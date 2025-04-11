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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2734273527362737
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:34

Пане Дюрі-бачі! Я радий за вас і за вашого кума.
Ну дійсно є в світі розумні працьовиті люди.
В мене зараз багато роботи і ніяк не можу оприлюднити цікаві цифрові дані про оподаткування (реальні дані та цифри) наших людей в Канаді - дуже цікаво!
І саме це показує, хто працює, кого держава цінить (повертає надмірно сплачені податки), а хто лежить на канапі та пʼє дешеве канадське пиво.

Про роботу.
Подивився відео із Житомира, де закривають неврологічне відділення. Там ціла революція та демонстрація.
Нервуються люди: роками ні за що отримували зарплатню.
Хотілося їм сказати:
«І що, когось вилікували в своєму неврологічному (!) когось та від чогось? Я зараз живу у Франції записався на повне медичне обстеження. Реально шоу: вагу мою міряли (83 кг), зріст мій міряли (175 см), електро кардіограму зняли (зовсім іншим методом, як в Україні), і зуби подивилися (треба дірку в одному зубі ремонтувати), всі діагнози встановили (спитали чим лікуюся при різкому зміні погоди - я відповів - аспірином - то здивувалися такому дивному небаченому препарату), і намітили методи лікування (увага!):
а) весь час глибоко дихати;
б) ретельно чистити зуби.»
Все. Ніяких лікарень не потрібно. Їх і не тримають у Франції. Даремна витрата грошей. Ще Гоголь про це писав.
І середній вік французів ледве не 80+.

Ну а в Житомирі бастують.
Я їх розумію: однокласниця кума працює лікарем саме в такій лікарні (психоневрологічній), то не тільки кум, а всі його однокласники, і діти однокласників, як не інваліди другої групи, так третьої.
Танцюють та співають…
akurt
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  #<1 ... 2734273527362737
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