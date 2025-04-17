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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2742274327442745
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 08:41

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:Так а у випадку оренди геть все піде дяді

Так все, але давайте рахувати.
Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).
Тобто
оренда - 3000 в місяць власнику.
іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла.
Тому і існує параметр "власний внесок" для пошуку паритету
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 08:45

  akurt написав:А Сашко всі ці роки жив як людина і по-людські.

Останні 5 років працює як Technology Lead in (назву фірми видалено - приватна інформація).
Починав з 40 000 доларів на рік як страховий агент. Через рік вже мав 80 000 доларів на рік.
Не думаю, що зараз отримує менше за 200 000 доларів на рік.

І де ж той Сашко мешкає, а ЛА чи NY, скільки залишається на кінець року із тих 200К "на руках"?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 10:03

  slonomag написав:Так у вас тут ставка 8% :

Oprocentowanie 7,86 % (WIBOR 5,86% + marża 2,00%)

Это и правда такие ставки в Польше?

Так і є хоча 7,86% це мінімум на ринку
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Najlep ... 25997.html[/quote]
У нас 3.5% в среднем:

https://www.idealista.com/hipotecas/com ... as-baratas

переезжайте в Испанию )[/quote]
Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 11:13

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Іпотечні ставки в США зросли.
Минулого тижня відсоткова ставка за 30-річною іпотекою в США була підвищена до 6,81%.

Асоціація іпотечних банкірів (MBA) оприлюднила свої іпотечні дані за тиждень, що закінчився 11 квітня.
Відповідно кількість заявок на іпотеку минулого тижня зменшилася на 8,5 відсотка порівняно з попереднім тижнем.
За цей період кількість заявок на купівлю житла зменшилася на 5 відсотків, а заявок на рефінансування – на 12 відсотків.
Старший віце-президент MBA Майк Фратантоні у своєму огляді іпотечних даних зазначив, що минулого тижня іпотечні ставки зросли на 20 базисних пунктів, що різко сповільнило темпи подачі заявок.
Фратантоні сказав, що економічна невизначеність і нестабільність курсів можуть змусити деяких потенційних покупців більше вагатися купувати.

Джерело: https://www.mba.org/
akurt
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