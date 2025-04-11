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rjkz написав:ЧЕм ему пингвины, к примеру, не угодили? Воевать сразу со всем миром - это самоубийственное безумие. Фактически, он всех сплотил против США - и друзей и врагов.
Про пінгвінів:
Соціальні мережі сміються над Трампом, який обклав митом імпорт з островів. Так, звучить ніби це повний абсурд, так, соцмережі уже завалені мемами про тарифи та пінгвіни. Але якщо копнути трохи глибше і розібратися, то все стає значно цікавіше. ...
Трампова активність лякає і мене знеціненням накопичених зеленкуватих папірців, але проблеми і перекоси накопичувались давно, а зараз надто радикально взялись за їх можливе розв'язання.
Да, я подозревал, что ВОЗМОЖНО эти 2 островка - оффшоры, но никто не упоминал об этом. Вопрос по раше остался не раскрытым.
Таким же "не раскрытым", как и "но никто не упоминал об этом" из предыдущего поста?
US did not impose tariffs on Russia 'because we're not doing business,' Trump says
akurt написав:Цікавий факт: наші українці сказали, що німецьку вже розуміють, але самі сказати нічого не можуть. НЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ХОЧУТЬ. Сидять на тому, що щедрі німці виплачують. Не лайтеся на мене - я не при чому, але так і сказали: «Нема дурних працювати!». Будуть мабуть цікаві враження: наші вперше будуть гостювати у Франції, точно ж будуть порівнювати Німеччину та Францію.
Німеччина - не для працюючих людей, 1000 разів тут повторював.
Може бути. Гості на днях побудуть - мабуть розкажуть багато цікавого. Це дві жінки років по 50, я особисто раніше не був знайомий. В Німеччині маю мінімум четверо дуже близьких знайомих - але всі вони працевлаштовані та ведуть активний спосіб життя.
Я на ваше питання дав відповідь, але ви - мабуть - іншим учасникам форуму не задавайте таких питань. Хто зна в кого яка освіта: я знаю за освітою фізика, але він все життя працював бухгалтером. А кум мій за освітою інженер- електромеханік, а тільки недавно позбувся однієї виборної посади. Зараз заступник директора бази відпочинку дуже близько до фронту… Мені-то приховувати немає чого, але сьогодні один пейсатий товстун, який - неймовірно - але географічний факт - знаходиться на відстані в 3 370 км від мене - так збудився, дізнавшись, що я - якого він ніколи в житті не бачив - за кваліфікацією інженер-механік, що почав писати на Фінансовому форумі України про своє приватне: щось таке довге, кругле та міцне. Він хоча і називав цей предмет ласкаво «цистерна» - але я не впевнений, що то вірна назва. Особливо, якщо врахувати, що в середу від залив Фінансовий форум України російським матом. Там як раз були слова російського мату, повʼязані міцно саме із згаданими вище… Звісно, все це дивне лайно вже видалили, але ж ми з Вами не знаємо всіх тонкощів Талмуду, може там написано, що якщо на відставні в 3 370 км побачити якогось інженера, наприклад, механіка, або там як мій приятель Сашко, будівельника, то той саме в четвер дасть трохи грошей на фаршмак чи на мацу… Не питайте, бачите яка буває реакція… Наприклад, Сашко зараз закінчує ремонт 3-к квартири під оренду - вже купу грошей витратив - аж плаче - причому все робить «по мінімуму» - навряд чи буде годувати когось фаршмаком чи карпом, смаженим в сметані.
Не працювати і не хотіти, й при цьому нормально жити у Німеччині можна лише у обмежених ситуаціях. Як правило, це дійсно вигідно вже громадянам Німеччині, бажано жінкам одиначкам, які виховують самостійно 2 і більше дітей. Або багатодітним (4+) родинам. У цих випадках, працювати дійсно не вигідно. Наші земляки, якщо не працюють і не є дружинами/чоловіками громадян Німеччини, легально можуть перебувати виключно на п.24. Як може вистачати тих грошей, навіть не уявляю. І головне, людина свідомо залежить від політики уряду Німеччини. Будь яке скорочення і все
Не працювати і не хотіти, й при цьому нормально жити у Німеччині можна лише у обмежених ситуаціях. Як правило, це дійсно вигідно вже громадянам Німеччині, бажано жінкам одиначкам, які виховують самостійно 2 і більше дітей. Або багатодітним (4+) родинам. У цих випадках, працювати дійсно не вигідно. Наші земляки, якщо не працюють і не є дружинами/чоловіками громадян Німеччини, легально можуть перебувати виключно на п.24. Як може вистачати тих грошей, навіть не уявляю. І головне, людина свідомо залежить від політики уряду Німеччини. Будь яке скорочення і все
Своєрідний контингент. Низькооплачувані малограмотні верстви населення. В СРСР для такої публіки була кримінальна стаття про "тунєядство".
Eurostat оприлюднив важливу мапу щодо розподілу українців за кордоном - в Європі. Цифри показують кількість. Це ті українці, які отримали статус «Тимчасовий захист». Колір: кількість українців, яка припадає на 1000 корінних жителів країни.
BIGor написав:Німеччина - не для працюючих людей, 1000 разів тут повторював.
Кожному своє. От кум, як перейшов на німецькі податки, почав працювати як проклятий, з купою понаднормових годин, не має й часу поговорити. Із зарплати, попри всі "ухиляння" (3+5 клас, знижки на дітей...), стягують майже 1/4, тобто з 4 тис. впала до 3 тис., а витрати так і тримаються в районі 6...
BIGor написав:Німеччина - не для працюючих людей, 1000 разів тут повторював.
Кожному своє. От кум, як перейшов на німецькі податки, почав працювати як проклятий, з купою понаднормових годин, не має й часу поговорити. Із зарплати, попри всі "ухиляння" (3+5 клас, знижки на дітей...), стягують майже 1/4, тобто з 4 тис. впала до 3 тис., а витрати так і тримаються в районі 6...
Мне тоже давний знакомый что уже немцом стал(лет 20 там) такое втирал.И до роботы далеко и много работать.В итоге оказалось что уже выплачена квартира за 200 000 евро. Ну не надо тут расказывать что в Германии нельзя заработать.В Польше люди зарабатывают а в Германии и подавно.