Наче вже ж натякнули, що через 10 років навіть в твердій валюті тіло кредиту здешевшає відсотків на 30..
Але Бігор такий Бігор. Київські граблі в гонитві за зростаючою ціною не навчили.
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Додано: Сер 16 кві, 2025 23:08
Re: Еміграція, заробітчанство
Наче вже ж натякнули, що через 10 років навіть в твердій валюті тіло кредиту здешевшає відсотків на 30..
Але Бігор такий Бігор. Київські граблі в гонитві за зростаючою ціною не навчили.
Додано: Сер 16 кві, 2025 23:29
Додано: Сер 16 кві, 2025 23:34
Додано: Сер 16 кві, 2025 23:47
Панове, не сваріться - це не добре, коли дві нормальні людини сваряться.
В даному випадку пан BIGor ФОРМАЛЬНО правий - чисто з точки зору арифметики.
Але пан Hotab має рацію з точки зору практики та фінансів.
Ще років 20 тому мій колишній шеф, який переселився в штат Коннектікут, розказував, що син його взяв в кредит кондомінімум - тобто квартиру.
Я зараз не пригадую точну ціну на той час, але точно пригадую, що кредит на 20 років та я на калькуляторі досить примітивно - для оцінки - порахував і вийшло, що рівно через 20 років ціна квартири складала б ПЛЮС 100%.
Я подзвонив колишньому шефу та перепитав: чи помилка в цифрах, чи його син Сашко зовсім дурний та переплатить за квартиру рівно 100%.
Виявилося, що Сашку не дурний і в цифрах немає помилки.
Мій колишній шеф тоді сказав чудову фразу: "Так є ж інфляція. Ось ми тут живемо не так давно, а я вже бачу, що все подорожчало десь на 20%. Тобто сину виплачувати ту іпотеку буде щорічно дешевше та легше."
Я тоді дуже здивувався, що в США існує інфляція (мої вітання пану flyman'у).
Але людина підтвердила: є і була.
Ну на сьогодні Сашко вже виплатив тут іпотеку.
В тій квартирі народилася друга дочка (перша в Україні).
А Сашко всі ці роки жив як людина і по-людські.
Останні 5 років працює як Technology Lead in (назву фірми видалено - приватна інформація).
Починав з 40 000 доларів на рік як страховий агент. Через рік вже мав 80 000 доларів на рік.
Не думаю, що зараз отримує менше за 200 000 доларів на рік.
Додано: Чет 17 кві, 2025 00:18
Re: Еміграція, заробітчанство
А може і не вирости. Гадання на "кофейній гущі". Та і коли кажуть що іпотека - то за своє, а оренда - то хазяїну, то чогось забувають що при іпотеці 1-2 вартості іпотеки піде банку, тобто не зовсім виходить "за своє".
Отут наприклад взяв гіпотетичний розрахунок по калькулятору, квартира коштує 1 млн., іпотека 30 років. За перші 10 років банку піде 743 тис., а тіло погаситься тільки на 125 тис.
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