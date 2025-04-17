Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Так все, але давайте рахувати. Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику). Тобто оренда - 3000 в місяць власнику. іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла.
У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040?
В 1917 році квартири на шару брали. Це означає що зараз можна взяти на шару? В 2017 році були інші умови, інші зарплати. Ну і зараз щось "дорожая" не видно зовсім.
BIGor написав:Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого https://forbes.ua/news/boeing-poperedno ... 2024-24276).
На Заході чого? Африканського континента? UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годину Канада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годину Нідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину
Ви реально думаєте що люди які отримують мінімалку здатні взагалі мріяти про іпотеку? Соціалістичні уряди підіймають мінімалку завжди, але це не означає що у всіх інших ростуть доходи.
slonomag написав:Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд. Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%. П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится.
хтось недавно писав, що "податкові оптимізатори" когось там по його відчуттям "грабують" в Іспанії, не пригадуєте "пограбованого" автора посту?
Ну, якщо панове поки не написали нічого, о доповім я. В квітні 2024 року я був відразу в трьох штатах США і в одному із низ приймав участь у підборі варіанта будинка для купівлі нашими українцями. Штат Південна Кароліна. На сьогодні один із самих популярних саме для українців. Житловий масив складається виключно з приватних осель. Розташований на величезній галявині, оточеній лісом. До найближчого міста - якщо не помиляюся це був Greenville - орієнтовно 20 хвилин на авто. Дають витрати ділянку ще лі, на якій буде розташований буд от щ оьмеженоі кількості доступних (щоби не розміщувати будівництво). Ділянки площею від 5 до 10 соток. Максимальна ціна ділянки землі 10 000$. Сюце сама дорога площею 8,5 соток і розташована так (я о соьистозодив мацав) що позаду вас галявина ріс і навіть можливість соті трохи прискорити задньої території наприклад для минулу собаки. Є лі очки і по 2500.$. Окремо не продається.
Модна вибрати один з трьох типових проєктів. Але кожен типовий продукт модна трансформувати додатками так, що і не впізнаєш. Будинки одноповерхові площею близько 150 кв.м., Двоповерхові площею орієнтовно 200 кв. Базова ціна будинка під ключ орієнтовно 260 000$.
BIGor написав:Ви реально думаєте що люди які отримують мінімалку здатні взагалі мріяти про іпотеку? Соціалістичні уряди підіймають мінімалку завжди, але це не означає що у всіх інших ростуть доходи.
Ви реально думаєте, що зарплати тих, хто вище мінімалки, не переглядаються? Тобто за скільки-то там років дипломований інженер починає заробляти як прибиральниця? Адже дипломований інженер може мріяти про іпотеку, чи не так?
BIGor написав:Ви реально думаєте що люди які отримують мінімалку здатні взагалі мріяти про іпотеку? Соціалістичні уряди підіймають мінімалку завжди, але це не означає що у всіх інших ростуть доходи.
Ви реально думаєте, що зарплати тих, хто вище мінімалки, не переглядаються? Тобто за скільки-то там років дипломований інженер починає заробляти як прибиральниця? Адже дипломований інженер може мріяти про іпотеку, чи не так?
нащо оббріхувати - звичайно переглядаються, але в не такому швидкому темпі. Тому наприклад доля людей які отримують мінімалку постійно збільшуться.
Ділянки для вибору.яку би вибрали ви? Червоним показано ті, що вже ви папі. Серед них одна - яку вибрали ми. Пізніше скажу номер та покажу фото. Зауважу, що я порадив не економити коли мова йде не про інвестицію не на одну сотню тисяч доларів та вибирати ділянку можливо найдорожчу. Менеджер не дуже охоче, але показала всі ціни на ділянки. Нагадаю діапазон був від 2500 до 10000$.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 кві, 2025 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Мудро. Вот те те были самые козырные. Они были. Саиыен большие по площади. Мы долго ездили на авто туда сюда выходили обозревали окрестности. Оглядывались. Смотрели какие соседи могут быть, что слева что справа. Что сзади. Лакомым оказался участок 95. Площадь 8 соток. Цена 10 000$ (отдельно не продается). Мои доводы были такие: - цена в 10 000$ Застройшиком придумана не зря . Другие участки имели цену ориентировочно 5000…7500$. Участок ты не поменяешь уже никогда. Соседи будет слева и справа - куда де деться. Но сзади ты будешь видеть лес и холм. видно на фото в глубине. Там примерно 4 сотки. За холмом - водоем. Он искусственный. Очень интересно: по всему этому жилмассиву частных домов асфальтовая дорога и много ливневок. Во время дождей задумано что вода уходит в этот водоем не очень большой емкости. Фактически получаешь бесплатно еше и маленькое озеро. Выбрали участок 95. Вот менеджер строит табличку ПРОДАНО (пан Флайману не смотреть).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 кві, 2025 22:24, всього редагувалось 1 раз.