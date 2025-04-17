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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2741274227432744> Додано: Сер 16 кві, 2025 20:33 Пане Water - так ви не відповіли на моє запитання: оті ваші родичі з Німеччини поїхали у Францію - куди саме - мабуть в Ніццу?

Це щоби їсти як ви написали «Смачний сир»?

Точно не заїжджали в згадане вами Монако? akurt

Повідомлень: 10767 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3937 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 20:44 akurt то не мої родичі, куди саме вони їздили я не питав. Water Повідомлень: 2945 З нами з: 06.03.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 20:54

Water написав: Для чого ви це все пишете, так, аби писать?

Якійсь міфічний українець шось продав, шось взяв у кредит. Для чого це все?

Особисто мені це не потрібно, міфічному теж, він вже у кредиті.

Для чого ви це все пишете, так, аби писать?Якійсь міфічний українець шось продав, шось взяв у кредит. Для чого це все?, міфічному теж, він вже у кредиті.

Для чого ви це все пишете, так, аби писать?

Якісь міфічні - получається - українці їздили у Францію?

Особисто мені це не потрібно...

Ви якось визначайтеся.

До речі - ви не відповіли на моє запитання: як ви дізналися, що у тих людей - які НЕ ВАШІ РОДИЧІ - міфічні українці - було 800 (вісімсот) євро? Почекайте, як НЕ ваші родичі, а як же це:Для чого ви це все пишете, так, аби писать?Якісь міфічні - получається - українці їздили у Францію?Ви якось визначайтеся.До речі - ви не відповіли на моє запитання: як ви дізналися, що у тих людей - які НЕ ВАШІ РОДИЧІ - міфічні українці - було 800 (вісімсот) євро? akurt

Повідомлень: 10767 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3937 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 21:32 akurt написав: Я ще чув таку версію: в середньому люди виплачують іпотеку не більше 10 років.

Потім іде переуступка/перепродаж.

Якщо врахувати, що долар знецінюється, а ціни зростають, то цікавий варіант.

Я наводив конкретний приклад нашого українця, який зараз мешкає в Стокгольмі:

(Дуже прошу не розказувати це пану Water «з ВЕЛИКОЇ букви» - бо я не розплачуся):

- 10 років тому переїхав з України в Швецію.

- майже відразу взяв у кредит квартиру на заході Стокгольма за ціною в 350 000€ (нагадую: дуже прошу не розказувати це пану Water - бо, по-перше, мешканець Стокгольма не розплатиться, а я реально не зможу надати пану Water важливу для нього інформацію, без якої він не мислить свого життя: де працює батько того хлопця і чи ж він біологічним батьком, крім того: місто, село, вулиця, зріст, розмір ноги чоловіка та розмір грудей його жінки.)



Ну ось - в 2024 році позбувався тієї квартири на заході Стокгольма - нагадую, куплена в кредит на 30 років - та узяв нову квартиру за ринковою ціною в 500 000€.

Тільки я вас прошу - пану Water ні слова! Я ще чув таку версію: в середньому люди виплачують іпотеку не більше 10 років.Потім іде переуступка/перепродаж.Якщо врахувати, що долар знецінюється, а ціни зростають, то цікавий варіант.Я наводив конкретний приклад нашого українця, який зараз мешкає в Стокгольмі:(Дуже прошу не розказувати це пану Water «з ВЕЛИКОЇ букви» - бо я не розплачуся):- 10 років тому переїхав з України в Швецію.- майже відразу взяв у кредит квартиру на заході Стокгольма за ціною в 350 000€ (нагадую: дуже прошу не розказувати це пану Water - бо, по-перше, мешканець Стокгольма не розплатиться, а я реально не зможу надати пану Water важливу для нього інформацію, без якої він не мислить свого життя: де працює батько того хлопця і чи ж він біологічним батьком, крім того: місто, село, вулиця, зріст, розмір ноги чоловіка та розмір грудей його жінки.)Ну ось - в 2024 році позбувався тієї квартири на заході Стокгольма - нагадую, куплена в кредит на 30 років - та узяв нову квартиру за ринковою ціною в 500 000€.Тільки я вас прошу - пану Water ні слова!

заздрим всім форумом заздрим всім форумом flyman

Повідомлень: 39242 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2823 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 21:44 flyman

Ну ви ж любите відосики - це я вчора дивився відео саме про іпотеку в США - і там було названо таку технологію.

Ще було сказано цікаве - для мене новинка - якщо взяв іпотеку на 30 років - але почав виплачувати всього на 150 доларів щомісяця БІЛЬШЕ - - сума в 150 доларів сміхотворна для всіх - не тільки в США - то сказали, що іпотеку можна погасити не за 30 років - а за 22 роки.

За точність не відповідаю - це на "відосиках" - я сам іпотеку не мав та не маю - але так люди говорять. Я думаю якось рахували - якщо так говорять.

Я тільки навів звичайну арифметику від родини моєї племінниці в Канаді:

- практично всі українці, з якими вони спілкуються - вже взяли в іпотеку нерухомість в Канаді.

- навели конкретні цифри для конкретного випадку - їх приятелі, з якими п"ять каву по неділях - платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів, а родина моєї племінниці - 1750 доларів в кишеню "чужого дядька".

Є про що подумати...

Та власне люди - наші - вже подумали та БЕРУТЬ нерухомість в Канаді в іпотеку... Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 кві, 2025 22:00, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10767 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3937 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 21:58 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів, платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів,

D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 . D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 . Дюрі-бачі

Повідомлень: 5330 З нами з: 29.07.22 Подякував: 845 раз. Подякували: 618 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 22:04 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: akurt написав: платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів, платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів,

D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 . D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 . Оренда куди різвіше може вирости Оренда куди різвіше може вирости Faceless

Модератор Повідомлень: 35849 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1480 раз. Подякували: 8178 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 22:08 Дюрі-бачі написав: akurt написав: платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів, платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів,

D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 . D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 .

Ви маєте рацію - але тут два аспекти:

а) Jeśli boisz się zębów, nie ssij lizaków (польске прислів"я, суть якого в тому, що не можна і не варто боятися звичайних речей).

б) я на іншій гілці давав цикл публікацій про іпотеку реальних моїх приятелів в Ірландії та в Швеції.

В Ірландії іпотеку перерахували та збільшили на 19 (дав"ятнадцять) євро. Мій колишній підлеглий сказав: "Ну що поробиш - буду купувати на упаковку пива в місяць менше".

В Швеції було боляче: замість суми - еквівалент в 1000 доларів треба було виплачувати еквівалент 1500 доларів. Тоді було прийнято кардинальне рішення: позбутися квартири в іпотеку, купленої десь 8...10 років тому за 350 000 євро, та взяти в іпотеку іншу квартиру в Стокгольмі ціною в 500 000 євро.

Звісно, прийшлося дещо "затягнути паски": відкинув ідею/мрію купити нерухомість в Іспанії як дачу/інвестицію.

Особливо після того, як попав нещодавно в Іспанії під час відпустки на шалені зливи та катаклізми.



Тобто варіанти дій є завжди. Ви маєте рацію - але тут два аспекти:а) Jeśli boisz się zębów, nie ssij lizaków (польске прислів"я, суть якого в тому, що не можна і не варто боятися звичайних речей).б) я на іншій гілці давав цикл публікацій про іпотеку реальних моїх приятелів в Ірландії та в Швеції.В Ірландії іпотеку перерахували та збільшили на 19 (дав"ятнадцять) євро. Мій колишній підлеглий сказав: "Ну що поробиш - буду купувати на упаковку пива в місяць менше".В Швеції було боляче: замість суми - еквівалент в 1000 доларів треба було виплачувати еквівалент 1500 доларів. Тоді було прийнято кардинальне рішення: позбутися квартири в іпотеку, купленої десь 8...10 років тому за 350 000 євро, та взяти в іпотеку іншу квартиру в Стокгольмі ціною в 500 000 євро.Звісно, прийшлося дещо "затягнути паски": відкинув ідею/мрію купити нерухомість в Іспанії як дачу/інвестицію.Особливо після того, як попав нещодавно в Іспанії під час відпустки на шалені зливи та катаклізми.Тобто варіанти дій є завжди. Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 кві, 2025 22:11, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10767 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3937 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 22:08 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів, платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів,

D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 . D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 . Оренда куди різвіше може вирости Оренда куди різвіше може вирости

рент контроль рент контроль flyman

Повідомлень: 39242 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2823 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 23:00 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів, платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів,

D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 . D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 . Оренда куди різвіше може вирости Оренда куди різвіше може вирости

А може і не вирости. Гадання на "кофейній гущі". Та і коли кажуть що іпотека - то за своє, а оренда - то хазяїну, то чогось забувають що при іпотеці 1-2 вартості іпотеки піде банку, тобто не зовсім виходить "за своє".



Отут наприклад взяв гіпотетичний розрахунок по калькулятору, квартира коштує 1 млн., іпотека 30 років. За перші 10 років банку піде 743 тис., а тіло погаситься тільки на 125 тис.

https://kalkulator-kredytowy.azurewebsi ... sta%C5%82e А може і не вирости. Гадання на "кофейній гущі". Та і коли кажуть що іпотека - то за своє, а оренда - то хазяїну, то чогось забувають що при іпотеці 1-2 вартості іпотеки піде банку, тобто не зовсім виходить "за своє".Отут наприклад взяв гіпотетичний розрахунок по калькулятору, квартира коштує 1 млн., іпотека 30 років. За перші 10 років банку піде 743 тис., а тіло погаситься тільки на 125 тис. BIGor

Повідомлень: 9888 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2741274227432744> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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