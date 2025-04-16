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#<1 ... 2739274027412742 Додано: Сер 16 кві, 2025 13:24 Water



Якщо зекономила, то соціалка зріже допомогу на цю суму, бо їй вистачає.





А які там взагалі вимоги щодо витрат цієї соціалки (вони там підписують якісь зобовʼязання, як її втрачати?) , і як це працює, щодо контролю?

Бо моя «мала» подорожує по всій Європі лоукостами, не стісняється викладати фото , вся в останніх еплах (ясна справа що там ще і ііі підробітки, і мої гроші), і не бачу я щоб там хтось з німців обмежував це все необовʼязкове. Я звичайно не в захваті щоб так дьоргати німців за сиві яйця (я маю на увазі подорожі і соціал одночасно) , але крім виказати свою думку , я не впливаю на ці речі. А які там взагалі вимоги щодо витрат цієї соціалки (вони там підписують якісь зобовʼязання, як її втрачати?) , і як це працює, щодо контролю?Бо моя «мала» подорожує по всій Європі лоукостами, не стісняється викладати фото , вся в останніх еплах (ясна справа що там ще і ііі підробітки, і мої гроші), і не бачу я щоб там хтось з німців обмежував це все необовʼязкове. Я звичайно не в захваті щоб так дьоргати німців за сиві яйця (я маю на увазі подорожі і соціал одночасно) , але крім виказати свою думку , я не впливаю на ці речі. Hotab Повідомлень: 14755 З нами з: 15.02.09 Подякував: 389 раз. Подякували: 2352 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 13:48 Hotab написав: А які там взагалі вимоги щодо витрат цієї соціалки (вони там підписують якісь зобовʼязання, як її втрачати?) , і як це працює, щодо контролю? А які там взагалі вимоги щодо витрат цієї соціалки (вони там підписують якісь зобовʼязання, як її втрачати?) , і як це працює, щодо контролю?

Знайомі, земля Гессен, сказали шо соціалка запитала усі їх залишки на українських картках, яке вони мають майно, золоті прикраси, плюс якщо є якась інша допомога, хтось дав 100 євро- потрібно повідомити соціалку. Плюс контроль банківських виписок як німецьких, так і українських. Їздить можеш де завгодно, але можуть запитать шо це за витрата або надходження. Проживають мати, її син зараз 19 років, дочка 17 років, бабуся після інсульту(вивезли з окупованого міста). Вони вважаються єдиною сім`єю, бабусину українську пенсію відмінусовують.

Двоє дітей їздили до Франції потягом, сказали є можливість безкоштовно дістатись, але не усіма потягами.

Залишок на соціальній карті був 800 євро, економили, на шось збирали, у одному місяці зменшили допомогу на цю суму. Можуть запитать куди діли гроші, якщо зняття налом у банкоматі.

Мовні інтеграційні курси безкоштовні, якій рівень- не знаю, але діти навчаються. Син не хоче ніде навчатись, хоче додому. Дочка нормально йде по навчанню, вже буде професійне навчання. Мати не може піти на роботу, бо бабуся потребує постійного догляду.



UPD: Мала на соціалці? Якщо працює, то там по-іншому рахують дохід, працюючі люди вітаються. Твою допомогу по-ідеї, можна не показать, але якщо знайдуть, віднімуть допомогу на цю суму.

UPDD: Є якісь обмеження по терміну перебування в Україні. Знайомі, земля Гессен, сказали шо соціалка запитала усі їх залишки на українських картках, яке вони мають майно, золоті прикраси, плюс якщо є якась інша допомога, хтось дав 100 євро- потрібно повідомити соціалку. Плюс контроль банківських виписок як німецьких, так і українських. Їздить можеш де завгодно, але можуть запитать шо це за витрата або надходження. Проживають мати, її син зараз 19 років, дочка 17 років, бабуся після інсульту(вивезли з окупованого міста). Вони вважаються єдиною сім`єю, бабусину українську пенсію відмінусовують.Двоє дітей їздили до Франції потягом, сказали є можливість безкоштовно дістатись, але не усіма потягами.Залишок на соціальній карті був 800 євро, економили, на шось збирали, у одному місяці зменшили допомогу на цю суму. Можуть запитать куди діли гроші, якщо зняття налом у банкоматі.Мовні інтеграційні курси безкоштовні, якій рівень- не знаю, але діти навчаються. Син не хоче ніде навчатись, хоче додому. Дочка нормально йде по навчанню, вже буде професійне навчання. Мати не може піти на роботу, бо бабуся потребує постійного догляду.UPD: Мала на соціалці? Якщо працює, то там по-іншому рахують дохід, працюючі люди вітаються. Твою допомогу по-ідеї, можна не показать, але якщо знайдуть, віднімуть допомогу на цю суму.UPDD: Є якісь обмеження по терміну перебування в Україні. Water Повідомлень: 2943 З нами з: 06.03.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 14:08 Water написав: Мати не може піти на роботу, бо бабуся потребує постійного догляду. Мати не може піти на роботу, бо бабуся потребує постійного догляду.

Не знаю, как в Германии, но во многих странах такой уход считается работой, и государство эту работу оплачивает. Разумеется после соответствующего оформления.

Возможно, стоит поинтересоваться этим вопросом. Не знаю, как в Германии, но во многих странах такой уход считается работой, и государство эту работу оплачивает. Разумеется после соответствующего оформления.Возможно, стоит поинтересоваться этим вопросом. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8036 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6414 раз. Подякували: 21455 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 14:16 Сибарит написав: Water написав: Мати не може піти на роботу, бо бабуся потребує постійного догляду. Мати не може піти на роботу, бо бабуся потребує постійного догляду.

Не знаю, как в Германии, но во многих странах такой уход считается работой, и государство эту работу оплачивает. Разумеется после соответствующего оформления.

Возможно, стоит поинтересоваться этим вопросом. Не знаю, как в Германии, но во многих странах такой уход считается работой, и государство эту работу оплачивает. Разумеется после соответствующего оформления.Возможно, стоит поинтересоваться этим вопросом.

Мене ніхто не питав у цьому плані, та й я мало шо знаю.

Знаю шо вони бабусю хотіли "здать" у спеціальний заклад для людей з обмеженими можливостями, але не взяли, можуть взять, але за гроші. Вроді мати повинна закінчити спеціалізовані курси по уходу за людьми з обмеженими можливостями, якщо вона хоче за кимось доглядать і шоб це вважалось роботою. Мене ніхто не питав у цьому плані, та й я мало шо знаю.Знаю шо вони бабусю хотіли "здать" у спеціальний заклад для людей з обмеженими можливостями, але не взяли, можуть взять, але за гроші. Вроді мати повинна закінчити спеціалізовані курси по уходу за людьми з обмеженими можливостями, якщо вона хоче за кимось доглядать і шоб це вважалось роботою. Water Повідомлень: 2943 З нами з: 06.03.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 15:27 akurt написав: весь 2024 рік платити щомісяця по 1750$ чужому дядькові чи 2000$ - але за своє»?»)

весь 2024 рік платити щомісяця по 1750$ чужому дядькові чи 2000$ - але за своє»?»)



Перші 10 років це "аренда житла в банку" за право користуватись грошима.

Наступні 20 - так, поступово може ставати своїм. Перші 10 років це "аренда житла в банку" за право користуватись грошима.Наступні 20 - так, поступово може ставати своїм. finuser521

Повідомлень: 94 З нами з: 29.06.22 Подякував: 23 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 15:34 Я ще чув таку версію: в середньому люди виплачують іпотеку не більше 10 років.

Потім іде переуступка/перепродаж.

Якщо врахувати, що долар знецінюється, а ціни зростають, то цікавий варіант.

Я наводив конкретний приклад нашого українця, який зараз мешкає в Стокгольмі:

(Дуже прошу не розказувати це пану Water «з ВЕЛИКОЇ букви» - бо я не розплачуся):

- 10 років тому переїхав з України в Швецію.

- майже відразу взяв у кредит квартиру на заході Стокгольма за ціною в 350 000€ (нагадую: дуже прошу не розказувати це пану Water - бо, по-перше, мешканець Стокгольма не розплатиться, а я реально не зможу надати пану Water важливу для нього інформацію, без якої він не мислить свого життя: де працює батько того хлопця і чи ж він біологічним батьком, крім того: місто, село, вулиця, зріст, розмір ноги чоловіка та розмір грудей його жінки.)



Ну ось - в 2024 році позбувався тієї квартири на заході Стокгольма - нагадую, куплена в кредит на 30 років - та узяв нову квартиру за ринковою ціною в 500 000€.

Тільки я вас прошу - пану Water ні слова! Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 кві, 2025 15:52, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10762 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3936 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 15:48 finuser521 написав: akurt написав: весь 2024 рік платити щомісяця по 1750$ чужому дядькові чи 2000$ - але за своє»?»)

весь 2024 рік платити щомісяця по 1750$ чужому дядькові чи 2000$ - але за своє»?»)



Перші 10 років це "аренда житла в банку" за право користуватись грошима.

Наступні 20 - так, поступово може ставати своїм. Перші 10 років це "аренда житла в банку" за право користуватись грошима.Наступні 20 - так, поступово може ставати своїм.



Почему? У меня 3.5к пошло на закрытие из 8к заплаченых банку (1й год ипотеки). Тоесть почти половина все-таки пошла на покрытие долга.



Ну и никто не мешает лет за 5 закрыть и забыть если сильно хочется. Тогда там вообще сумарная переплата за ипотеку будет не больше 10-15%.



И платежи по ипотеке меньше стоимости аренды (у меня по крайней мере сейчас 650евро против 1000-1200 аренды).



П.С. В Испании ипотека 3%, если в Канаде выше %, то конечно пропорции будут другие. Почему? У меня 3.5к пошло на закрытие из 8к заплаченых банку (1й год ипотеки). Тоесть почти половина все-таки пошла на покрытие долга.Ну и никто не мешает лет за 5 закрыть и забыть если сильно хочется. Тогда там вообще сумарная переплата за ипотеку будет не больше 10-15%.И платежи по ипотеке меньше стоимости аренды (у меня по крайней мере сейчас 650евро против 1000-1200 аренды).П.С. В Испании ипотека 3%, если в Канаде выше %, то конечно пропорции будут другие. slonomag Повідомлень: 653 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 165 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 15:50 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: finuser521 написав: akurt написав: весь 2024 рік платити щомісяця по 1750$ чужому дядькові чи 2000$ - але за своє»?»)

весь 2024 рік платити щомісяця по 1750$ чужому дядькові чи 2000$ - але за своє»?»)



Перші 10 років це "аренда житла в банку" за право користуватись грошима.

Наступні 20 - так, поступово може ставати своїм. Перші 10 років це "аренда житла в банку" за право користуватись грошима.Наступні 20 - так, поступово може ставати своїм.



Почему? У меня 3.5к пошло на закрытие из 8к заплаченых банку (1й год ипотеки). Тоесть почти половина все-таки пошла на покрытие долга.



Ну и никто не мешает лет за 5 закрыть и забыть если сильно хочется. Тогда там вообще сумарная переплата за ипотеку будет не больше 10-15%.



И платежи по ипотеке меньше стоимости аренды (у меня по крайней мере сейчас 650евро против 1000-1200 аренды).



П.С. В Испании ипотека 3%, если в Канаде выше %, то конечно пропорции будут другие. Почему? У меня 3.5к пошло на закрытие из 8к заплаченых банку (1й год ипотеки). Тоесть почти половина все-таки пошла на покрытие долга.Ну и никто не мешает лет за 5 закрыть и забыть если сильно хочется. Тогда там вообще сумарная переплата за ипотеку будет не больше 10-15%.И платежи по ипотеке меньше стоимости аренды (у меня по крайней мере сейчас 650евро против 1000-1200 аренды).П.С. В Испании ипотека 3%, если в Канаде выше %, то конечно пропорции будут другие. І якщо порівняти суму платежів, нехай через 10 років, з вартістю житла через ці 10 років і відповідно орендою, взагалі цікаві результати можуть бути І якщо порівняти суму платежів, нехай через 10 років, з вартістю житла через ці 10 років і відповідно орендою, взагалі цікаві результати можуть бути Faceless

Модератор Повідомлень: 35845 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1480 раз. Подякували: 8177 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 16:32 UPDD: Є якісь обмеження по терміну перебування в Україні.[/quote]



До 6 міс. Але якщо людина на соціалі, то менше, однозначно треба узгоджувати із консультантом. xaos_3 Повідомлень: 6 З нами з: 11.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2739274027412742 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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