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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2738273927402741
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:48

  akurt написав:В даному випадку згадана в тексті жінка вважається окремою родиною, яка складається з однієї особи.

Тобто, вони єдина сім`я СБУШника, але розділились, шоб отримувать більше грошей від німців?
Звідки вона я мав на увазі звідки вона з України(область, місто, село...).
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 22:00

  Water написав:
  akurt написав:В даному випадку згадана в тексті жінка вважається окремою родиною, яка складається з однієї особи.

Тобто, вони єдина сім`я СБУШника, але розділились, шоб отримувать більше грошей від німців?
Звідки вона я мав на увазі звідки вона з України(область, місто, село...).

Цікавий хід думок у людини.
Мабуть не вдасться йому навіть з третьої спроби пояснити, що із своїм Уставом в чужий монастир не ходять: якщо в родині крім чоловіка та жінки, які перебувають в шлюбі, є особа старша за 18 років, в тому числі матір або батько, то вона вважається ОКРЕМОЮ родиною. Але цей легінь наполегливо шукає, хто кого обманює заради різниці у 18 євро. Та відвідай мерію свого міста і знайди там прихованими не менше 18 мільйонів євро.
Бери. Насолоджуйся. Знайшов!

Відповідь:
- область (видалено: приватна інформація чужої для мене людини);
- місто (видалено: приватна інформація чужої для мене людини);
- село (видалено: приватна інформація чужої для мене людини).
- вулиця (видалено: приватна інформація чужої для мене людини);
- будинок номер (видалено: приватна інформація чужої для мене людини).

Відповідь на мої три питання надійде?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 кві, 2025 23:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 22:03

Вище автомобільний - але без авто - служитель синагоги «Золота роза» питає, звідки у людей те, чого у нього ніколи не було.
Зельманович все життя мріяв про чужі гроші. Мацав чужі кишені та гаманці.
Але спіткала невдача.
Ну, як завжди…
Знову плаче про чужі гроші…. Бідкається, сердешний…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 00:02

гудбай Америка, о!

flyman
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