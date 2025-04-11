RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2734273527362737
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:34

Пане Дюрі-бачі! Я радий за вас і за вашого кума.
Ну дійсно є в світі розумні працьовиті люди.
В мене зараз багато роботи і ніяк не можу оприлюднити цікаві цифрові дані про оподаткування (реальні дані та цифри) наших людей в Канаді - дуже цікаво!
І саме це показує, хто працює, кого держава цінить (повертає надмірно сплачені податки), а хто лежить на канапі та пʼє дешеве канадське пиво.

Про роботу.
Подивився відео із Житомира, де закривають неврологічне відділення. Там ціла революція та демонстрація.
Нервуються люди: роками ні за що отримували зарплатню.
Хотілося їм сказати:
«І що, когось вилікували в своєму неврологічному (!) когось та від чогось? Я зараз живу у Франції записався на повне медичне обстеження. Реально шоу: вагу мою міряли (83 кг), зріст мій міряли (175 см), електро кардіограму зняли (зовсім іншим методом, як в Україні), і зуби подивилися (треба дірку в одному зубі ремонтувати), всі діагнози встановили (спитали чим лікуюся при різкому зміні погоди - я відповів - аспірином - то здивувалися такому дивному небаченому препарату), і намітили методи лікування (увага!):
а) весь час глибоко дихати;
б) ретельно чистити зуби.»
Все. Ніяких лікарень не потрібно. Їх і не тримають у Франції. Даремна витрата грошей. Ще Гоголь про це писав.
І середній вік французів ледве не 80+.

Ну а в Житомирі бастують.
Я їх розумію: однокласниця кума працює лікарем саме в такій лікарні (психоневрологічній), то не тільки кум, а всі його однокласники, і діти однокласників, як не інваліди другої групи, так третьої.
Танцюють та співають… Держава. нараховує гроші щомісяця… без зупинки…
Кум - як інвалід другої групи - жонатий вже третій раз на секретарці - молодиці.
Інвалід то по одній частині тіла, а по другій - немає такого медичного висновку - тому можна!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10746
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3935 раз.
Подякували: 1399 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Найбільше проблем буде, якщо заводити гроші з фонди назад в Україну. Це питання вже якось обговорювалося, тут треба розуміти, що це рух коштів в одну сторону фактично.
А як переживати, що "в разі чого наслідки від контролюючих органів" - краще взагалі всі заощадження тут пропити, не буде за що переживати.
Податкова збуджується коли назад в гривню виходиш, поки кошти в акціях їй нема на що сі збуджувати


Отже, купівля акцій -- то якраз у розрахунку на еміграції? 🤔😂

Цікавий поворот подій.

А колись у Сенсі заморські акції продавали у вкладці поряд з облігаціями (тепер вже і не показують їх)...
Але читав, що три роки тому люди могли вже лише портфель дивитись -- навіть продати акції і завести валюту в Україну заборонили... 😱
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2599
З нами з: 24.08.10
Подякував: 117 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:09

Re: Еміграція, заробітчанство

Bobua написав:
  Faceless написав:Найбільше проблем буде, якщо заводити гроші з фонди назад в Україну. Це питання вже якось обговорювалося, тут треба розуміти, що це рух коштів в одну сторону фактично.
А як переживати, що "в разі чого наслідки від контролюючих органів" - краще взагалі всі заощадження тут пропити, не буде за що переживати.
Податкова збуджується коли назад в гривню виходиш, поки кошти в акціях їй нема на що сі збуджувати


Отже, купівля акцій -- то якраз у розрахунку на еміграції?

Цікавий поворот подій.

А колись у Сенсі заморські акції продавали у вкладці поряд з облігаціями (тепер вже і не показують їх)...
Але читав, що три роки тому люди могли вже лише портфель дивитись -- навіть продати акції і завести валюту в Україну заборонили...

Ну от до лютого 22 і там продавали, але нюанси оподаткування ті самі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35750
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 8174 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 2734273527362737
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.