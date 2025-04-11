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#<1 ... 2734273527362737 Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:34 Пане Дюрі-бачі! Я радий за вас і за вашого кума.

Ну дійсно є в світі розумні працьовиті люди.

В мене зараз багато роботи і ніяк не можу оприлюднити цікаві цифрові дані про оподаткування (реальні дані та цифри) наших людей в Канаді - дуже цікаво!

І саме це показує, хто працює, кого держава цінить (повертає надмірно сплачені податки), а хто лежить на канапі та пʼє дешеве канадське пиво.



Про роботу.

Подивився відео із Житомира, де закривають неврологічне відділення. Там ціла революція та демонстрація.

Нервуються люди: роками ні за що отримували зарплатню.

Хотілося їм сказати:

«І що, когось вилікували в своєму неврологічному (!) когось та від чогось? Я зараз живу у Франції записався на повне медичне обстеження. Реально шоу: вагу мою міряли (83 кг), зріст мій міряли (175 см), електро кардіограму зняли (зовсім іншим методом, як в Україні), і зуби подивилися (треба дірку в одному зубі ремонтувати), всі діагнози встановили (спитали чим лікуюся при різкому зміні погоди - я відповів - аспірином - то здивувалися такому дивному небаченому препарату), і намітили методи лікування (увага!):

а) весь час глибоко дихати;

б) ретельно чистити зуби.»

Все. Ніяких лікарень не потрібно. Їх і не тримають у Франції. Даремна витрата грошей. Ще Гоголь про це писав.

І середній вік французів ледве не 80+.



Ну а в Житомирі бастують.

Я їх розумію: однокласниця кума працює лікарем саме в такій лікарні (психоневрологічній), то не тільки кум, а всі його однокласники, і діти однокласників, як не інваліди другої групи, так третьої.

Танцюють та співають… akurt

Повідомлень: 10746 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3935 раз. Подякували: 1399 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2734273527362737 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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