Додано: Сер 16 кві, 2025 23:47

Панове, не сваріться - це не добре, коли дві нормальні людини сваряться.



В даному випадку пан BIGor ФОРМАЛЬНО правий - чисто з точки зору арифметики.

Але пан Hotab має рацію з точки зору практики та фінансів.

Ще років 20 тому мій колишній шеф, який переселився в штат Коннектікут, розказував, що син його взяв в кредит кондомінімум - тобто квартиру.

Я зараз не пригадую точну ціну на той час, але точно пригадую, що кредит на 20 років та я на калькуляторі досить примітивно - для оцінки - порахував і вийшло, що рівно через 20 років ціна квартири складала б ПЛЮС 100%.

Я подзвонив колишньому шефу та перепитав: чи помилка в цифрах, чи його син Сашко зовсім дурний та переплатить за квартиру рівно 100%.



Виявилося, що Сашку не дурний і в цифрах немає помилки.

Мій колишній шеф тоді сказав чудову фразу: "Так є ж інфляція. Ось ми тут живемо не так давно, а я вже бачу, що все подорожчало десь на 20%. Тобто сину виплачувати ту іпотеку буде щорічно дешевше та легше."

Я тоді дуже здивувався, що в США існує інфляція (мої вітання пану flyman'у).

Але людина підтвердила: є і була.



Ну на сьогодні Сашко вже виплатив тут іпотеку.

В тій квартирі народилася друга дочка (перша в Україні).

А Сашко всі ці роки жив як людина і по-людські.



Останні 5 років працює як Technology Lead in (назву фірми видалено - приватна інформація).

Починав з 40 000 доларів на рік як страховий агент. Через рік вже мав 80 000 доларів на рік.

Не думаю, що зараз отримує менше за 200 000 доларів на рік.