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Шось в мене великі сумніви , що Доні буде безкоштовно навчати голодранців. З ранку в машині слухав по радіо, шо там з освітою зараз не дуже. Багато студентів боржників, суми там ого-ого.Реформи Доня жорсткі проводить. Но пану Акурту віднійше , я впевнений.
Востаннє редагувалось Freza в Сер 09 кві, 2025 22:44, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов.
Про пінгвінів:
Соціальні мережі сміються над Трампом, який обклав митом імпорт з островів. Так, звучить ніби це повний абсурд, так, соцмережі уже завалені мемами про тарифи та пінгвіни. Але якщо копнути трохи глибше і розібратися, то все стає значно цікавіше. Тож давайте спробуємо включити критичне мислення і подумаємо, а для чого він це робить? Почнемо з того, що острови – це не лише рай для туристів, а й справжній рай для офшорних компаній. Давайте згадаємо самі відомі з них: На Британських Віргінських островах зараз зареєстровано понад 400 тисяч компаній – при тому, що населення самого архіпелагу – менше 30 тисяч людей. Кайманові острови – справжній хіт серед офшорних фанатів. Тут зареєстровано понад 100 тисяч компаній – майже вдвічі більше, ніж населення. Вони не стягують податок на прибуток, не вимагають публічної звітності, і взагалі роблять усе, щоб гроші почувалися затишно. Сейшельські острови – рай не лише для туристів, а й для юристів, які влаштовують корпоративні квест-корпорації з п’ятирівневою анонімністю. За кілька сотень доларів можна створити компанію, яку не знайде навіть ваша совість. Острів Мен (Isle of Man) – британський офшор із бонусами для хай-тек компаній, фондів та любителів крипти. Податки майже нульові, регуляція лагідна, а підключення до фінансових потоків – першокласне. https://glavcom.ua/columns/vtaran/tramp ... 52849.html
Трампова активність лякає і мене знеціненням накопичених зеленкуватих папірців, але проблеми і перекоси накопичувались давно, а зараз надто радикально взялись за їх можливе розв'язання.
Да, я подозревал, что ВОЗМОЖНО эти 2 островка - оффшоры, но никто не упоминал об этом. Вопрос по раше остался не раскрытым.
Freza написав:От і все) Фраєр здав назад… Ох і Доня, чистий спекулянт
Я-бы пока не зарекался, что сдал назад. Но то, что тот кто владел инсайдом хорошо заработал (и, уверен, что и сам ТРАМП со своей семьей) - 100%. Но тут или рисковать или нет. Я на этом падении немного купил, но оно ушло еще ниже. И я не знаю или продолжится падение. Некоторые говорят о "прыжке дохлой кошки". Посмотрим. Все верят, что все отрастет обратно. Будем надеяться.
Помітно, що час пришвидшилася і той, хто діє НЕ швидко, програє. Наші люди, які ще тимчасово мешкають в Каліфорнії, і які ще 4 липня 2023 року лежали на асфальті реально на газетах мостового переходу на кордоні «Мексика-США» підписали контракт на оренду квартири в штаті Айова, де отримали роботу в університеті. Параметри оренди: - квартира з двома спальнями та з двома душовими (2 beds 2 bath). - орендна плата 1 296$ (саме така дивна цифра в контракті). Адреса триповерхового будинка: (видалено); Фото будинка: (видалено). Підстави для оренди саме цієї квартири: 15 хвилин до роботи. Цитата: «За ціною, і за локацією, і за всіма параметрами підійшло, тому одразу взяли». Квартиру знайшли на сайті Zillow (не реклама а інформація).
Freza написав:От і все) Фраєр здав назад… Ох і Доня, чистий спекулянт
Я-бы пока не зарекался, что сдал назад. Но то, что тот кто владел инсайдом хорошо заработал (и, уверен, что и сам ТРАМП со своей семьей) - 100%. Но тут или рисковать или нет. Я на этом падении немного купил, но оно ушло еще ниже. И я не знаю или продолжится падение. Некоторые говорят о "прыжке дохлой кошки". Посмотрим. Все верят, что все отрастет обратно. Будем надеяться.
У Трампа така сама стратегія що і у Путіна, 2 кроки вперед, один крок назад. За те що щось там назад вернув - акції бачу виросли рекордно, але наприклад для нашої компанії зміни вже відбулись дуже великі. При нормальному плануванні (на 2-5 роки вперед) - неможливо працювати з тим що сьогодні одні мита, завтра інші а післязавтра ще інші.
“Європейський Союз схвалив тарифи на американські товари на суму близько EUR21 млрд ($23,2 млрд) у відповідь на 25% мита, які президент Дональд Трамп ввів минулого місяця на експорт сталі та алюмінію з блоку", - йдеться у повідомленні Bloomberg у середу” https://epravda.com.ua/biznes/yevrosoyu ... y41NS4wLjA.
Вчора з подивом в одному супермаркеті побачив на вітрині вино “Made in USA”, та ще й яке! Chateau Ste Michelle – одна з найвідоміших виноробень США, яка з давніх-давен займається створенням білих і червоних вин і є володарем численних нагород у галузі виноробства. Ніколи раніше не бачив у Франції вин з США (можливо, не звертав увагу, але зараз і не хочеш - а звертаєш), натомість в США дивувався, що в супермаркетах великий вибір вин Франції та ще й за «французькими цінами» (відчутно дешевше за ціни вин американських).
Хм… ось вам і «торгівельна війна».
В супермаркеті Франції при купівлі 4-х пляшок сухого марочного «Рислінг» від французького виробника зараз додають дві (!) пляшки безкоштовно. Не жартую. Враження, що немає куди подіти те вино: в торговій залі цілі штабелі коробок з винами. Раніше такого не було. На днях до українців у Франції прибувають в гості наші українці, які мешкають вже 2 роки в Німеччині - вчора був як помічник на закупах - так сам завантажував в авто коробку, в якій 6 пляшок, але людина платила як за 4. Гості беруть в оренду авто: на тиждень близько 200€. Цікавий факт: наші українці сказали, що німецьку вже розуміють, але самі сказати нічого не можуть. НЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ХОЧУТЬ. Сидять на тому, що щедрі німці виплачують. Не лайтеся на мене - я не при чому, але так і сказали: «Нема дурних працювати!». Будуть мабуть цікаві враження: наші вперше будуть гостювати у Франції, точно ж будуть порівнювати Німеччину та Францію.
Freza написав:От і все) Фраєр здав назад… Ох і Доня, чистий спекулянт
Я-бы пока не зарекался, что сдал назад. Но то, что тот кто владел инсайдом хорошо заработал (и, уверен, что и сам ТРАМП со своей семьей) - 100%. Но тут или рисковать или нет. Я на этом падении немного купил, но оно ушло еще ниже. И я не знаю или продолжится падение. Некоторые говорят о "прыжке дохлой кошки". Посмотрим. Все верят, что все отрастет обратно. Будем надеяться.
У Трампа така сама стратегія що і у Путіна, 2 кроки вперед, один крок назад. За те що щось там назад вернув - акції бачу виросли рекордно, але наприклад для нашої компанії зміни вже відбулись дуже великі. При нормальному плануванні (на 2-5 роки вперед) - неможливо працювати з тим що сьогодні одні мита, завтра інші а післязавтра ще інші.
Трамп знає анекдот про Мойшу, равина і козу.
А що "ваша компанія" вважала, що в епоху хаосу влаштувалась на острівці стабільності?
akurt написав:В супермаркеті Франції при купівлі 4-х пляшок сухого марочного «Рислінг» від французького виробника зараз додають дві (!) пляшки безкоштовно.
Це не зовсім французське вино, тому скоріш за все його мало хто бере. Якось дегустував пляшку якогось фірменого Рислінгу саме з Німеччини, не зайшло воно мені. З французських мені подобається біле від André Lurton. Якось у ~2013 їхав восени машиною по Франції, прямо біля дороги стояли ящики з пляшками місцевого вина бужулє, нікого немає, взяв ящик, залишив гроші, поїхав.