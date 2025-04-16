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#<1 ... 2738273927402741 Додано: Вів 15 кві, 2025 20:48 akurt написав: В даному випадку згадана в тексті жінка вважається окремою родиною, яка складається з однієї особи. В даному випадку згадана в тексті жінка вважається окремою родиною, яка складається з однієї особи.

Тобто, вони єдина сім`я СБУШника, але розділились, шоб отримувать більше грошей від німців?

Звідки вона я мав на увазі звідки вона з України(область, місто, село...). Тобто, вони єдина сім`я СБУШника, але розділились, шоб отримувать більше грошей від німців?Звідки вона я мав на увазі звідки вона з України(область, місто, село...). Water Повідомлень: 2938 З нами з: 06.03.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 кві, 2025 22:00 Water написав: akurt написав: В даному випадку згадана в тексті жінка вважається окремою родиною, яка складається з однієї особи. В даному випадку згадана в тексті жінка вважається окремою родиною, яка складається з однієї особи.

Тобто, вони єдина сім`я СБУШника, але розділились, шоб отримувать більше грошей від німців?

Звідки вона я мав на увазі звідки вона з України(область, місто, село...). Тобто, вони єдина сім`я СБУШника, але розділились, шоб отримувать більше грошей від німців?Звідки вона я мав на увазі звідки вона з України(область, місто, село...).

Цікавий хід думок у людини.

Мабуть не вдасться йому навіть з третьої спроби пояснити, що із своїм Уставом в чужий монастир не ходять: якщо в родині крім чоловіка та жінки, які перебувають в шлюбі, є особа старша за 18 років, в тому числі матір або батько, то вона вважається ОКРЕМОЮ родиною. Але цей легінь наполегливо шукає, хто кого обманює заради різниці у 18 євро. Та відвідай мерію свого міста і знайди там прихованими не менше 18 мільйонів євро.

Бери. Насолоджуйся. Знайшов!



Відповідь:

- область (видалено: приватна інформація чужої для мене людини);

- місто (видалено: приватна інформація чужої для мене людини);

- село (видалено: приватна інформація чужої для мене людини).

- вулиця (видалено: приватна інформація чужої для мене людини);

- будинок номер (видалено: приватна інформація чужої для мене людини).



Відповідь на мої три питання надійде? Цікавий хід думок у людини.Мабуть не вдасться йому навіть з третьої спроби пояснити, що із своїм Уставом в чужий монастир не ходять: якщо в родині крім чоловіка та жінки, які перебувають в шлюбі, є особа старша за 18 років, в тому числі матір або батько, то вона вважається ОКРЕМОЮ родиною. Але цей легінь наполегливо шукає, хто кого обманює заради різниці у 18 євро. Та відвідай мерію свого міста і знайди там прихованими не менше 18 мільйонів євро.Бери. Насолоджуйся. Знайшов!Відповідь:- область (видалено: приватна інформація чужої для мене людини);- місто (видалено: приватна інформація чужої для мене людини);- село (видалено: приватна інформація чужої для мене людини).- вулиця (видалено: приватна інформація чужої для мене людини);- будинок номер (видалено: приватна інформація чужої для мене людини).Відповідь на мої три питання надійде? Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 кві, 2025 23:35, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10758 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3936 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 кві, 2025 22:03 Вище автомобільний - але без авто - служитель синагоги «Золота роза» питає, звідки у людей те, чого у нього ніколи не було.

Зельманович все життя мріяв про чужі гроші. Мацав чужі кишені та гаманці.

Але спіткала невдача.

Ну, як завжди…

Знову плаче про чужі гроші…. Бідкається, сердешний… akurt

Повідомлень: 10758 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3936 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 00:02 гудбай Америка, о! flyman

Повідомлень: 39228 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2822 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2738273927402741 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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