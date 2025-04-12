Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2734273527362737 Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:34 Пане Дюрі-бачі! Я радий за вас і за вашого кума.

Ну дійсно є в світі розумні працьовиті люди. Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 кві, 2025 04:44, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10746 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3935 раз. Подякували: 1399 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:03 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Найбільше проблем буде, якщо заводити гроші з фонди назад в Україну. Це питання вже якось обговорювалося, тут треба розуміти, що це рух коштів в одну сторону фактично.

А як переживати, що "в разі чого наслідки від контролюючих органів" - краще взагалі всі заощадження тут пропити, не буде за що переживати.

Податкова збуджується коли назад в гривню виходиш, поки кошти в акціях їй нема на що сі збуджувати Найбільше проблем буде, якщо заводити гроші з фонди назад в Україну. Це питання вже якось обговорювалося, тут треба розуміти, що це рух коштів в одну сторону фактично.А як переживати, що "в разі чого наслідки від контролюючих органів" - краще взагалі всі заощадження тут пропити, не буде за що переживати.Податкова збуджується коли назад в гривню виходиш, поки кошти в акціях їй нема на що сі збуджувати



Отже, купівля акцій -- то якраз у розрахунку на еміграції? 🤔😂



Цікавий поворот подій.



А колись у Сенсі заморські акції продавали у вкладці поряд з облігаціями (тепер вже і не показують їх)...

Але читав, що три роки тому люди могли вже лише портфель дивитись -- навіть продати акції і завести валюту в Україну заборонили... 😱 Отже, купівля акцій -- то якраз у розрахунку на еміграції? 🤔😂Цікавий поворот подій.А колись у Сенсі заморські акції продавали у вкладці поряд з облігаціями (тепер вже і не показують їх)...Але читав, що три роки тому люди могли вже лише портфель дивитись -- навіть продати акції і завести валюту в Україну заборонили... 😱 Bobua

Повідомлень: 2599 З нами з: 24.08.10 Подякував: 117 раз. Подякували: 173 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:09 Re: Еміграція, заробітчанство Bobua написав: Faceless написав: Найбільше проблем буде, якщо заводити гроші з фонди назад в Україну. Це питання вже якось обговорювалося, тут треба розуміти, що це рух коштів в одну сторону фактично.

А як переживати, що "в разі чого наслідки від контролюючих органів" - краще взагалі всі заощадження тут пропити, не буде за що переживати.

Податкова збуджується коли назад в гривню виходиш, поки кошти в акціях їй нема на що сі збуджувати Найбільше проблем буде, якщо заводити гроші з фонди назад в Україну. Це питання вже якось обговорювалося, тут треба розуміти, що це рух коштів в одну сторону фактично.А як переживати, що "в разі чого наслідки від контролюючих органів" - краще взагалі всі заощадження тут пропити, не буде за що переживати.Податкова збуджується коли назад в гривню виходиш, поки кошти в акціях їй нема на що сі збуджувати



Отже, купівля акцій -- то якраз у розрахунку на еміграції?



Цікавий поворот подій.



А колись у Сенсі заморські акції продавали у вкладці поряд з облігаціями (тепер вже і не показують їх)...

Але читав, що три роки тому люди могли вже лише портфель дивитись -- навіть продати акції і завести валюту в Україну заборонили... Отже, купівля акцій -- то якраз у розрахунку на еміграції?Цікавий поворот подій.А колись у Сенсі заморські акції продавали у вкладці поряд з облігаціями (тепер вже і не показують їх)...Але читав, що три роки тому люди могли вже лише портфель дивитись -- навіть продати акції і завести валюту в Україну заборонили...

Ну от до лютого 22 і там продавали, але нюанси оподаткування ті самі Ну от до лютого 22 і там продавали, але нюанси оподаткування ті самі Faceless

Модератор Повідомлень: 35754 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1477 раз. Подякували: 8174 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 00:35 xaos_3 написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



НЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ХОЧУТЬ. Еміграція, заробітчанствоНЕ ПРАЦЮЮТЬ І НЕ ХОЧУТЬ.



Не працювати і не хотіти, й при цьому нормально жити у Німеччині можна лише у обмежених ситуаціях. Як правило, це дійсно вигідно вже громадянам Німеччині, бажано жінкам одиначкам, які виховують самостійно 2 і більше дітей. Або багатодітним (4+) родинам.

У цих випадках, працювати дійсно не вигідно.

Наші земляки, якщо не працюють і не є дружинами/чоловіками громадян Німеччини, легально можуть перебувати виключно на п.24. Як може вистачати тих грошей, навіть не уявляю. І головне, людина свідомо залежить від політики уряду Німеччини. Будь яке скорочення і все Не працювати і не хотіти, й при цьому нормально жити у Німеччині можна лише у обмежених ситуаціях. Як правило, це дійсно вигідно вже громадянам Німеччині, бажано жінкам одиначкам, які виховують самостійно 2 і більше дітей. Або багатодітним (4+) родинам.У цих випадках, працювати дійсно не вигідно.Наші земляки, якщо не працюють і не є дружинами/чоловіками громадян Німеччини, легально можуть перебувати виключно на п.24. Як може вистачати тих грошей, навіть не уявляю. І головне, людина свідомо залежить від політики уряду Німеччини. Будь яке скорочення і все



Знакомая с ребенком жила в Германии некоторое время, квартира нашару, и около 1500 евро в месяц на расходы.

Подробности не узнавал, так как не интнересовала тема. Знакомая с ребенком жила в Германии некоторое время, квартира нашару, и около 1500 евро в месяц на расходы.Подробности не узнавал, так как не интнересовала тема. rjkz

Повідомлень: 17169 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8522 раз. Подякували: 5385 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 08:13 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Німеччина - не для працюючих людей, 1000 разів тут повторював. Німеччина - не для працюючих людей, 1000 разів тут повторював.

Кожному своє. От кум, як перейшов на німецькі податки, почав працювати як проклятий, з купою понаднормових годин, не має й часу поговорити. Із зарплати, попри всі "ухиляння" (3+5 клас, знижки на дітей...), стягують майже 1/4, тобто з 4 тис. впала до 3 тис., а витрати так і тримаються в районі 6... Кожному своє. От кум, як перейшов на німецькі податки, почав працювати як проклятий, з купою понаднормових годин, не має й часу поговорити. Із зарплати, попри всі "ухиляння" (3+5 клас, знижки на дітей...), стягують майже 1/4, тобто з 4 тис. впала до 3 тис., а витрати так і тримаються в районі 6...

Щось дуже мало стягують, без знижок би мав всі 50%. Щось дуже мало стягують, без знижок би мав всі 50%. BIGor

Повідомлень: 9885 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 09:00 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Щось дуже мало стягують, без знижок би мав всі 50%. Щось дуже мало стягують, без знижок би мав всі 50%.

Якщо я правильно зрозумів, то неоподатковані мінімуми обох в родині сумуються і виходить десь 40 тис. Є в рік, з яких не стягують податок на прибуток.

При цьому я очікував, що треба буде якісь декларації подавати і податки будуть повертати (як писали про Іспанію), а тут все роботодавець сам вираховує і платить, понад норму податок на прибуток від 14% і росте, приблизно +1% за кожну тисячу понад ліміт. Якщо я правильно зрозумів, то неоподатковані мінімуми обох в родині сумуються і виходить десь 40 тис. Є в рік, з яких не стягують податок на прибуток.При цьому я очікував, що треба буде якісь декларації подавати і податки будуть повертати (як писали про Іспанію), а тут все роботодавець сам вираховує і платить, понад норму податок на прибуток від 14% і росте, приблизно +1% за кожну тисячу понад ліміт. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5326 З нами з: 29.07.22 Подякував: 844 раз. Подякували: 618 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 13:14 rjkz

Знайома "трохи" перебільшила. Жінка з одною дитиною не може отримувати +-1500 євро щомісячно, при будь якому статусі і мати оплачену квартиру. xaos_3 Повідомлень: 4 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 13:16 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Кожному своє. От кум, як перейшов на німецькі податки, почав працювати як проклятий, з купою понаднормових годин, не має й часу поговорити. Із зарплати, попри всі "ухиляння" (3+5 клас, знижки на дітей...), стягують майже 1/4, тобто з 4 тис. впала до 3 тис., а витрати так і тримаються в районі 6... Кожному своє. От кум, як перейшов на німецькі податки, почав працювати як проклятий, з купою понаднормових годин, не має й часу поговорити. Із зарплати, попри всі "ухиляння" (3+5 клас, знижки на дітей...), стягують майже 1/4, тобто з 4 тис. впала до 3 тис.,

За що боровся... В кожного своя боротьба За що боровся... В кожного своя боротьба Denik Повідомлень: 3373 З нами з: 23.02.09 Подякував: 694 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 13:21 Дюрі-бачі

Працівник повинен надати підтвердження податкового класу роботодавцю але, як правило, правильніше сходити до Finanzamt (податкова) й там надати документи. Багато випадків, коли працівники заспокоюються, коли надали доки роботодавцю і потім дивуються, чого не той податковий клас у роздруківці.

Повернення податків у Німеччині - дуже зручна штука. Якщо передбачена контрактом віддалена праця, можна списати ноут, стіл. Можна переїзд списати на нову квартиру. xaos_3 Повідомлень: 4 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 21:02 Португалія flyman

Повідомлень: 39173 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2734273527362737 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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