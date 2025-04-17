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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2741274227432744>
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 20:33

Пане Water - так ви не відповіли на моє запитання: оті ваші родичі з Німеччини поїхали у Францію - куди саме - мабуть в Ніццу?
Це щоби їсти як ви написали «Смачний сир»?
Точно не заїжджали в згадане вами Монако?
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 20:44

akurt то не мої родичі, куди саме вони їздили я не питав.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 20:54

Почекайте, як НЕ ваші родичі, а як же це:
  Water написав:Для чого ви це все пишете, так, аби писать?
Якійсь міфічний українець шось продав, шось взяв у кредит. Для чого це все?
Особисто мені це не потрібно, міфічному теж, він вже у кредиті.

Для чого ви це все пишете, так, аби писать?
Якісь міфічні - получається - українці їздили у Францію?
Особисто мені це не потрібно...
Ви якось визначайтеся.
До речі - ви не відповіли на моє запитання: як ви дізналися, що у тих людей - які НЕ ВАШІ РОДИЧІ - міфічні українці - було 800 (вісімсот) євро?
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 21:32

  akurt написав:Я ще чув таку версію: в середньому люди виплачують іпотеку не більше 10 років.
Потім іде переуступка/перепродаж.
Якщо врахувати, що долар знецінюється, а ціни зростають, то цікавий варіант.
Я наводив конкретний приклад нашого українця, який зараз мешкає в Стокгольмі:
(Дуже прошу не розказувати це пану Water «з ВЕЛИКОЇ букви» - бо я не розплачуся):
- 10 років тому переїхав з України в Швецію.
- майже відразу взяв у кредит квартиру на заході Стокгольма за ціною в 350 000€ (нагадую: дуже прошу не розказувати це пану Water - бо, по-перше, мешканець Стокгольма не розплатиться, а я реально не зможу надати пану Water важливу для нього інформацію, без якої він не мислить свого життя: де працює батько того хлопця і чи ж він біологічним батьком, крім того: місто, село, вулиця, зріст, розмір ноги чоловіка та розмір грудей його жінки.)

Ну ось - в 2024 році позбувався тієї квартири на заході Стокгольма - нагадую, куплена в кредит на 30 років - та узяв нову квартиру за ринковою ціною в 500 000€.
Тільки я вас прошу - пану Water ні слова!

заздрим всім форумом
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 21:44

flyman
Ну ви ж любите відосики - це я вчора дивився відео саме про іпотеку в США - і там було названо таку технологію.
Ще було сказано цікаве - для мене новинка - якщо взяв іпотеку на 30 років - але почав виплачувати всього на 150 доларів щомісяця БІЛЬШЕ - - сума в 150 доларів сміхотворна для всіх - не тільки в США - то сказали, що іпотеку можна погасити не за 30 років - а за 22 роки.
За точність не відповідаю - це на "відосиках" - я сам іпотеку не мав та не маю - але так люди говорять. Я думаю якось рахували - якщо так говорять.
Я тільки навів звичайну арифметику від родини моєї племінниці в Канаді:
- практично всі українці, з якими вони спілкуються - вже взяли в іпотеку нерухомість в Канаді.
- навели конкретні цифри для конкретного випадку - їх приятелі, з якими п"ять каву по неділях - платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів, а родина моєї племінниці - 1750 доларів в кишеню "чужого дядька".
Є про що подумати...
Та власне люди - наші - вже подумали та БЕРУТЬ нерухомість в Канаді в іпотеку...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 кві, 2025 22:00, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 21:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів,

D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 .
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 22:04

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів,

D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 .
Оренда куди різвіше може вирости
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 22:08

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів,

D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 .

Ви маєте рацію - але тут два аспекти:
а) Jeśli boisz się zębów, nie ssij lizaków (польске прислів"я, суть якого в тому, що не можна і не варто боятися звичайних речей).
б) я на іншій гілці давав цикл публікацій про іпотеку реальних моїх приятелів в Ірландії та в Швеції.
В Ірландії іпотеку перерахували та збільшили на 19 (дав"ятнадцять) євро. Мій колишній підлеглий сказав: "Ну що поробиш - буду купувати на упаковку пива в місяць менше".
В Швеції було боляче: замість суми - еквівалент в 1000 доларів треба було виплачувати еквівалент 1500 доларів. Тоді було прийнято кардинальне рішення: позбутися квартири в іпотеку, купленої десь 8...10 років тому за 350 000 євро, та взяти в іпотеку іншу квартиру в Стокгольмі ціною в 500 000 євро.
Звісно, прийшлося дещо "затягнути паски": відкинув ідею/мрію купити нерухомість в Іспанії як дачу/інвестицію.
Особливо після того, як попав нещодавно в Іспанії під час відпустки на шалені зливи та катаклізми.

Тобто варіанти дій є завжди.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 кві, 2025 22:11, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 22:08

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів,

D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 .
Оренда куди різвіше може вирости

рент контроль
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 23:00

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів,

D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 .
Оренда куди різвіше може вирости

А може і не вирости. Гадання на "кофейній гущі". Та і коли кажуть що іпотека - то за своє, а оренда - то хазяїну, то чогось забувають що при іпотеці 1-2 вартості іпотеки піде банку, тобто не зовсім виходить "за своє".

Отут наприклад взяв гіпотетичний розрахунок по калькулятору, квартира коштує 1 млн., іпотека 30 років. За перші 10 років банку піде 743 тис., а тіло погаситься тільки на 125 тис.
https://kalkulator-kredytowy.azurewebsi ... sta%C5%82e
BIGor
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