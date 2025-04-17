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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2745274627472748> Додано: Чет 17 кві, 2025 16:49 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Так все, але давайте рахувати.

Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).

Тобто

оренда - 3000 в місяць власнику.

іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) - 6500 в місяць банку відсотків, 700 в місяць за сплату тіла. Так все, але давайте рахувати.Квартира яка коштує 1 млн з калькулятора здається за 3000 (не враховуючи комунальні, тобто чистими власнику).Тобтооренда -в місяць власнику.іпотека (з калькулятора перші 10-ть років) -в місяць банку відсотків,в місяць за сплату тіла.

У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040? У 2017 році, коли я тільки переїхав, такі квартири були по 450 тис. та здавалися по 2000/місяць. Порахуйте на своєму калькуляторі наскільки "лоханувся" той, що взяв тоді іпотеку. І що Ваш калькулятор каже про ціни 2035 року? А 2040?

В 1917 році квартири на шару брали. Це означає що зараз можна взяти на шару? В 2017 році були інші умови, інші зарплати. Ну і зараз щось "дорожая" не видно зовсім. В 1917 році квартири на шару брали. Це означає що зараз можна взяти на шару? В 2017 році були інші умови, інші зарплати. Ну і зараз щось "дорожая" не видно зовсім. BIGor

Повідомлень: 9900 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1426 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 16:54 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого https://forbes.ua/news/boeing-poperedno ... 2024-24276 ). Такий фактор як інфляція є, так як і здорожчення або здешевлення вартості житла. Але не факт що той Сашко зможе заробляти на 100% більше грошей через 10 років, або чи в нього буде робота. На Заході про індексацію заробітних плат ніхто не чув і ніхто не зобовязаний підіймати ЗП на відсоток інфляції (можливо тільки про профсоюзах типу щось такого).

На Заході чого? Африканського континента?

UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годину

Канада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годину

Нідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину На Заході чого? Африканського континента?UK: мінімалка в 2016 році 7.2 фунти/годину, мінімалка в 2025 році 11.4 фунти/годинуКанада, Онтаріо: мінімалка в 2016 році 11.25 дол/годину, мінімалка в 2025 році 17.2 дол/годинуНідерланди: мінімалка в 2016 році 8.8 євро/годину, мінімалка в 2025 році 14.06 євро/годину

Ви реально думаєте що люди які отримують мінімалку здатні взагалі мріяти про іпотеку? Соціалістичні уряди підіймають мінімалку завжди, але це не означає що у всіх інших ростуть доходи. Ви реально думаєте що люди які отримують мінімалку здатні взагалі мріяти про іпотеку? Соціалістичні уряди підіймають мінімалку завжди, але це не означає що у всіх інших ростуть доходи. BIGor

Повідомлень: 9900 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1426 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 16:55 flyman написав: slonomag написав: Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд.

Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%.

П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится. Зависит от зп. На 2к в месяц может и меньше быть. На 3к как раз около 25% и выходит по итогу. При 6к+ уже конечно да, выходит 30% и более так как там уже по прогрессивной шкале попадаешь на 45% на все что выше 60к/год и там уже особо и работать не хочеться - лучше кол-во часов снижать. Ну или что-то придумывать с расходами и тд.Я сейчас жену оформил помощником, и получается сам работаю автономо (ФОП), а ей плачу зп как обычному сотруднику. Так что пришлось вникнуть в это все, но на самом деле все не так уж и плохо как я думал. Даже на 6к+ можно держаться на уровне 25%.П.С. По поводу вашего "країна мрії" - забыли 1 нюанс, тут работы толком нет ) Или если есть, то 3к/месяц это почти максимум. Может поэтому особо никто сюда и не ломится.

хтось недавно писав, що "податкові оптимізатори" когось там по його відчуттям "грабують" в Іспанії, не пригадуєте "пограбованого" автора посту? хтось недавно писав, що "податкові оптимізатори" когось там по його відчуттям "грабують" в Іспанії, не пригадуєте "пограбованого" автора посту?

Система поламала. Система поламала. BIGor

Повідомлень: 9900 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1426 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 18:31 Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇



Скільки коштує житло в США Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6096 З нами з: 25.01.06 Подякував: 73 раз. Подякували: 434 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 20:21 Ну, якщо панове поки не написали нічого, о доповім я.

В квітні 2024 року я був відразу в трьох штатах США і в одному із низ приймав участь у підборі варіанта будинка для купівлі нашими українцями.

Штат Південна Кароліна. На сьогодні один із самих популярних саме для українців.

Житловий масив складається виключно з приватних осель.

Розташований на величезній галявині, оточеній лісом.

До найближчого міста - якщо не помиляюся це був Greenville - орієнтовно 20 хвилин на авто.

Дають витрати ділянку ще лі, на якій буде розташований буд от щ оьмеженоі кількості доступних (щоби не розміщувати будівництво).

Ділянки площею від 5 до 10 соток.

Максимальна ціна ділянки землі 10 000$. Сюце сама дорога площею 8,5 соток і розташована так (я о соьистозодив мацав) що позаду вас галявина ріс і навіть можливість соті трохи прискорити задньої території наприклад для минулу собаки.

Є лі очки і по 2500.$.

Окремо не продається.



Модна вибрати один з трьох типових проєктів.

Але кожен типовий продукт модна трансформувати додатками так, що і не впізнаєш.

Будинки одноповерхові площею близько 150 кв.м.,

Двоповерхові площею орієнтовно 200 кв.

Базова ціна будинка під ключ орієнтовно 260 000$.



Розкажу далі пізніше мені треба їхати. akurt

Повідомлень: 10776 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 21:11 BIGor написав: Ви реально думаєте що люди які отримують мінімалку здатні взагалі мріяти про іпотеку? Соціалістичні уряди підіймають мінімалку завжди, але це не означає що у всіх інших ростуть доходи. Ви реально думаєте що люди які отримують мінімалку здатні взагалі мріяти про іпотеку? Соціалістичні уряди підіймають мінімалку завжди, але це не означає що у всіх інших ростуть доходи.

Ви реально думаєте, що зарплати тих, хто вище мінімалки, не переглядаються? Тобто за скільки-то там років дипломований інженер починає заробляти як прибиральниця? Адже дипломований інженер може мріяти про іпотеку, чи не так? Ви реально думаєте, що зарплати тих, хто вище мінімалки, не переглядаються? Тобто за скільки-то там років дипломований інженер починає заробляти як прибиральниця? Адже дипломований інженер може мріяти про іпотеку, чи не так? Gastarbaiter Повідомлень: 3624 З нами з: 26.02.18 Подякував: 699 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 21:23 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Ви реально думаєте що люди які отримують мінімалку здатні взагалі мріяти про іпотеку? Соціалістичні уряди підіймають мінімалку завжди, але це не означає що у всіх інших ростуть доходи. Ви реально думаєте що люди які отримують мінімалку здатні взагалі мріяти про іпотеку? Соціалістичні уряди підіймають мінімалку завжди, але це не означає що у всіх інших ростуть доходи.

Ви реально думаєте, що зарплати тих, хто вище мінімалки, не переглядаються? Тобто за скільки-то там років дипломований інженер починає заробляти як прибиральниця? Адже дипломований інженер може мріяти про іпотеку, чи не так? Ви реально думаєте, що зарплати тих, хто вище мінімалки, не переглядаються? Тобто за скільки-то там років дипломований інженер починає заробляти як прибиральниця? Адже дипломований інженер може мріяти про іпотеку, чи не так?

нащо оббріхувати - звичайно переглядаються, але в не такому швидкому темпі. Тому наприклад доля людей які отримують мінімалку постійно збільшуться. нащо оббріхувати - звичайно переглядаються, але в не такому швидкому темпі. Тому наприклад доля людей які отримують мінімалку постійно збільшуться. BIGor

Повідомлень: 9900 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1426 раз. Подякували: 1848 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 21:36

Червоним показано ті, що вже ви папі.

Серед них одна - яку вибрали ми.



Пізніше скажу номер та покажу фото.

Зауважу, що я порадив не економити коли мова йде не про інвестицію не на одну сотню тисяч доларів та вибирати ділянку можливо найдорожчу.

Менеджер не дуже охоче, але показала всі ціни на ділянки.

Нагадаю діапазон був від 2500 до 10000$. Ділянки для вибору.яку би вибрали ви?Червоним показано ті, що вже ви папі.Серед них одна - яку вибрали ми.Пізніше скажу номер та покажу фото.Зауважу, що я порадив не економити коли мова йде не про інвестицію не на одну сотню тисяч доларів та вибирати ділянку можливо найдорожчу.Менеджер не дуже охоче, але показала всі ціни на ділянки.Нагадаю діапазон був від 2500 до 10000$. Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 кві, 2025 22:09, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10776 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 21:44 akurt написав: Ділянки для вибору.яку би вибрали ви?

Ділянки для вибору.яку би вибрали ви?

Их много перечислять.

Выбрал бы что-то на дне мешка Их много перечислять.Выбрал бы что-то на дне мешка Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8040 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6414 раз. Подякували: 21456 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 кві, 2025 22:17

Мы долго ездили на авто туда сюда выходили обозревали окрестности. Оглядывались. Смотрели какие соседи могут быть, что слева что справа. Что сзади. Лакомым оказался участок 95. Площадь 8 соток. Цена 10 000$ (отдельно не продается).



Мои доводы были такие:

- цена в 10 000$ Застройшиком придумана не зря . Другие участки имели цену ориентировочно 5000…7500$.

Участок ты не поменяешь уже никогда.

Соседи будет слева и справа - куда де деться.

Но сзади ты будешь видеть лес и холм.

видно на фото в глубине. Там примерно 4 сотки. За холмом - водоем. Он искусственный.

Очень интересно: по всему этому жилмассиву частных домов асфальтовая дорога и много ливневок.

Во время дождей задумано что вода уходит в этот водоем не очень большой емкости.

Фактически получаешь бесплатно еше и маленькое озеро.

Выбрали участок 95.

Вот менеджер строит табличку ПРОДАНО (пан Флайману не смотреть).

Мудро. Вот те те были самые козырные. Они были. Саиыен большие по площади.Мы долго ездили на авто туда сюда выходили обозревали окрестности. Оглядывались. Смотрели какие соседи могут быть, что слева что справа. Что сзади. Лакомым оказался участок 95. Площадь 8 соток. Цена 10 000$ (отдельно не продается).Мои доводы были такие:- цена в 10 000$ Застройшиком придумана не зря . Другие участки имели цену ориентировочно 5000…7500$.Участок ты не поменяешь уже никогда.Соседи будет слева и справа - куда де деться.Но сзади ты будешь видеть лес и холм.видно на фото в глубине. Там примерно 4 сотки. За холмом - водоем. Он искусственный.Очень интересно: по всему этому жилмассиву частных домов асфальтовая дорога и много ливневок.Во время дождей задумано что вода уходит в этот водоем не очень большой емкости.Фактически получаешь бесплатно еше и маленькое озеро.Выбрали участок 95.Вот менеджер строит табличку ПРОДАНО (пан Флайману не смотреть). Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 кві, 2025 22:24, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10776 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2745274627472748> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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