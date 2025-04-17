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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2744274527462747> Додано: Чет 17 кві, 2025 14:18 gonchik74 написав: slonomag написав: BIGor написав: Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути. Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути.

А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)? А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)?

Не переймайся) Далі буде аргументація типу «я манав ту спеку, хочу зміну сезонів». Не переймайся) Далі буде аргументація типу «я манав ту спеку, хочу зміну сезонів».

І де та аргументація додмане? І де та аргументація додмане? BIGor

Повідомлень: 9897 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1426 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 14:45 BIGor написав: Так все, але давайте рахувати.

Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).

Тобто

оренда - 3000 в місяць власнику.

іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла. Так все, але давайте рахувати.Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).Тобтооренда -в місяць власнику.іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) -в місяць банку відсотків,в місяць за сплату тіла.

У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040? У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040? Gastarbaiter Повідомлень: 3623 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 14:45 gonchik74 написав: slonomag написав: BIGor написав: Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути. Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути.

А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)? А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)?

Не переймайся) Далі буде аргументація типу «я манав ту спеку, хочу зміну сезонів». Не переймайся) Далі буде аргументація типу «я манав ту спеку, хочу зміну сезонів».

Щойно консультував приятелів - 2 роки вже прожили в Польщі, до цього жили в Анталії - звідти я іх і знаю.

Консультував як завезти без проблем авто української реєстрації (власника не буде в авто). Спитав: а чим Польщя не сподобалася, що повертаєтеся в Анталію?

Ні, з Польщі приїдуть чисто тому, що хочеться моря тепла та пляжів…

Це про «зміну сезонів»… Щойно консультував приятелів - 2 роки вже прожили в Польщі, до цього жили в Анталії - звідти я іх і знаю.Консультував як завезти без проблем авто української реєстрації (власника не буде в авто). Спитав: а чим Польщя не сподобалася, що повертаєтеся в Анталію?Ні, з Польщі приїдуть чисто тому, що хочеться моря тепла та пляжів…Це про «зміну сезонів»… Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 кві, 2025 14:53, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10770 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3937 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 14:52 BIGor написав: slonomag написав: BIGor написав: Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути. Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути.

А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)? А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)?

В Іспанії реально по трудовій 25% і без всяких "дружина наймана робітниця і десятеро дітей"? Тоді це мала би бути країна мрії для всії європеців! Хоча наприклад на стоки як я знаю податок біля 45-50%, виправіть мене якщо не правий. В Іспанії реально по трудовій 25% і без всяких "дружина наймана робітниця і десятеро дітей"? Тоді це мала би бути країна мрії для всії європеців! Хоча наприклад на стоки як я знаю податок біля 45-50%, виправіть мене якщо не правий.

Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд.

Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%.

П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится. Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд.Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%.П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится. Востаннє редагувалось slonomag в Чет 17 кві, 2025 14:56, всього редагувалось 2 разів. slonomag Повідомлень: 659 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 166 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 14:53 BIGor написав: slonomag написав: BIGor написав: Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути. Ну мені поки іпотека не треба, а міняти Польщу на країну соцтабору щось не ок. Хоча звичайно все в житті може бути.

А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)? А в чем заключается соцлагерь если как вы сами ранее писали у вас даже налоги выше чем у нас (25% в среднем наших против 40% у вас)?

В Іспанії реально по трудовій 25% і без всяких "дружина наймана робітниця і десятеро дітей"? Тоді це мала би бути країна мрії для всії європеців! Хоча наприклад на стоки як я знаю податок біля 45-50%, виправіть мене якщо не правий. В Іспанії реально по трудовій 25% і без всяких "дружина наймана робітниця і десятеро дітей"? Тоді це мала би бути країна мрії для всії європеців! Хоча наприклад на стоки як я знаю податок біля 45-50%, виправіть мене якщо не правий.

там є тєма з податком імені якось футболіста там є тєма з податком імені якось футболіста flyman

Повідомлень: 39247 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2824 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 14:53 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Так все, але давайте рахувати.

Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).

Тобто

оренда - 3000 в місяць власнику.

іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла. Так все, але давайте рахувати.Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).Тобтооренда -в місяць власнику.іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) -в місяць банку відсотків,в місяць за сплату тіла.

У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040? У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040?

Не треба так далеко пірнати. Квартира, в котрій зараз живу, коштувала в 2020 триста тисяч злотих. Ремонт 30$ з меблями. Зараз подібна коштує 800+. Родич купив таунхауз в 2022 за 1 млн. Ремонт 70$. Сусідній з гіршим ремонтом виставили за 2 600 000. Як тільки донька буде відповідати критеріям - одразу пораджу пірнути в іпотеку. В розрізі десятиліть це має сенс. Навіть за умови, що потім продаєш своє не до кінця сплачене. Не треба так далеко пірнати. Квартира, в котрій зараз живу, коштувала в 2020 триста тисяч злотих. Ремонт 30$ з меблями. Зараз подібна коштує 800+. Родич купив таунхауз в 2022 за 1 млн. Ремонт 70$. Сусідній з гіршим ремонтом виставили за 2 600 000. Як тільки донька буде відповідати критеріям - одразу пораджу пірнути в іпотеку. В розрізі десятиліть це має сенс. Навіть за умови, що потім продаєш своє не до кінця сплачене. gonchik74

Повідомлень: 961 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 154 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 14:57 BIGor написав: Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого https://forbes.ua/news/boeing-poperedno ... 2024-24276 ). Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого).

На Заході чого? Африканського континента?

UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годину

Канада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годину

Нідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину На Заході чого? Африканського континента?UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годинуКанада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годинуНідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину Gastarbaiter Повідомлень: 3623 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 14:57 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: там є тєма з податком імені якось футболіста там є тєма з податком імені якось футболіста

Под закон Бекхема надо еще попасть. Под закон Бекхема надо еще попасть. slonomag Повідомлень: 659 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 166 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 14:59 slonomag написав: Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд.

Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%.

П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится. Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд.Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%.П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится.

хтось недавно писав, що "податкові оптимізатори" когось там по його відчуттям "грабують" в Іспанії, не пригадуєте "пограбованого" автора посту? хтось недавно писав, що "податкові оптимізатори" когось там по його відчуттям "грабують" в Іспанії, не пригадуєте "пограбованого" автора посту? flyman

Повідомлень: 39247 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2824 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 15:03 Re: Еміграція, заробітчанство Мух, кто то ж должОн оплачивать фудбанку оккупантосам, да и 8-12 детей копчёных детей "новых" испанцев одевать и айпоны покупать надо барабашов

Повідомлень: 4988 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2744274527462747> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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