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#<1 ... 2733273427352736 Додано: Чет 10 кві, 2025 09:28 rjkz написав: Ой+ написав: rjkz написав: ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов. ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов.

Про пінгвінів:

Соціальні мережі сміються над Трампом, який обклав митом імпорт з островів.

Так, звучить ніби це повний абсурд, так, соцмережі уже завалені мемами про тарифи та пінгвіни.

Але якщо копнути трохи глибше і розібратися, то все стає значно цікавіше.

...

Трампова активність лякає і мене знеціненням накопичених зеленкуватих папірців, але проблеми і перекоси накопичувались давно, а зараз надто радикально взялись за їх можливе розв'язання. Про пінгвінів:Трампова активність лякає і мене знеціненням накопичених зеленкуватих папірців, але проблеми і перекоси накопичувались давно, а зараз надто радикально взялись за їх можливе розв'язання.



Да, я подозревал, что ВОЗМОЖНО эти 2 островка - оффшоры, но никто не упоминал об этом.

Вопрос по раше остался не раскрытым. Да, я подозревал, что ВОЗМОЖНО эти 2 островка - оффшоры, но никто не упоминал об этом.Вопрос по раше остался не раскрытым.

Таким же "не раскрытым", как и "но никто не упоминал об этом" из предыдущего поста?

US did not impose tariffs on Russia 'because we're not doing business,' Trump says Таким же "не раскрытым", как и "но никто не упоминал об этом" из предыдущего поста? _hunter Повідомлень: 9494 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 10:50 akurt написав: За дипломом Українського університету: інженер-механік.

Остання робота в якості інженера-механіка вчора та сьогодні зранку.



Сміюся і регочу з психічнохворих, які роками на цьому форумі називають мене рієлтором, або Генеральним директором всесвітньовідомих рієлторських контор.

То психічна хвороба жебраків та нероб: і то НЕ лікуєтся.

Хіба що для сміху.

Дякую за запитання: мені навіть приємно - насправді інженер-механік ЗАВЖДИ. За дипломом Українського університету: інженер-механік.Остання робота в якості інженера-механіка вчора та сьогодні зранку.які роками на цьому форумі називають мене рієлтором, або Генеральним директором всесвітньовідомих рієлторських контор.То психічна хвороба жебраків та нероб: і то НЕ лікуєтся.Хіба що для сміху.Дякую за запитання: мені навіть приємно -

Давай без интернетУ устройство тележки и какой выбег с тарированной "горки" пустой цистерны на 60кубов

И когда были сняты с пр-ва ВЛ-ки с ртутными выпрямителями Давай без интернетУ устройство тележки и какой выбег с тарированной "горки" пустой цистерны на 60кубовИ когда были сняты с пр-ва ВЛ-ки с ртутными выпрямителями барабашов

Повідомлень: 4977 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 11:09 Пей меньше - cкоро Шаббат.

Грех себя вести неподобающе. akurt

Повідомлень: 10742 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3935 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 11:10 Hotab написав: BIGor



наприклад для нашої компанії зміни вже відбулись дуже великі. При нормальному плануванні (на 2-5 роки вперед) - неможливо працювати з тим що сьогодні одні мита, завтра інші а післязавтра ще інші





Не цікавились , вам повернення в Україну на відміну від виїзду буде безкоштовним? Не цікавились , вам повернення в Україну на відміну від виїзду буде безкоштовним?

Тупорилий в тебе менталітет "вкраїнчика". Від заздрощів захлинаєшся слиною. Не приймай 100 гр. так рано. Тупорилий в тебе менталітет "вкраїнчика". Від заздрощів захлинаєшся слиною. Не приймай 100 гр. так рано. BIGor

Повідомлень: 9882 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2733273427352736 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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