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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:34
Пане Дюрі-бачі! Я радий за вас і за вашого кума.
Ну дійсно є в світі розумні працьовиті люди.
В мене зараз багато роботи і ніяк не можу оприлюднити цікаві цифрові дані про оподаткування (реальні дані та цифри) наших людей в Канаді - дуже цікаво!
І саме це показує, хто працює, кого держава цінить (повертає надмірно сплачені податки), а хто лежить на канапі та пʼє дешеве канадське пиво.
Про роботу.
Подивився відео із Житомира, де закривають неврологічне відділення. Там ціла революція та демонстрація.
Нервуються люди: роками ні за що отримували зарплатню.
Хотілося їм сказати:
«І що, когось вилікували в своєму неврологічному (!) когось та від чогось? Я зараз живу у Франції записався на повне медичне обстеження. Реально шоу: вагу мою міряли (83 кг), зріст мій міряли (175 см), електро кардіограму зняли (зовсім іншим методом, як в Україні), і зуби подивилися (треба дірку в одному зубі ремонтувати), всі діагнози встановили (спитали чим лікуюся при різкому зміні погоди - я відповів - аспірином - то здивувалися такому дивному небаченому препарату), і намітили методи лікування (увага!):
а) весь час глибоко дихати;
б) ретельно чистити зуби.»
Все. Ніяких лікарень не потрібно. Їх і не тримають у Франції. Даремна витрата грошей. Ще Гоголь про це писав.
І середній вік французів ледве не 80+.
Ну а в Житомирі бастують.
Я їх розумію: однокласниця кума працює лікарем саме в такій лікарні (психоневрологічній), то не тільки кум, а всі його однокласники, і діти однокласників, як не інваліди другої групи, так третьої.
Танцюють та співають… Держава. нараховує гроші щомісяця… без зупинки…
Кум - як інвалід другої групи - жонатий вже третій раз на секретарці - молодиці.
Інвалід то по одній частині тіла, а по другій - немає такого медичного висновку - тому можна!
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akurt
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:03
Faceless написав:
Найбільше проблем буде, якщо заводити гроші з фонди назад в Україну. Це питання вже якось обговорювалося, тут треба розуміти, що це рух коштів в одну сторону фактично.
А як переживати, що "в разі чого наслідки від контролюючих органів" - краще взагалі всі заощадження тут пропити, не буде за що переживати.
Податкова збуджується коли назад в гривню виходиш, поки кошти в акціях їй нема на що сі збуджувати
Отже, купівля акцій -- то якраз у розрахунку на еміграції? 🤔😂
Цікавий поворот подій.
А колись у Сенсі заморські акції продавали у вкладці поряд з облігаціями (тепер вже і не показують їх)...
Але читав, що три роки тому люди могли вже лише портфель дивитись -- навіть продати акції і завести валюту в Україну заборонили... 😱
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Bobua
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:09
Bobua написав: Faceless написав:
Найбільше проблем буде, якщо заводити гроші з фонди назад в Україну. Це питання вже якось обговорювалося, тут треба розуміти, що це рух коштів в одну сторону фактично.
А як переживати, що "в разі чого наслідки від контролюючих органів" - краще взагалі всі заощадження тут пропити, не буде за що переживати.
Податкова збуджується коли назад в гривню виходиш, поки кошти в акціях їй нема на що сі збуджувати
Отже, купівля акцій -- то якраз у розрахунку на еміграції?
Цікавий поворот подій.
А колись у Сенсі заморські акції продавали у вкладці поряд з облігаціями (тепер вже і не показують їх)...
Але читав, що три роки тому люди могли вже лише портфель дивитись -- навіть продати акції і завести валюту в Україну заборонили...
Ну от до лютого 22 і там продавали, але нюанси оподаткування ті самі
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Faceless
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Додано: Суб 12 кві, 2025 00:35
xaos_3 написав: akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
НЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ХОЧУТЬ.
Не працювати і не хотіти, й при цьому нормально жити у Німеччині можна лише у обмежених ситуаціях. Як правило, це дійсно вигідно вже громадянам Німеччині, бажано жінкам одиначкам, які виховують самостійно 2 і більше дітей. Або багатодітним (4+) родинам.
У цих випадках, працювати дійсно не вигідно.
Наші земляки, якщо не працюють і не є дружинами/чоловіками громадян Німеччини, легально можуть перебувати виключно на п.24. Як може вистачати тих грошей, навіть не уявляю. І головне, людина свідомо залежить від політики уряду Німеччини. Будь яке скорочення і все
Знакомая с ребенком жила в Германии некоторое время, квартира нашару, и около 1500 евро в месяц на расходы.
Подробности не узнавал, так как не интнересовала тема.
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