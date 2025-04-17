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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2744274527462747>
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:18

  gonchik74 написав:
  slonomag написав:
  BIGor написав:Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути.

А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)?

Не переймайся) Далі буде аргументація типу «я манав ту спеку, хочу зміну сезонів».

І де та аргументація додмане?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:45

  BIGor написав:Так все, але давайте рахувати.
Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).
Тобто
оренда - 3000 в місяць власнику.
іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла.

У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:45

  gonchik74 написав:
  slonomag написав:
  BIGor написав:Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути.

А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)?

Не переймайся) Далі буде аргументація типу «я манав ту спеку, хочу зміну сезонів».

Щойно консультував приятелів - 2 роки вже прожили в Польщі, до цього жили в Анталії - звідти я іх і знаю.
Консультував як завезти без проблем авто української реєстрації (власника не буде в авто). Спитав: а чим Польщя не сподобалася, що повертаєтеся в Анталію?
Ні, з Польщі приїдуть чисто тому, що хочеться моря тепла та пляжів…
Це про «зміну сезонів»…
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 кві, 2025 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:52

  BIGor написав:
  slonomag написав:
  BIGor написав:Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути.

А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)?

В Іспанії реально по трудовій 25% і без всяких "дружина наймана робітниця і десятеро дітей"? Тоді це мала би бути країна мрії для всії європеців! Хоча наприклад на стоки як я знаю податок біля 45-50%, виправіть мене якщо не правий.

Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд.
Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%.
П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится.
Востаннє редагувалось slonomag в Чет 17 кві, 2025 14:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:53

  BIGor написав:
  slonomag написав:
  BIGor написав:Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути.

А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)?

В Іспанії реально по трудовій 25% і без всяких "дружина наймана робітниця і десятеро дітей"? Тоді це мала би бути країна мрії для всії європеців! Хоча наприклад на стоки як я знаю податок біля 45-50%, виправіть мене якщо не правий.

там є тєма з податком імені якось футболіста
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:53

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Так все, але давайте рахувати.
Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).
Тобто
оренда - 3000 в місяць власнику.
іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла.

У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040?

Не треба так далеко пірнати. Квартира, в котрій зараз живу, коштувала в 2020 триста тисяч злотих. Ремонт 30$ з меблями. Зараз подібна коштує 800+. Родич купив таунхауз в 2022 за 1 млн. Ремонт 70$. Сусідній з гіршим ремонтом виставили за 2 600 000. Як тільки донька буде відповідати критеріям - одразу пораджу пірнути в іпотеку. В розрізі десятиліть це має сенс. Навіть за умови, що потім продаєш своє не до кінця сплачене.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:57

  BIGor написав:Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого https://forbes.ua/news/boeing-poperedno ... 2024-24276).

На Заході чого? Африканського континента?
UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годину
Канада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годину
Нідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:там є тєма з податком імені якось футболіста

Под закон Бекхема надо еще попасть.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:59

  slonomag написав:Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд.
Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%.
П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится.

хтось недавно писав, що "податкові оптимізатори" когось там по його відчуттям "грабують" в Іспанії, не пригадуєте "пограбованого" автора посту?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 15:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Мух, кто то ж должОн оплачивать фудбанку оккупантосам, да и 8-12 детей копчёных детей "новых" испанцев одевать и айпоны покупать надо
барабашов
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