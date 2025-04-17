Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Так а у випадку оренди геть все піде дяді
Так все, але давайте рахувати. Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику). Тобто оренда - 3000 в місяць власнику. іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла.
Тому і існує параметр "власний внесок" для пошуку паритету
akurt написав:А Сашко всі ці роки жив як людина і по-людські.
Останні 5 років працює як Technology Lead in (назву фірми видалено - приватна інформація). Починав з 40 000 доларів на рік як страховий агент. Через рік вже мав 80 000 доларів на рік. Не думаю, що зараз отримує менше за 200 000 доларів на рік.
І де ж той Сашко мешкає, а ЛА чи NY, скільки залишається на кінець року із тих 200К "на руках"?
Іпотечні ставки в США зросли. Минулого тижня відсоткова ставка за 30-річною іпотекою в США була підвищена до 6,81%.
Асоціація іпотечних банкірів (MBA) оприлюднила свої іпотечні дані за тиждень, що закінчився 11 квітня. Відповідно кількість заявок на іпотеку минулого тижня зменшилася на 8,5 відсотка порівняно з попереднім тижнем. За цей період кількість заявок на купівлю житла зменшилася на 5 відсотків, а заявок на рефінансування – на 12 відсотків. Старший віце-президент MBA Майк Фратантоні у своєму огляді іпотечних даних зазначив, що минулого тижня іпотечні ставки зросли на 20 базисних пунктів, що різко сповільнило темпи подачі заявок. Фратантоні сказав, що економічна невизначеність і нестабільність курсів можуть змусити деяких потенційних покупців більше вагатися купувати.
Faceless написав:Так а у випадку оренди геть все піде дяді
Так все, але давайте рахувати. Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику). Тобто оренда - 3000 в місяць власнику. іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла.
Тому і існує параметр "власний внесок" для пошуку паритету
Тот власний внесок ещё и нахомячить надо Не все такие фартовые майнеры что десяток битков чисто случайно на работе ночами намайнили во времена электрики по 37коп. И потом - нахомячив пару сотен(а не в ж0пе депрессивного региона квартирка и лям затянет легко с ремонтом) на внесок, как не потратить его на что то ненужное и без которого жизнь человека в стране первого сорта немыслима? Сейшелы, Хайнань, Крит или Сардинию? Да на ту же аренду не кавалирки, а чего то равноценного будущей покупки, ну и чего то поджопного с салона не размером с Матиз и не корейской сборки, а похожего на обычное американское такси, но с полным фаршем?
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 17 кві, 2025 12:28, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Так все, але давайте рахувати. Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику). Тобто оренда - 3000 в місяць власнику. іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла.
Тому і існує параметр "власний внесок" для пошуку паритету
Тот власний внесок ещё и нахомячить надо Не все такие фартовые майнеры что десяток битков чисто случайно на работе ночами намайнили во времена электрики по 37коп. И потом - нахомячив пару сотен(а не в ж0пе депрессивного региона квартирка и лям затянет легко с ремонтом) на внесок как не потратить его на что то ненужное и без которого жизнь человека в стране первого сорта немыслима? На иу же аренду не кавалирки, а чего то равноценного будущей покупке ну и чего то поджопного не размером с Матиз и не корейской сборки.
Так і тема не про благодійність А якщо нема навичок не просрати накопичення то можна взагалі забути про нерухомість
BIGor написав:Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути.
А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)?
В Іспанії реально по трудовій 25% і без всяких "дружина наймана робітниця і десятеро дітей"? Тоді це мала би бути країна мрії для всії європеців! Хоча наприклад на стоки як я знаю податок біля 45-50%, виправіть мене якщо не правий.