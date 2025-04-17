Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Так все, але давайте рахувати. Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику). Тобто оренда - 3000 в місяць власнику. іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла.
У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040?
BIGor написав:Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути.
А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)?
Не переймайся) Далі буде аргументація типу «я манав ту спеку, хочу зміну сезонів».
Щойно консультував приятелів - 2 роки вже прожили в Польщі, до цього жили в Анталії - звідти я іх і знаю. Консультував як завезти без проблем авто української реєстрації (власника не буде в авто). Спитав: а чим Польщя не сподобалася, що повертаєтеся в Анталію? Ні, з Польщі приїдуть чисто тому, що хочеться моря тепла та пляжів… Це про «зміну сезонів»…
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 кві, 2025 14:53, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути.
А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)?
В Іспанії реально по трудовій 25% і без всяких "дружина наймана робітниця і десятеро дітей"? Тоді це мала би бути країна мрії для всії європеців! Хоча наприклад на стоки як я знаю податок біля 45-50%, виправіть мене якщо не правий.
Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд. Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%. П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится.
Востаннє редагувалось slonomag в Чет 17 кві, 2025 14:56, всього редагувалось 2 разів.
BIGor написав:Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути.
А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)?
В Іспанії реально по трудовій 25% і без всяких "дружина наймана робітниця і десятеро дітей"? Тоді це мала би бути країна мрії для всії європеців! Хоча наприклад на стоки як я знаю податок біля 45-50%, виправіть мене якщо не правий.
BIGor написав:Так все, але давайте рахувати. Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику). Тобто оренда - 3000 в місяць власнику. іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла.
У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040?
Не треба так далеко пірнати. Квартира, в котрій зараз живу, коштувала в 2020 триста тисяч злотих. Ремонт 30$ з меблями. Зараз подібна коштує 800+. Родич купив таунхауз в 2022 за 1 млн. Ремонт 70$. Сусідній з гіршим ремонтом виставили за 2 600 000. Як тільки донька буде відповідати критеріям - одразу пораджу пірнути в іпотеку. В розрізі десятиліть це має сенс. Навіть за умови, що потім продаєш своє не до кінця сплачене.
BIGor написав:Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого https://forbes.ua/news/boeing-poperedno ... 2024-24276).
На Заході чого? Африканського континента? UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годину Канада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годину Нідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину
slonomag написав:Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд. Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%. П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится.
хтось недавно писав, що "податкові оптимізатори" когось там по його відчуттям "грабують" в Іспанії, не пригадуєте "пограбованого" автора посту?