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#<1 ... 2733273427352736 Додано: Чет 10 кві, 2025 09:28 rjkz написав: Ой+ написав: rjkz написав: ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов. ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов.

Про пінгвінів:

Соціальні мережі сміються над Трампом, який обклав митом імпорт з островів.

Так, звучить ніби це повний абсурд, так, соцмережі уже завалені мемами про тарифи та пінгвіни.

Але якщо копнути трохи глибше і розібратися, то все стає значно цікавіше.

...

Трампова активність лякає і мене знеціненням накопичених зеленкуватих папірців, але проблеми і перекоси накопичувались давно, а зараз надто радикально взялись за їх можливе розв'язання. Про пінгвінів:Трампова активність лякає і мене знеціненням накопичених зеленкуватих папірців, але проблеми і перекоси накопичувались давно, а зараз надто радикально взялись за їх можливе розв'язання.



Да, я подозревал, что ВОЗМОЖНО эти 2 островка - оффшоры, но никто не упоминал об этом.

Вопрос по раше остался не раскрытым. Да, я подозревал, что ВОЗМОЖНО эти 2 островка - оффшоры, но никто не упоминал об этом.Вопрос по раше остался не раскрытым.

Таким же "не раскрытым", как и "но никто не упоминал об этом" из предыдущего поста?

US did not impose tariffs on Russia 'because we're not doing business,' Trump says Таким же "не раскрытым", как и "но никто не упоминал об этом" из предыдущего поста? _hunter Повідомлень: 9500 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 14:05 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Цікавий факт: наші українці сказали, що німецьку вже розуміють, але самі сказати нічого не можуть.

НЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ХОЧУТЬ. Сидять на тому, що щедрі німці виплачують.

Не лайтеся на мене - я не при чому, але так і сказали: «Нема дурних працювати!».

Будуть мабуть цікаві враження: наші вперше будуть гостювати у Франції, точно ж будуть порівнювати Німеччину та Францію. Цікавий факт: наші українці сказали, що німецьку вже розуміють, але самі сказати нічого не можуть.НЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ХОЧУТЬ. Сидять на тому, що щедрі німці виплачують.Не лайтеся на мене - я не при чому, але так і сказали: «Нема дурних працювати!».Будуть мабуть цікаві враження: наші вперше будуть гостювати у Франції, точно ж будуть порівнювати Німеччину та Францію.

Німеччина - не для працюючих людей, 1000 разів тут повторював. Німеччина - не для працюючих людей, 1000 разів тут повторював. BIGor

Повідомлень: 9882 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 14:57 Може бути.

Гості на днях побудуть - мабуть розкажуть багато цікавого. Це дві жінки років по 50, я особисто раніше не був знайомий.

В Німеччині маю мінімум четверо дуже близьких знайомих - але всі вони працевлаштовані та ведуть активний спосіб життя. akurt

Повідомлень: 10745 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3935 раз. Подякували: 1398 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 15:07 Freza написав: Цікаво, яка освіта у пана Акурта? Цікаво, яка освіта у пана Акурта?

Я на ваше питання дав відповідь, але ви - мабуть - іншим учасникам форуму не задавайте таких питань. Хто зна в кого яка освіта: я знаю за освітою фізика, але він все життя працював бухгалтером.

А кум мій за освітою інженер- електромеханік, а тільки недавно позбувся однієї виборної посади. Зараз заступник директора бази відпочинку дуже близько до фронту…

Мені-то приховувати немає чого, але сьогодні один пейсатий товстун, який - неймовірно - але географічний факт - знаходиться на відстані в 3 370 км від мене - так збудився, дізнавшись, що я - якого він ніколи в житті не бачив - за кваліфікацією інженер-механік, що почав писати на Фінансовому форумі України про своє приватне: щось таке довге, кругле та міцне.

Він хоча і називав цей предмет ласкаво «цистерна» - але я не впевнений, що то вірна назва.

Особливо, якщо врахувати, що в середу від залив Фінансовий форум України російським матом. Там як раз були слова російського мату, повʼязані міцно саме із згаданими вище…

Звісно, все це дивне лайно вже видалили, але ж ми з Вами не знаємо всіх тонкощів Талмуду, може там написано, що якщо на відставні в 3 370 км побачити якогось інженера, наприклад, механіка, або там як мій приятель Сашко, будівельника, то той саме в четвер дасть трохи грошей на фаршмак чи на мацу…

Не питайте, бачите яка буває реакція…

Наприклад, Сашко зараз закінчує ремонт 3-к квартири під оренду - вже купу грошей витратив - аж плаче - причому все робить «по мінімуму» - навряд чи буде годувати когось фаршмаком чи карпом, смаженим в сметані. Я на ваше питання дав відповідь, але ви - мабуть - іншим учасникам форуму не задавайте таких питань. Хто зна в кого яка освіта: я знаю за освітою фізика, але він все життя працював бухгалтером.А кум мій за освітою інженер- електромеханік, а тільки недавно позбувся однієї виборної посади. Зараз заступник директора бази відпочинку дуже близько до фронту…Мені-то приховувати немає чого, але сьогодні один пейсатий товстун, який - неймовірно - але географічний факт - знаходиться на відстані в 3 370 км від мене - так збудився, дізнавшись, що я - якого він ніколи в житті не бачив - за кваліфікацією інженер-механік, що почав писати на Фінансовому форумі України про своє приватне: щось таке довге, кругле та міцне.Він хоча і називав цей предмет ласкаво «цистерна» - але я не впевнений, що то вірна назва.Особливо, якщо врахувати, що в середу від залив Фінансовий форум України російським матом. Там як раз були слова російського мату, повʼязані міцно саме із згаданими вище…Звісно, все це дивне лайно вже видалили, але ж ми з Вами не знаємо всіх тонкощів Талмуду, може там написано, що якщо на відставні в 3 370 км побачити якогось інженера, наприклад, механіка, або там як мій приятель Сашко, будівельника, то той саме в четвер дасть трохи грошей на фаршмак чи на мацу…Не питайте, бачите яка буває реакція…Наприклад, Сашко зараз закінчує ремонт 3-к квартири під оренду - вже купу грошей витратив - аж плаче - причому все робить «по мінімуму» - навряд чи буде годувати когось фаршмаком чи карпом, смаженим в сметані. akurt

Повідомлень: 10745 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3935 раз. Подякували: 1398 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 кві, 2025 17:39 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



НЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ХОЧУТЬ. Еміграція, заробітчанствоНЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ХОЧУТЬ.



Не працювати і не хотіти, й при цьому нормально жити у Німеччині можна лише у обмежених ситуаціях. Як правило, це дійсно вигідно вже громадянам Німеччині, бажано жінкам одиначкам, які виховують самостійно 2 і більше дітей. Або багатодітним (4+) родинам.

У цих випадках, працювати дійсно не вигідно.

Наші земляки, якщо не працюють і не є дружинами/чоловіками громадян Німеччини, легально можуть перебувати виключно на п.24. Як може вистачати тих грошей, навіть не уявляю. І головне, людина свідомо залежить від політики уряду Німеччини. Будь яке скорочення і все Не працювати і не хотіти, й при цьому нормально жити у Німеччині можна лише у обмежених ситуаціях. Як правило, це дійсно вигідно вже громадянам Німеччині, бажано жінкам одиначкам, які виховують самостійно 2 і більше дітей. Або багатодітним (4+) родинам.У цих випадках, працювати дійсно не вигідно.Наші земляки, якщо не працюють і не є дружинами/чоловіками громадян Німеччини, легально можуть перебувати виключно на п.24. Як може вистачати тих грошей, навіть не уявляю. І головне, людина свідомо залежить від політики уряду Німеччини. Будь яке скорочення і все xaos_3 Повідомлень: 2 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 кві, 2025 06:25 xaos_3 написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



НЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ХОЧУТЬ. Еміграція, заробітчанствоНЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ХОЧУТЬ.



Не працювати і не хотіти, й при цьому нормально жити у Німеччині можна лише у обмежених ситуаціях. Як правило, це дійсно вигідно вже громадянам Німеччині, бажано жінкам одиначкам, які виховують самостійно 2 і більше дітей. Або багатодітним (4+) родинам.

У цих випадках, працювати дійсно не вигідно.

Наші земляки, якщо не працюють і не є дружинами/чоловіками громадян Німеччини, легально можуть перебувати виключно на п.24. Як може вистачати тих грошей, навіть не уявляю. І головне, людина свідомо залежить від політики уряду Німеччини. Будь яке скорочення і все Не працювати і не хотіти, й при цьому нормально жити у Німеччині можна лише у обмежених ситуаціях. Як правило, це дійсно вигідно вже громадянам Німеччині, бажано жінкам одиначкам, які виховують самостійно 2 і більше дітей. Або багатодітним (4+) родинам.У цих випадках, працювати дійсно не вигідно.Наші земляки, якщо не працюють і не є дружинами/чоловіками громадян Німеччини, легально можуть перебувати виключно на п.24. Як може вистачати тих грошей, навіть не уявляю. І головне, людина свідомо залежить від політики уряду Німеччини. Будь яке скорочення і все

Своєрідний контингент. Низькооплачувані малограмотні верстви населення.

В СРСР для такої публіки була кримінальна стаття про "тунєядство". Своєрідний контингент. Низькооплачувані малограмотні верстви населення.В СРСР для такої публіки була кримінальна стаття про "тунєядство". Frant

Повідомлень: 23228 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1745 раз. Подякували: 2573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:17

Цифри показують кількість.

Це ті українці, які отримали статус «Тимчасовий захист».

Колір: кількість українців, яка припадає на 1000 корінних жителів країни.

Eurostat оприлюднив важливу мапу щодо розподілу українців за кордоном - в Європі.Цифри показують кількість.Це ті українці, які отримали статус «Тимчасовий захист».Колір: кількість українців, яка припадає на 1000 корінних жителів країни. akurt

Повідомлень: 10745 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3935 раз. Подякували: 1398 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:23 Frant

Не обов'язково малограмотні. У Німеччині дієвих стимулів до праці для осіб, які мають громадянство чи ПМП не має. xaos_3 Повідомлень: 2 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2733273427352736 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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