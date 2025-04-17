Пане Water - так ви не відповіли на моє запитання: оті ваші родичі з Німеччини поїхали у Францію - куди саме - мабуть в Ніццу?
Це щоби їсти як ви написали «Смачний сир»?
Точно не заїжджали в згадане вами Монако?
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Додано: Сер 16 кві, 2025 20:33
Пане Water - так ви не відповіли на моє запитання: оті ваші родичі з Німеччини поїхали у Францію - куди саме - мабуть в Ніццу?
Це щоби їсти як ви написали «Смачний сир»?
Точно не заїжджали в згадане вами Монако?
Додано: Сер 16 кві, 2025 20:54
Почекайте, як НЕ ваші родичі, а як же це:
Для чого ви це все пишете, так, аби писать?
Якісь міфічні - получається - українці їздили у Францію?
Особисто мені це не потрібно...
Ви якось визначайтеся.
До речі - ви не відповіли на моє запитання: як ви дізналися, що у тих людей - які НЕ ВАШІ РОДИЧІ - міфічні українці - було 800 (вісімсот) євро?
Додано: Сер 16 кві, 2025 21:32
заздрим всім форумом
Додано: Сер 16 кві, 2025 21:44
flyman
Ну ви ж любите відосики - це я вчора дивився відео саме про іпотеку в США - і там було названо таку технологію.
Ще було сказано цікаве - для мене новинка - якщо взяв іпотеку на 30 років - але почав виплачувати всього на 150 доларів щомісяця БІЛЬШЕ - - сума в 150 доларів сміхотворна для всіх - не тільки в США - то сказали, що іпотеку можна погасити не за 30 років - а за 22 роки.
За точність не відповідаю - це на "відосиках" - я сам іпотеку не мав та не маю - але так люди говорять. Я думаю якось рахували - якщо так говорять.
Я тільки навів звичайну арифметику від родини моєї племінниці в Канаді:
- практично всі українці, з якими вони спілкуються - вже взяли в іпотеку нерухомість в Канаді.
- навели конкретні цифри для конкретного випадку - їх приятелі, з якими п"ять каву по неділях - платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів, а родина моєї племінниці - 1750 доларів в кишеню "чужого дядька".
Є про що подумати...
Та власне люди - наші - вже подумали та БЕРУТЬ нерухомість в Канаді в іпотеку...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 кві, 2025 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 кві, 2025 21:58
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 16 кві, 2025 22:04
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 16 кві, 2025 22:08
Ви маєте рацію - але тут два аспекти:
а) Jeśli boisz się zębów, nie ssij lizaków (польске прислів"я, суть якого в тому, що не можна і не варто боятися звичайних речей).
б) я на іншій гілці давав цикл публікацій про іпотеку реальних моїх приятелів в Ірландії та в Швеції.
В Ірландії іпотеку перерахували та збільшили на 19 (дав"ятнадцять) євро. Мій колишній підлеглий сказав: "Ну що поробиш - буду купувати на упаковку пива в місяць менше".
В Швеції було боляче: замість суми - еквівалент в 1000 доларів треба було виплачувати еквівалент 1500 доларів. Тоді було прийнято кардинальне рішення: позбутися квартири в іпотеку, купленої десь 8...10 років тому за 350 000 євро, та взяти в іпотеку іншу квартиру в Стокгольмі ціною в 500 000 євро.
Звісно, прийшлося дещо "затягнути паски": відкинув ідею/мрію купити нерухомість в Іспанії як дачу/інвестицію.
Особливо після того, як попав нещодавно в Іспанії під час відпустки на шалені зливи та катаклізми.
Тобто варіанти дій є завжди.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 кві, 2025 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 кві, 2025 22:08
рент контроль
Додано: Сер 16 кві, 2025 23:00
А може і не вирости. Гадання на "кофейній гущі". Та і коли кажуть що іпотека - то за своє, а оренда - то хазяїну, то чогось забувають що при іпотеці 1-2 вартості іпотеки піде банку, тобто не зовсім виходить "за своє".
Отут наприклад взяв гіпотетичний розрахунок по калькулятору, квартира коштує 1 млн., іпотека 30 років. За перші 10 років банку піде 743 тис., а тіло погаситься тільки на 125 тис.
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