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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2741274227432744
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 23:08

Re: Еміграція, заробітчанство

Наче вже ж натякнули, що через 10 років навіть в твердій валюті тіло кредиту здешевшає відсотків на 30..
Але Бігор такий Бігор. Київські граблі в гонитві за зростаючою ціною не навчили.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 23:29

  Hotab написав:Наче вже ж натякнули, що через 10 років навіть в твердій валюті тіло кредиту здешевшає відсотків на 30..
Але Бігор такий Бігор. Київські граблі в гонитві за зростаючою ціною не навчили.

Аргументації в тебе 0. Як і сам ти. Які граблі, які натяки? Що ти мелеш.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 23:34


Аргументації в тебе 0.


Навіщо вона пану Бігор.
Просто поспостерігаємо за продовженням серіалу «Бігор очікує обвалу нереальних цін на житло. 2 сезон - Польща.»

Зображення
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 23:47

Панове, не сваріться - це не добре, коли дві нормальні людини сваряться.

В даному випадку пан BIGor ФОРМАЛЬНО правий - чисто з точки зору арифметики.
Але пан Hotab має рацію з точки зору практики та фінансів.
Ще років 20 тому мій колишній шеф, який переселився в штат Коннектікут, розказував, що син його взяв в кредит кондомінімум - тобто квартиру.
Я зараз не пригадую точну ціну на той час, але точно пригадую, що кредит на 20 років та я на калькуляторі досить примітивно - для оцінки - порахував і вийшло, що рівно через 20 років ціна квартири складала б ПЛЮС 100%.
Я подзвонив колишньому шефу та перепитав: чи помилка в цифрах, чи його син Сашко зовсім дурний та переплатить за квартиру рівно 100%.

Виявилося, що Сашку не дурний і в цифрах немає помилки.
Мій колишній шеф тоді сказав чудову фразу: "Так є ж інфляція. Ось ми тут живемо не так давно, а я вже бачу, що все подорожчало десь на 20%. Тобто сину виплачувати ту іпотеку буде щорічно дешевше та легше."
Я тоді дуже здивувався, що в США існує інфляція (мої вітання пану flyman'у).
Але людина підтвердила: є і була.

Ну на сьогодні Сашко вже виплатив тут іпотеку.
В тій квартирі народилася друга дочка (перша в Україні).
А Сашко всі ці роки жив як людина і по-людські.

Останні 5 років працює як Technology Lead in (назву фірми видалено - приватна інформація).
Починав з 40 000 доларів на рік як страховий агент. Через рік вже мав 80 000 доларів на рік.
Не думаю, що зараз отримує менше за 200 000 доларів на рік.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 00:18

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:[quote="5847225:akurt"]платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів,

D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 .
Оренда куди різвіше може вирости

А може і не вирости. Гадання на "кофейній гущі". Та і коли кажуть що іпотека - то за своє, а оренда - то хазяїну, то чогось забувають що при іпотеці 1-2 вартості іпотеки піде банку, тобто не зовсім виходить "за своє".

Отут наприклад взяв гіпотетичний розрахунок по калькулятору, квартира коштує 1 млн., іпотека 30 років. За перші 10 років банку піде 743 тис., а тіло погаситься тільки на 125 тис.
https://kalkulator-kredytowy.azurewebsi ... sta%C5%82e[/quote]Так а у випадку оренди геть все піде дяді
Faceless
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