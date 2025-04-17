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Панове, не сваріться - це не добре, коли дві нормальні людини сваряться.
В даному випадку пан BIGor ФОРМАЛЬНО правий - чисто з точки зору арифметики. Але пан Hotab має рацію з точки зору практики та фінансів. Ще років 20 тому мій колишній шеф, який переселився в штат Коннектікут, розказував, що син його взяв в кредит кондомінімум - тобто квартиру. Я зараз не пригадую точну ціну на той час, але точно пригадую, що кредит на 20 років та я на калькуляторі досить примітивно - для оцінки - порахував і вийшло, що рівно через 20 років ціна квартири складала б ПЛЮС 100%. Я подзвонив колишньому шефу та перепитав: чи помилка в цифрах, чи його син Сашко зовсім дурний та переплатить за квартиру рівно 100%.
Виявилося, що Сашку не дурний і в цифрах немає помилки. Мій колишній шеф тоді сказав чудову фразу: "Так є ж інфляція. Ось ми тут живемо не так давно, а я вже бачу, що все подорожчало десь на 20%. Тобто сину виплачувати ту іпотеку буде щорічно дешевше та легше." Я тоді дуже здивувався, що в США існує інфляція (мої вітання пану flyman'у). Але людина підтвердила: є і була.
Ну на сьогодні Сашко вже виплатив тут іпотеку. В тій квартирі народилася друга дочка (перша в Україні). А Сашко всі ці роки жив як людина і по-людські.
Останні 5 років працює як Technology Lead in (назву фірми видалено - приватна інформація). Починав з 40 000 доларів на рік як страховий агент. Через рік вже мав 80 000 доларів на рік. Не думаю, що зараз отримує менше за 200 000 доларів на рік.
Дюрі-бачі написав:[quote="5847225:akurt"]платять за СВОЄ житло 2000 канадських доларів,
D 99% тут і приховується основна небезпека: тільки одиниці звертають увагу на основне - фіксованість відсотків. А чимало сподівається, що якось буде і 2000 не перетворяться в 3 чи 5 .
Оренда куди різвіше може вирости
А може і не вирости. Гадання на "кофейній гущі". Та і коли кажуть що іпотека - то за своє, а оренда - то хазяїну, то чогось забувають що при іпотеці 1-2 вартості іпотеки піде банку, тобто не зовсім виходить "за своє".
Отут наприклад взяв гіпотетичний розрахунок по калькулятору, квартира коштує 1 млн., іпотека 30 років. За перші 10 років банку піде 743 тис., а тіло погаситься тільки на 125 тис. https://kalkulator-kredytowy.azurewebsi ... sta%C5%82e[/quote]Так а у випадку оренди геть все піде дяді
BIGor написав:А може і не вирости. Гадання на "кофейній гущі". Та і коли кажуть що іпотека - то за своє, а оренда - то хазяїну, то чогось забувають що при іпотеці 1-2 вартості іпотеки піде банку, тобто не зовсім виходить "за своє".
Faceless написав:А може і не вирости. Гадання на "кофейній гущі". Та і коли кажуть що іпотека - то за своє, а оренда - то хазяїну, то чогось забувають що при іпотеці 1-2 вартості іпотеки піде банку, тобто не зовсім виходить "за своє".
Так все, але давайте рахувати. Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику). Тобто оренда - 3000 в місяць власнику. іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла.
BIGor написав:А може і не вирости. Гадання на "кофейній гущі". Та і коли кажуть що іпотека - то за своє, а оренда - то хазяїну, то чогось забувають що при іпотеці 1-2 вартості іпотеки піде банку, тобто не зовсім виходить "за своє".
BIGor написав:А може і не вирости. Гадання на "кофейній гущі". Та і коли кажуть що іпотека - то за своє, а оренда - то хазяїну, то чогось забувають що при іпотеці 1-2 вартості іпотеки піде банку, тобто не зовсім виходить "за своє".
akurt написав:Мій колишній шеф тоді сказав чудову фразу: "Так є ж інфляція. Ось ми тут живемо не так давно, а я вже бачу, що все подорожчало десь на 20%. Тобто сину виплачувати ту іпотеку буде щорічно дешевше та легше." Я тоді дуже здивувався, що в США існує інфляція (мої вітання пану flyman'у). Але людина підтвердила: є і була.
Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого https://forbes.ua/news/boeing-poperedno ... 2024-24276).
akurt написав:Для чого ви це все пишете, так, аби писать? Якісь міфічні - получається - українці їздили у Францію?
Я дав відповідь конкретній людині на його питання.
До речі - ви не відповіли на моє запитання: як ви дізналися, що у тих людей - які НЕ ВАШІ РОДИЧІ - міфічні українці - було 800 (вісімсот) євро?
А ви й не питали, воно вам не цікаво, бо це не пов`язано зі статикою чи динамікою, чи кінематикою. Жалілись шо за 3 місяці назбирали, а тут на тобі. Не у одного вас є знайомі по всьому світу, не один ви з ними спілкуєтесь. Можливо це для вас буде відкриття, як яблуко для Ньютона.