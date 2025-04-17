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slonomag написав:Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд. Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%. П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится.
хтось недавно писав, що "податкові оптимізатори" когось там по його відчуттям "грабують" в Іспанії, не пригадуєте "пограбованого" автора посту?
Верно, оформлять пособие на родителей которые якобы живут с тобой, но на самом деле нет - плохо.
Списывать в расходы личные траты - плохо.
Фиктивно оформлять родственников на работы для получения скидки - плохо.
В моем случае жена переводчик делает мне все переводы на сайтах еще с Украины. Просто раньше это было не официально и она мне просто помогала, так как в ее оформлении не было особого смысла. А сейчас я ее решил оформить официально в первую очередь чтобы стаж шел. Ну а то что при этом налоги становятся на пару % ниже это скорее просто приятный бонус чем цель. Все равно те сэкономленные 2000евро в год погоды особо не делают. На сигареты больше уходит.
Так что чуток не то. Тут наоборот, я не пользовался положенной скидкой раньше и платил больше налогов чем должен был, а сейчас просто ее включил.
BIGor написав:Так все, але давайте рахувати. Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику). Тобто оренда - 3000 в місяць власнику. іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла.
У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040?
В 1917 році квартири на шару брали. Це означає що зараз можна взяти на шару? В 2017 році були інші умови, інші зарплати. Ну і зараз щось "дорожая" не видно зовсім.
BIGor написав:Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого https://forbes.ua/news/boeing-poperedno ... 2024-24276).
На Заході чого? Африканського континента? UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годину Канада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годину Нідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину
Ви реально думаєте що люди які отримують мінімалку здатні взагалі мріяти про іпотеку? Соціалістичні уряди підіймають мінімалку завжди, але це не означає що у всіх інших ростуть доходи.
slonomag написав:Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд. Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%. П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится.
хтось недавно писав, що "податкові оптимізатори" когось там по його відчуттям "грабують" в Іспанії, не пригадуєте "пограбованого" автора посту?