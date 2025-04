Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Faceless написав: Так а у випадку оренди геть все піде дяді

Так все, але давайте рахувати.

Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).

Тобто

оренда - 3000 в місяць власнику.

Тому і існує параметр "власний внесок" для пошуку паритету

Останні 5 років працює як Technology Lead in (назву фірми видалено - приватна інформація).

Починав з 40 000 доларів на рік як страховий агент. Через рік вже мав 80 000 доларів на рік.

Не думаю, що зараз отримує менше за 200 000 доларів на рік. Останні 5 років працює як Technology Lead in (назву фірми видалено - приватна інформація).Починав з 40 000 доларів на рік як страховий агент. Через рік вже мав 80 000 доларів на рік.Не думаю, що зараз отримує менше за 200 000 доларів на рік.

Повідомлень: 39247 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2824 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 10:03 slonomag написав: Так у вас тут ставка 8% :



Oprocentowanie 7,86 % (WIBOR 5,86% + marża 2,00%)



Это и правда такие ставки в Польше? Так у вас тут ставка 8% :Oprocentowanie 7,86 % (WIBOR 5,86% + marża 2,00%)Это и правда такие ставки в Польше?

Так і є хоча 7,86% це мінімум на ринку

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Najlep ... 25997.html

У нас 3.5% в среднем:



https://www.idealista.com/hipotecas/com ... as-baratas



переезжайте в Испанию )[/quote]

Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути. Так і є хоча 7,86% це мінімум на ринку[/quote]У нас 3.5% в среднем:переезжайте в Испанию )[/quote]Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути. BIGor

News from USA



Іпотечні ставки в США зросли.

Минулого тижня відсоткова ставка за 30-річною іпотекою в США була підвищена до 6,81%.



Асоціація іпотечних банкірів (MBA) оприлюднила свої іпотечні дані за тиждень, що закінчився 11 квітня.

Відповідно кількість заявок на іпотеку минулого тижня зменшилася на 8,5 відсотка порівняно з попереднім тижнем.

За цей період кількість заявок на купівлю житла зменшилася на 5 відсотків, а заявок на рефінансування – на 12 відсотків.

Старший віце-президент MBA Майк Фратантоні у своєму огляді іпотечних даних зазначив, що минулого тижня іпотечні ставки зросли на 20 базисних пунктів, що різко сповільнило темпи подачі заявок.

Фратантоні сказав, що економічна невизначеність і нестабільність курсів можуть змусити деяких потенційних покупців більше вагатися купувати.



News from USA

Іпотечні ставки в США зросли.

Минулого тижня відсоткова ставка за 30-річною іпотекою в США була підвищена до 6,81%.

Асоціація іпотечних банкірів (MBA) оприлюднила свої іпотечні дані за тиждень, що закінчився 11 квітня.

Відповідно кількість заявок на іпотеку минулого тижня зменшилася на 8,5 відсотка порівняно з попереднім тижнем.

За цей період кількість заявок на купівлю житла зменшилася на 5 відсотків, а заявок на рефінансування – на 12 відсотків.

Старший віце-президент MBA Майк Фратантоні у своєму огляді іпотечних даних зазначив, що минулого тижня іпотечні ставки зросли на 20 базисних пунктів, що різко сповільнило темпи подачі заявок.

Фратантоні сказав, що економічна невизначеність і нестабільність курсів можуть змусити деяких потенційних покупців більше вагатися купувати.

Джерело: https://www.mba.org/

Тот власний внесок ещё и нахомячить надо

Не все такие фартовые майнеры что десяток битков чисто случайно на работе ночами намайнили во времена электрики по 37коп.

Тот власний внесок ещё и нахомячить надо

Не все такие фартовые майнеры что десяток битков чисто случайно на работе ночами намайнили во времена электрики по 37коп.

И потом - нахомячив пару сотен(а не в ж0пе депрессивного региона квартирка и лям затянет легко с ремонтом) на внесок, как не потратить его на что то ненужное и без которого жизнь человека в стране первого сорта немыслима? Сейшелы, Хайнань, Крит или Сардинию? Да на ту же аренду не кавалирки, а чего то равноценного будущей покупки, ну и чего то поджопного с салона не размером с Матиз и не корейской сборки, а похожего на обычное американское такси, но с полным фаршем?

Тот власний внесок ещё и нахомячить надо

Не все такие фартовые майнеры что десяток битков чисто случайно на работе ночами намайнили во времена электрики по 37коп.

И потом - нахомячив пару сотен(а не в ж0пе депрессивного региона квартирка и лям затянет легко с ремонтом) на внесок как не потратить его на что то ненужное и без которого жизнь человека в стране первого сорта немыслима? На иу же аренду не кавалирки, а чего то равноценного будущей покупке ну и чего то поджопного не размером с Матиз и не корейской сборки. Тот власний внесок ещё и нахомячить надоНе все такие фартовые майнеры что десяток битков чисто случайно на работе ночами намайнили во времена электрики по 37коп.И потом - нахомячив пару сотен(а не в ж0пе депрессивного региона квартирка и лям затянет легко с ремонтом) на внесок как не потратить его на что то ненужное и без которого жизнь человека в стране первого сорта немыслима? На иу же аренду не кавалирки, а чего то равноценного будущей покупке ну и чего то поджопного не размером с Матиз и не корейской сборки. Так і тема не про благодійність

Так і тема не про благодійність

А якщо нема навичок не просрати накопичення то можна взагалі забути про нерухомість

Тот власний внесок ещё и нахомячить надо





«Бойова сотня» щомісяця

Онліфанс щоночі…



А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)? А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)?

А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)? А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)?

