#<1 ... 2733273427352736> Додано: Сер 09 кві, 2025 22:33 Re: Еміграція, заробітчанство Вуз закордонний?



Шось в мене великі сумніви , що Доні буде безкоштовно навчати голодранців.

З ранку в машині слухав по радіо, шо там з освітою зараз не дуже. Багато студентів боржників, суми там ого-ого.Реформи Доня жорсткі проводить.

Но пану Акурту віднійше , я впевнений. Востаннє редагувалось Freza в Сер 09 кві, 2025 22:44, всього редагувалось 1 раз. Freza Повідомлень: 2210 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 337 раз.

Ні, я закінчив український. Мабуть, як абсолютна кількість дописувачів. akurt Повідомлень: 10741 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3935 раз. Подякували: 1397 раз.

Додано: Чет 10 кві, 2025 02:29

Ой+ написав: rjkz написав: ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов.

Про пінгвінів:



Так, звучить ніби це повний абсурд, так, соцмережі уже завалені мемами про тарифи та пінгвіни.

Але якщо копнути трохи глибше і розібратися, то все стає значно цікавіше.

Тож давайте спробуємо включити критичне мислення і подумаємо, а для чого він це робить?

Почнемо з того, що острови – це не лише рай для туристів, а й справжній рай для офшорних компаній.

Давайте згадаємо самі відомі з них:

На Британських Віргінських островах зараз зареєстровано понад 400 тисяч компаній – при тому, що населення самого архіпелагу – менше 30 тисяч людей.

Кайманові острови – справжній хіт серед офшорних фанатів. Тут зареєстровано понад 100 тисяч компаній – майже вдвічі більше, ніж населення. Вони не стягують податок на прибуток, не вимагають публічної звітності, і взагалі роблять усе, щоб гроші почувалися затишно.

Сейшельські острови – рай не лише для туристів, а й для юристів, які влаштовують корпоративні квест-корпорації з п’ятирівневою анонімністю. За кілька сотень доларів можна створити компанію, яку не знайде навіть ваша совість.

Острів Мен (Isle of Man) – британський офшор із бонусами для хай-тек компаній, фондів та любителів крипти. Податки майже нульові, регуляція лагідна, а підключення до фінансових потоків – першокласне. https://glavcom.ua/columns/vtaran/tramp ... 52849.html Соціальні мережі сміються над Трампом, який обклав митом імпорт з островів.Так, звучить ніби це повний абсурд, так, соцмережі уже завалені мемами про тарифи та пінгвіни.Але якщо копнути трохи глибше і розібратися, то все стає значно цікавіше.Тож давайте спробуємо включити критичне мислення і подумаємо, а для чого він це робить?Почнемо з того, що острови – це не лише рай для туристів, а й справжній рай для офшорних компаній.Давайте згадаємо самі відомі з них:На Британських Віргінських островах зараз зареєстровано понад 400 тисяч компаній – при тому, що населення самого архіпелагу – менше 30 тисяч людей.Кайманові острови – справжній хіт серед офшорних фанатів. Тут зареєстровано понад 100 тисяч компаній – майже вдвічі більше, ніж населення. Вони не стягують податок на прибуток, не вимагають публічної звітності, і взагалі роблять усе, щоб гроші почувалися затишно.Сейшельські острови – рай не лише для туристів, а й для юристів, які влаштовують корпоративні квест-корпорації з п’ятирівневою анонімністю. За кілька сотень доларів можна створити компанію, яку не знайде навіть ваша совість.Острів Мен (Isle of Man) – британський офшор із бонусами для хай-тек компаній, фондів та любителів крипти. Податки майже нульові, регуляція лагідна, а підключення до фінансових потоків – першокласне.

Трампова активність лякає і мене знеціненням накопичених зеленкуватих папірців, але проблеми і перекоси накопичувались давно, а зараз надто радикально взялись за їх можливе розв'язання.



Да, я подозревал, что ВОЗМОЖНО эти 2 островка - оффшоры, но никто не упоминал об этом.

Да, я подозревал, что ВОЗМОЖНО эти 2 островка - оффшоры, но никто не упоминал об этом.

Вопрос по раше остался не раскрытым. rjkz Повідомлень: 17160 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8522 раз. Подякували: 5383 раз.

Додано: Чет 10 кві, 2025 02:34 Freza написав: От і все)

Фраєр здав назад…

Ох і Доня, чистий спекулянт

Фраєр здав назад…

Ох і Доня, чистий спекулянт От і все)Фраєр здав назад…Ох і Доня, чистий спекулянт



Я-бы пока не зарекался, что сдал назад.

Но то, что тот кто владел инсайдом хорошо заработал (и, уверен, что и сам ТРАМП со своей семьей) - 100%.

Но тут или рисковать или нет.

Я на этом падении немного купил, но оно ушло еще ниже.

И я не знаю или продолжится падение.

Некоторые говорят о "прыжке дохлой кошки".

Посмотрим. Все верят, что все отрастет обратно.

rjkz Повідомлень: 17160 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8522 раз. Подякували: 5383 раз.

Додано: Чет 10 кві, 2025 06:48 Еміграція, заробітчанство

News from USA



News from USA



Помітно, що час пришвидшилася і той, хто діє НЕ швидко, програє.

Наші люди, які ще тимчасово мешкають в Каліфорнії, і які ще 4 липня 2023 року лежали на асфальті реально на газетах мостового переходу на кордоні «Мексика-США» підписали контракт на оренду квартири в штаті Айова, де отримали роботу в університеті.

Параметри оренди:

- квартира з двома спальнями та з двома душовими (2 beds 2 bath).

- орендна плата 1 296$ (саме така дивна цифра в контракті).

Адреса триповерхового будинка: (видалено);

Фото будинка: (видалено).

Підстави для оренди саме цієї квартири: 15 хвилин до роботи. Цитата: «За ціною, і за локацією, і за всіма параметрами підійшло, тому одразу взяли».

Квартиру знайшли на сайті Zillow (не реклама а інформація). akurt

Додано: Чет 10 кві, 2025 07:32 rjkz написав: Freza написав: От і все)

Фраєр здав назад…

Ох і Доня, чистий спекулянт

Фраєр здав назад…

Ох і Доня, чистий спекулянт От і все)Фраєр здав назад…Ох і Доня, чистий спекулянт



Я-бы пока не зарекался, что сдал назад.

Но то, что тот кто владел инсайдом хорошо заработал (и, уверен, что и сам ТРАМП со своей семьей) - 100%.

Но тут или рисковать или нет.

Я на этом падении немного купил, но оно ушло еще ниже.

И я не знаю или продолжится падение.

Некоторые говорят о "прыжке дохлой кошки".

Посмотрим. Все верят, что все отрастет обратно.

Будем надеяться. Я-бы пока не зарекался, что сдал назад.Но то, что тот кто владел инсайдом хорошо заработал (и, уверен, что и сам ТРАМП со своей семьей) - 100%.Но тут или рисковать или нет.Я на этом падении немного купил, но оно ушло еще ниже.И я не знаю или продолжится падение.Некоторые говорят о "прыжке дохлой кошки".Посмотрим. Все верят, что все отрастет обратно.Будем надеяться.

У Трампа така сама стратегія що і у Путіна, 2 кроки вперед, один крок назад. За те що щось там назад вернув - акції бачу виросли рекордно, але наприклад для нашої компанії зміни вже відбулись дуже великі. При нормальному плануванні (на 2-5 роки вперед) - неможливо працювати з тим що сьогодні одні мита, завтра інші а післязавтра ще інші. BIGor Повідомлень: 9881 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1847 раз.

Повідомлень: 9881 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 07:38 BIGor



наприклад для нашої компанії зміни вже відбулись дуже великі. При нормальному плануванні (на 2-5 роки вперед) - неможливо працювати з тим що сьогодні одні мита, завтра інші а післязавтра ще інші





Додано: Чет 10 кві, 2025 07:43

News from France



News from France



“Європейський Союз схвалив тарифи на американські товари на суму близько EUR21 млрд ($23,2 млрд) у відповідь на 25% мита, які президент Дональд Трамп ввів минулого місяця на експорт сталі та алюмінію з блоку", - йдеться у повідомленні Bloomberg у середу”

https://epravda.com.ua/biznes/yevrosoyu ... y41NS4wLjA .



Вчора з подивом в одному супермаркеті побачив на вітрині вино “Made in USA”, та ще й яке!

Chateau Ste Michelle – одна з найвідоміших виноробень США, яка з давніх-давен займається створенням білих і червоних вин і є володарем численних нагород у галузі виноробства.

Ніколи раніше не бачив у Франції вин з США (можливо, не звертав увагу, але зараз і не хочеш - а звертаєш), натомість в США дивувався, що в супермаркетах великий вибір вин Франції та ще й за «французькими цінами» (відчутно дешевше за ціни вин американських).



Хм… ось вам і «торгівельна війна».



В супермаркеті Франції при купівлі 4-х пляшок сухого марочного «Рислінг» від французького виробника зараз додають дві (!) пляшки безкоштовно. Не жартую. Враження, що немає куди подіти те вино: в торговій залі цілі штабелі коробок з винами. Раніше такого не було.

На днях до українців у Франції прибувають в гості наші українці, які мешкають вже 2 роки в Німеччині - вчора був як помічник на закупах - так сам завантажував в авто коробку, в якій 6 пляшок, але людина платила як за 4.

Гості беруть в оренду авто: на тиждень близько 200€.

Цікавий факт: наші українці сказали, що німецьку вже розуміють, але самі сказати нічого не можуть.

НЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ХОЧУТЬ. Сидять на тому, що щедрі німці виплачують.

Не лайтеся на мене - я не при чому, але так і сказали: «Нема дурних працювати!».

Еміграція, заробітчанствоNews from France"Європейський Союз схвалив тарифи на американські товари на суму близько EUR21 млрд ($23,2 млрд) у відповідь на 25% мита, які президент Дональд Трамп ввів минулого місяця на експорт сталі та алюмінію з блоку", - йдеться у повідомленні Bloomberg у середу"Вчора з подивом в одному супермаркеті побачив на вітрині вино "Made in USA", та ще й яке!Chateau Ste Michelle – одна з найвідоміших виноробень США, яка з давніх-давен займається створенням білих і червоних вин і є володарем численних нагород у галузі виноробства.Ніколи раніше не бачив у Франції вин з США (можливо, не звертав увагу, але зараз і не хочеш - а звертаєш), натомість в США дивувався, що в супермаркетах великий вибір вин Франції та ще й за «французькими цінами» (відчутно дешевше за ціни вин американських).Хм… ось вам і «торгівельна війна».В супермаркеті Франції при купівлі 4-х пляшок сухого марочного «Рислінг» від французького виробника зараз додають дві (!) пляшки безкоштовно. Не жартую. Враження, що немає куди подіти те вино: в торговій залі цілі штабелі коробок з винами. Раніше такого не було.На днях до українців у Франції прибувають в гості наші українці, які мешкають вже 2 роки в Німеччині - вчора був як помічник на закупах - так сам завантажував в авто коробку, в якій 6 пляшок, але людина платила як за 4.Гості беруть в оренду авто: на тиждень близько 200€.Цікавий факт: наші українці сказали, що німецьку вже розуміють, але самі сказати нічого не можуть.НЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ХОЧУТЬ. Сидять на тому, що щедрі німці виплачують.Не лайтеся на мене - я не при чому, але так і сказали: «Нема дурних працювати!».Будуть мабуть цікаві враження: наші вперше будуть гостювати у Франції, точно ж будуть порівнювати Німеччину та Францію. akurt Повідомлень: 10741 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3935 раз. Подякували: 1397 раз.

Додано: Чет 10 кві, 2025 08:48 BIGor написав: rjkz написав: Freza написав: От і все)

Фраєр здав назад…

Ох і Доня, чистий спекулянт

Фраєр здав назад…

Ох і Доня, чистий спекулянт От і все)Фраєр здав назад…Ох і Доня, чистий спекулянт



Я-бы пока не зарекался, что сдал назад.

Но то, что тот кто владел инсайдом хорошо заработал (и, уверен, что и сам ТРАМП со своей семьей) - 100%.

Но тут или рисковать или нет.

Я на этом падении немного купил, но оно ушло еще ниже.

И я не знаю или продолжится падение.

Некоторые говорят о "прыжке дохлой кошки".

Посмотрим. Все верят, что все отрастет обратно.

Будем надеяться. Я-бы пока не зарекался, что сдал назад.Но то, что тот кто владел инсайдом хорошо заработал (и, уверен, что и сам ТРАМП со своей семьей) - 100%.Но тут или рисковать или нет.Я на этом падении немного купил, но оно ушло еще ниже.И я не знаю или продолжится падение.Некоторые говорят о "прыжке дохлой кошки".Посмотрим. Все верят, что все отрастет обратно.Будем надеяться.

У Трампа така сама стратегія що і у Путіна, 2 кроки вперед, один крок назад. За те що щось там назад вернув - акції бачу виросли рекордно, але наприклад для нашої компанії зміни вже відбулись дуже великі. При нормальному плануванні (на 2-5 роки вперед) - неможливо працювати з тим що сьогодні одні мита, завтра інші а післязавтра ще інші.

Трамп знає анекдот про Мойшу, равина і козу.

А що "ваша компанія" вважала, що в епоху хаосу влаштувалась на острівці стабільності? flyman Повідомлень: 39151 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2818 раз.

Трамп знає анекдот про Мойшу, равина і козу.



А що "ваша компанія" вважала, що в епоху хаосу влаштувалась на острівці стабільності? Трамп знає анекдот про Мойшу, равина і козу.А що "ваша компанія" вважала, що в епоху хаосу влаштувалась на острівці стабільності? flyman

Повідомлень: 39151 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 08:54 akurt написав: В супермаркеті Франції при купівлі 4-х пляшок сухого марочного «Рислінг» від французького виробника зараз додають дві (!) пляшки безкоштовно. В супермаркеті Франції при купівлі 4-х пляшок сухого марочного «Рислінг» від французького виробника зараз додають дві (!) пляшки безкоштовно.

