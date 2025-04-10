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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2733273427352736
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 09:28

  rjkz написав:
  Ой+ написав:
  rjkz написав:ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов.

Про пінгвінів:
Соціальні мережі сміються над Трампом, який обклав митом імпорт з островів.
Так, звучить ніби це повний абсурд, так, соцмережі уже завалені мемами про тарифи та пінгвіни.
Але якщо копнути трохи глибше і розібратися, то все стає значно цікавіше.
...

Трампова активність лякає і мене знеціненням накопичених зеленкуватих папірців, але проблеми і перекоси накопичувались давно, а зараз надто радикально взялись за їх можливе розв'язання.


Да, я подозревал, что ВОЗМОЖНО эти 2 островка - оффшоры, но никто не упоминал об этом.
Вопрос по раше остался не раскрытым.

Таким же "не раскрытым", как и "но никто не упоминал об этом" из предыдущего поста? :roll:
US did not impose tariffs on Russia 'because we're not doing business,' Trump says
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 10:50

  akurt написав:За дипломом Українського університету: інженер-механік.
Остання робота в якості інженера-механіка вчора та сьогодні зранку.

Сміюся і регочу з психічнохворих, які роками на цьому форумі називають мене рієлтором, або Генеральним директором всесвітньовідомих рієлторських контор.
То психічна хвороба жебраків та нероб: і то НЕ лікуєтся.
Хіба що для сміху.
Дякую за запитання: мені навіть приємно - насправді інженер-механік ЗАВЖДИ.

Давай без интернетУ устройство тележки и какой выбег с тарированной "горки" пустой цистерны на 60кубов
И когда были сняты с пр-ва ВЛ-ки с ртутными выпрямителями
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 11:09

Пей меньше - cкоро Шаббат.
Грех себя вести неподобающе.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 11:10

  Hotab написав:BIGor

наприклад для нашої компанії зміни вже відбулись дуже великі. При нормальному плануванні (на 2-5 роки вперед) - неможливо працювати з тим що сьогодні одні мита, завтра інші а післязавтра ще інші


Не цікавились , вам повернення в Україну на відміну від виїзду буде безкоштовним?

Тупорилий в тебе менталітет "вкраїнчика". Від заздрощів захлинаєшся слиною. Не приймай 100 гр. так рано.
BIGor
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