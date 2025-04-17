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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2741274227432744 Додано: Сер 16 кві, 2025 23:08 Re: Еміграція, заробітчанство Наче вже ж натякнули, що через 10 років навіть в твердій валюті тіло кредиту здешевшає відсотків на 30..

Але Бігор такий Бігор. Київські граблі в гонитві за зростаючою ціною не навчили. Hotab Повідомлень: 14767 З нами з: 15.02.09 Подякував: 389 раз. Подякували: 2353 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 23:29 Hotab написав: Наче вже ж натякнули, що через 10 років навіть в твердій валюті тіло кредиту здешевшає відсотків на 30..

Але Бігор такий Бігор. Київські граблі в гонитві за зростаючою ціною не навчили. Наче вже ж натякнули, що через 10 років навіть в твердій валюті тіло кредиту здешевшає відсотків на 30..Але Бігор такий Бігор. Київські граблі в гонитві за зростаючою ціною не навчили.

Аргументації в тебе 0. Як і сам ти. Які граблі, які натяки? Що ти мелеш. Аргументації в тебе 0. Як і сам ти. Які граблі, які натяки? Що ти мелеш. BIGor

Повідомлень: 9888 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 23:34

Аргументації в тебе 0.





Навіщо вона пану Бігор.

Просто поспостерігаємо за продовженням серіалу «Бігор очікує обвалу нереальних цін на житло. 2 сезон - Польща.»



Навіщо вона пану Бігор.Просто поспостерігаємо за продовженням серіалу «Бігор очікує обвалу нереальних цін на житло. 2 сезон - Польща.» Hotab Повідомлень: 14767 З нами з: 15.02.09 Подякував: 389 раз. Подякували: 2353 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 23:47 Панове, не сваріться - це не добре, коли дві нормальні людини сваряться.



В даному випадку пан BIGor ФОРМАЛЬНО правий - чисто з точки зору арифметики.

Але пан Hotab має рацію з точки зору практики та фінансів.

Ще років 20 тому мій колишній шеф, який переселився в штат Коннектікут, розказував, що син його взяв в кредит кондомінімум - тобто квартиру.

Я зараз не пригадую точну ціну на той час, але точно пригадую, що кредит на 20 років та я на калькуляторі досить примітивно - для оцінки - порахував і вийшло, що рівно через 20 років ціна квартири складала б ПЛЮС 100%.

Я подзвонив колишньому шефу та перепитав: чи помилка в цифрах, чи його син Сашко зовсім дурний та переплатить за квартиру рівно 100%.



Виявилося, що Сашку не дурний і в цифрах немає помилки.

Мій колишній шеф тоді сказав чудову фразу: "Так є ж інфляція. Ось ми тут живемо не так давно, а я вже бачу, що все подорожчало десь на 20%. Тобто сину виплачувати ту іпотеку буде щорічно дешевше та легше."

Я тоді дуже здивувався, що в США існує інфляція (мої вітання пану flyman'у).

Але людина підтвердила: є і була.



Ну на сьогодні Сашко вже виплатив тут іпотеку.

В тій квартирі народилася друга дочка (перша в Україні).

А Сашко всі ці роки жив як людина і по-людські.



Останні 5 років працює як Technology Lead in (назву фірми видалено - приватна інформація).

Починав з 40 000 доларів на рік як страховий агент. Через рік вже мав 80 000 доларів на рік.

Не думаю, що зараз отримує менше за 200 000 доларів на рік. akurt

Повідомлень: 10767 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3937 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 00:18 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: [quote="5847225:akurt"]платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів,

D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 . D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 . Оренда куди різвіше може вирости Оренда куди різвіше може вирости

А може і не вирости. Гадання на "кофейній гущі". Та і коли кажуть що іпотека - то за своє, а оренда - то хазяїну, то чогось забувають що при іпотеці 1-2 вартості іпотеки піде банку, тобто не зовсім виходить "за своє".



Отут наприклад взяв гіпотетичний розрахунок по калькулятору, квартира коштує 1 млн., іпотека 30 років. За перші 10 років банку піде 743 тис., а тіло погаситься тільки на 125 тис.

https://kalkulator-kredytowy.azurewebsi ... sta%C5%82e [/quote]Так а у випадку оренди геть все піде дяді А може і не вирости. Гадання на "кофейній гущі". Та і коли кажуть що іпотека - то за своє, а оренда - то хазяїну, то чогось забувають що при іпотеці 1-2 вартості іпотеки піде банку, тобто не зовсім виходить "за своє".Отут наприклад взяв гіпотетичний розрахунок по калькулятору, квартира коштує 1 млн., іпотека 30 років. За перші 10 років банку піде 743 тис., а тіло погаситься тільки на 125 тис.[/quote]Так а у випадку оренди геть все піде дяді Faceless

Модератор Повідомлень: 35849 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1480 раз. Подякували: 8178 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2741274227432744 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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