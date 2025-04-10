Freza написав:
Цікаво, яка освіта у пана Акурта?
Я на ваше питання дав відповідь, але ви - мабуть - іншим учасникам форуму не задавайте таких питань. Хто зна в кого яка освіта: я знаю за освітою фізика, але він все життя працював бухгалтером.
А кум мій за освітою інженер- електромеханік, а тільки недавно позбувся однієї виборної посади. Зараз заступник директора бази відпочинку дуже близько до фронту…
Мені-то приховувати немає чого, але сьогодні один пейсатий товстун, який - неймовірно - але географічний факт - знаходиться на відстані в 3 370 км від мене - так збудився, дізнавшись, що я - якого він ніколи в житті не бачив - за кваліфікацією інженер-механік, що почав писати на Фінансовому форумі України про своє приватне: щось таке довге, кругле та міцне.
Він хоча і називав цей предмет ласкаво «цистерна» - але я не впевнений, що то вірна назва.
Особливо, якщо врахувати, що в середу від залив Фінансовий форум України російським матом. Там як раз були слова російського мату, повʼязані міцно саме із згаданими вище…
Звісно, все це дивне лайно вже видалили, але ж ми з Вами не знаємо всіх тонкощів Талмуду, може там написано, що якщо на відставні в 3 370 км побачити якогось інженера, наприклад, механіка, або там як мій приятель Сашко, будівельника, то той саме в четвер дасть трохи грошей на фаршмак чи на мацу…
Не питайте, бачите яка буває реакція…
Наприклад, Сашко зараз закінчує ремонт 3-к квартири під оренду - вже купу грошей витратив - аж плаче - причому все робить «по мінімуму» - навряд чи буде годувати когось фаршмаком чи карпом, смаженим в сметані.