. Все верят, что все отрастет обратно.
Будем надеяться.
rjkz
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