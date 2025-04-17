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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2744274527462747 Додано: Чет 17 кві, 2025 15:29 flyman написав: slonomag написав: Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд.

Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%.

П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится. Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд.Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%.П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится.

хтось недавно писав, що "податкові оптимізатори" когось там по його відчуттям "грабують" в Іспанії, не пригадуєте "пограбованого" автора посту? хтось недавно писав, що "податкові оптимізатори" когось там по його відчуттям "грабують" в Іспанії, не пригадуєте "пограбованого" автора посту?

Верно, оформлять пособие на родителей которые якобы живут с тобой, но на самом деле нет - плохо.



Списывать в расходы личные траты - плохо.



Фиктивно оформлять родственников на работы для получения скидки - плохо.



В моем случае жена переводчик делает мне все переводы на сайтах еще с Украины. Просто раньше это было не официально и она мне просто помогала, так как в ее оформлении не было особого смысла. А сейчас я ее решил оформить официально в первую очередь чтобы стаж шел. Ну а то что при этом налоги становятся на пару % ниже это скорее просто приятный бонус чем цель. Все равно те сэкономленные 2000евро в год погоды особо не делают. На сигареты больше уходит.



Так что чуток не то. Тут наоборот, я не пользовался положенной скидкой раньше и платил больше налогов чем должен был, а сейчас просто ее включил. Верно, оформлять пособие на родителей которые якобы живут с тобой, но на самом деле нет - плохо.Списывать в расходы личные траты - плохо.Фиктивно оформлять родственников на работы для получения скидки - плохо.В моем случае жена переводчик делает мне все переводы на сайтах еще с Украины. Просто раньше это было не официально и она мне просто помогала, так как в ее оформлении не было особого смысла. А сейчас я ее решил оформить официально в первую очередь чтобы стаж шел. Ну а то что при этом налоги становятся на пару % ниже это скорее просто приятный бонус чем цель. Все равно те сэкономленные 2000евро в год погоды особо не делают. На сигареты больше уходит.Так что чуток не то. Тут наоборот, я не пользовался положенной скидкой раньше и платил больше налогов чем должен был, а сейчас просто ее включил. slonomag Повідомлень: 659 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 166 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 16:49 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Так все, але давайте рахувати.

Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).

Тобто

оренда - 3000 в місяць власнику.

іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла. Так все, але давайте рахувати.Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).Тобтооренда -в місяць власнику.іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) -в місяць банку відсотків,в місяць за сплату тіла.

У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040? У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040?

В 1917 році квартири на шару брали. Це означає що зараз можна взяти на шару? В 2017 році були інші умови, інші зарплати. Ну і зараз щось "дорожая" не видно зовсім. В 1917 році квартири на шару брали. Це означає що зараз можна взяти на шару? В 2017 році були інші умови, інші зарплати. Ну і зараз щось "дорожая" не видно зовсім. BIGor

Повідомлень: 9897 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1426 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 16:54 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого https://forbes.ua/news/boeing-poperedno ... 2024-24276 ). Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого).

На Заході чого? Африканського континента?

UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годину

Канада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годину

Нідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину На Заході чого? Африканського континента?UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годинуКанада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годинуНідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину

Ви реально думаєте що люди які отримують мінімалку здатні взагалі мріяти про іпотеку? Соціалістичні уряди підіймають мінімалку завжди, але це не означає що у всіх інших ростуть доходи. Ви реально думаєте що люди які отримують мінімалку здатні взагалі мріяти про іпотеку? Соціалістичні уряди підіймають мінімалку завжди, але це не означає що у всіх інших ростуть доходи. BIGor

Повідомлень: 9897 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1426 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 16:55 flyman написав: slonomag написав: Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд.

Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%.

П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится. Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд.Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%.П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится.

хтось недавно писав, що "податкові оптимізатори" когось там по його відчуттям "грабують" в Іспанії, не пригадуєте "пограбованого" автора посту? хтось недавно писав, що "податкові оптимізатори" когось там по його відчуттям "грабують" в Іспанії, не пригадуєте "пограбованого" автора посту?

Система поламала. Система поламала. BIGor

Повідомлень: 9897 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1426 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 18:31 Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇



Скільки коштує житло в США Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6096 З нами з: 25.01.06 Подякував: 73 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2744274527462747 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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