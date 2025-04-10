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Шось в мене великі сумніви , що Доні буде безкоштовно навчати голодранців. З ранку в машині слухав по радіо, шо там з освітою зараз не дуже. Багато студентів боржників, суми там ого-ого.Реформи Доня жорсткі проводить. Но пану Акурту віднійше , я впевнений.
Востаннє редагувалось Freza в Сер 09 кві, 2025 22:44, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов.
Про пінгвінів:
Соціальні мережі сміються над Трампом, який обклав митом імпорт з островів. Так, звучить ніби це повний абсурд, так, соцмережі уже завалені мемами про тарифи та пінгвіни. Але якщо копнути трохи глибше і розібратися, то все стає значно цікавіше. Тож давайте спробуємо включити критичне мислення і подумаємо, а для чого він це робить? Почнемо з того, що острови – це не лише рай для туристів, а й справжній рай для офшорних компаній. Давайте згадаємо самі відомі з них: На Британських Віргінських островах зараз зареєстровано понад 400 тисяч компаній – при тому, що населення самого архіпелагу – менше 30 тисяч людей. Кайманові острови – справжній хіт серед офшорних фанатів. Тут зареєстровано понад 100 тисяч компаній – майже вдвічі більше, ніж населення. Вони не стягують податок на прибуток, не вимагають публічної звітності, і взагалі роблять усе, щоб гроші почувалися затишно. Сейшельські острови – рай не лише для туристів, а й для юристів, які влаштовують корпоративні квест-корпорації з п’ятирівневою анонімністю. За кілька сотень доларів можна створити компанію, яку не знайде навіть ваша совість. Острів Мен (Isle of Man) – британський офшор із бонусами для хай-тек компаній, фондів та любителів крипти. Податки майже нульові, регуляція лагідна, а підключення до фінансових потоків – першокласне. https://glavcom.ua/columns/vtaran/tramp ... 52849.html
Трампова активність лякає і мене знеціненням накопичених зеленкуватих папірців, але проблеми і перекоси накопичувались давно, а зараз надто радикально взялись за їх можливе розв'язання.
Да, я подозревал, что ВОЗМОЖНО эти 2 островка - оффшоры, но никто не упоминал об этом. Вопрос по раше остался не раскрытым.
Freza написав:От і все) Фраєр здав назад… Ох і Доня, чистий спекулянт
Я-бы пока не зарекался, что сдал назад. Но то, что тот кто владел инсайдом хорошо заработал (и, уверен, что и сам ТРАМП со своей семьей) - 100%. Но тут или рисковать или нет. Я на этом падении немного купил, но оно ушло еще ниже. И я не знаю или продолжится падение. Некоторые говорят о "прыжке дохлой кошки". Посмотрим. Все верят, что все отрастет обратно. Будем надеяться.
Помітно, що час пришвидшилася і той, хто діє НЕ швидко, програє. Наші люди, які ще тимчасово мешкають в Каліфорнії, і які ще 4 липня 2023 року лежали на асфальті реально на газетах мостового переходу на кордоні «Мексика-США» підписали контракт на оренду квартири в штаті Айова, де отримали роботу в університеті. Параметри оренди: - квартира з двома спальнями та з двома душовими (2 beds 2 bath). - орендна плата 1 296$ (саме така дивна цифра в контракті). Адреса триповерхового будинка: (видалено); Фото будинка: (видалено). Підстави для оренди саме цієї квартири: 15 хвилин до роботи. Цитата: «За ціною, і за локацією, і за всіма параметрами підійшло, тому одразу взяли». Квартиру знайшли на сайті Zillow (не реклама а інформація).