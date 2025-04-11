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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2734273527362737
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:34

Пане Дюрі-бачі! Я радий за вас і за вашого кума.
Ну дійсно є в світі розумні працьовиті люди.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 кві, 2025 04:44, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Найбільше проблем буде, якщо заводити гроші з фонди назад в Україну. Це питання вже якось обговорювалося, тут треба розуміти, що це рух коштів в одну сторону фактично.
А як переживати, що "в разі чого наслідки від контролюючих органів" - краще взагалі всі заощадження тут пропити, не буде за що переживати.
Податкова збуджується коли назад в гривню виходиш, поки кошти в акціях їй нема на що сі збуджувати


Отже, купівля акцій -- то якраз у розрахунку на еміграції? 🤔😂

Цікавий поворот подій.

А колись у Сенсі заморські акції продавали у вкладці поряд з облігаціями (тепер вже і не показують їх)...
Але читав, що три роки тому люди могли вже лише портфель дивитись -- навіть продати акції і завести валюту в Україну заборонили... 😱
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:09

Re: Еміграція, заробітчанство

Bobua написав:
  Faceless написав:Найбільше проблем буде, якщо заводити гроші з фонди назад в Україну. Це питання вже якось обговорювалося, тут треба розуміти, що це рух коштів в одну сторону фактично.
А як переживати, що "в разі чого наслідки від контролюючих органів" - краще взагалі всі заощадження тут пропити, не буде за що переживати.
Податкова збуджується коли назад в гривню виходиш, поки кошти в акціях їй нема на що сі збуджувати


Отже, купівля акцій -- то якраз у розрахунку на еміграції?

Цікавий поворот подій.

А колись у Сенсі заморські акції продавали у вкладці поряд з облігаціями (тепер вже і не показують їх)...
Але читав, що три роки тому люди могли вже лише портфель дивитись -- навіть продати акції і завести валюту в Україну заборонили...

Ну от до лютого 22 і там продавали, але нюанси оподаткування ті самі
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 00:35

  xaos_3 написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

НЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ХОЧУТЬ.


Не працювати і не хотіти, й при цьому нормально жити у Німеччині можна лише у обмежених ситуаціях. Як правило, це дійсно вигідно вже громадянам Німеччині, бажано жінкам одиначкам, які виховують самостійно 2 і більше дітей. Або багатодітним (4+) родинам.
У цих випадках, працювати дійсно не вигідно.
Наші земляки, якщо не працюють і не є дружинами/чоловіками громадян Німеччини, легально можуть перебувати виключно на п.24. Як може вистачати тих грошей, навіть не уявляю. І головне, людина свідомо залежить від політики уряду Німеччини. Будь яке скорочення і все


Знакомая с ребенком жила в Германии некоторое время, квартира нашару, и около 1500 евро в месяц на расходы.
Подробности не узнавал, так как не интнересовала тема.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 08:13

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Німеччина - не для працюючих людей, 1000 разів тут повторював.

Кожному своє. От кум, як перейшов на німецькі податки, почав працювати як проклятий, з купою понаднормових годин, не має й часу поговорити. Із зарплати, попри всі "ухиляння" (3+5 клас, знижки на дітей...), стягують майже 1/4, тобто з 4 тис. впала до 3 тис., а витрати так і тримаються в районі 6...

Щось дуже мало стягують, без знижок би мав всі 50%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 09:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Щось дуже мало стягують, без знижок би мав всі 50%.

Якщо я правильно зрозумів, то неоподатковані мінімуми обох в родині сумуються і виходить десь 40 тис. Є в рік, з яких не стягують податок на прибуток.
При цьому я очікував, що треба буде якісь декларації подавати і податки будуть повертати (як писали про Іспанію), а тут все роботодавець сам вираховує і платить, понад норму податок на прибуток від 14% і росте, приблизно +1% за кожну тисячу понад ліміт.
Дюрі-бачі
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