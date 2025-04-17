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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2745274627472748
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 22:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Выбрали участок 95.

А чого такий розброс в площі ділянок?
Прикольні 79, 92, 93, 94, 106, 107, 108 - побільше площі і побільше приватності.
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 22:35

Ну так і було: площі і ціни дуже різні.
Дивіться:
- ділянки типу 114 ближче до заїзду в комплекс.
- ділянки типу 79 80 - за ними пішохідна тропа для прогулянок (асфальт) а за нею невелика річка типу струмок. Теоретично це плюс але хто дна що буде щ тим струмком в березні?
- ділянка 92 мені здалася самою козирною. Вона не горищонталина щ перепадами висот але це досить цікаво модна обіграти ландшафтним лилайном.
- ділянка 85 ідеально горизонтальна. Я вважав що це великий плюс.
- ось готовий будинок на ділянці 75.
Зображення
Термін здачі в експлуатацію - під ключ - 6 місяців.
В Договорі зазначено, що в разі форс-мажору термін може бути збільшено на 30 днів.
Як відбувається комплектація та остаточне узгодження проєкту розкажу завтра.
Та яка остаточна ціна.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 кві, 2025 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 22:37

  akurt написав:Выбрали участок 95.

Между 96 и 97 случайно не въезд в Каунти?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 22:42

Нет. Там какой то типа технологический проход к озеру для ливневой воды.
Заезд примерно там где 114 115 или выше.
Я сейчас дам точное расположение на картах Гугл будет видно.
Кажется не ошибся. Но это смартфон. Не могу перепроверить.
https://maps.app.goo.gl/UJSrRkM9krmbt25 ... eview.copy

Не ошибся, все классно видно.
Фото не новые - примарно 2023 год или январь 2024 так как построенных домов еще не видно.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 кві, 2025 22:50, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 22:49

  akurt написав:Нет. Там какой то типа технологический проход к озеру для ливневой воды.
Заезд примерно там где 114 115 или выше.
Я сейчас дам точное расположение на картах Гугл будет видно.
Кажется не ошибся. Но это смартфон. Не могу перепроверить.
https://maps.app.goo.gl/UJSrRkM9krmbt25 ... eview.copy

Тогда вы выбрали самый тихий участок на всем фрагменте схемы. Удивительно, что его не купили первым.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 22:52

  Сибарит написав:
  akurt написав:Нет. Там какой то типа технологический проход к озеру для ливневой воды.
Заезд примерно там где 114 115 или выше.
Я сейчас дам точное расположение на картах Гугл будет видно.
Кажется не ошибся. Но это смартфон. Не могу перепроверить.
https://maps.app.goo.gl/UJSrRkM9krmbt25 ... eview.copy

Тогда вы выбрали самый тихий участок на всем фрагменте схемы. Удивительно, что его не купили первым.

Напомню - мы очень долго ездили на авто по комплексу и долго ходили пешком. Оглядываясь и обозревая. Советуясь и думая - как всегда головОМ, а не ногОМ.

Это я на фоне уже купленного нашими украинцами участка и согласованного проекта дома.
Обратите внимание на слова на красной табличке.
Чать изображения я удалил - так как тут бродит один тАвАрИсчь обвешанный жиром - массой в 110 (!) кг - и он будет очень недоволен моими 82,5 кг.
Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 00:03

  akurt написав:Нет. Там какой то типа технологический проход к озеру для ливневой воды.
Заезд примерно там где 114 115 или выше.
Я сейчас дам точное расположение на картах Гугл будет видно.
Кажется не ошибся. Но это смартфон. Не могу перепроверить.
https://maps.app.goo.gl/UJSrRkM9krmbt25 ... eview.copy

Не ошибся, все классно видно.
Фото не новые - примарно 2023 год или январь 2024 так как построенных домов еще не видно.


Очень странное место для покупки дома.
Цены, конечно, намного ниже средней по штатам: https://www.realtor.com/realestateandho ... 3404541012

Школа и её состав, как и "академические" успехи: https://www.greatschools.org/south-caro ... cores*Math

Вообще Южная Каролина для наших понаехов - странный выбор, но на вкус все фломастеры разные.

ПС:
Увидел, что там есть несколько наших церквей, видимо на этом и основывались
https://www.google.com/maps/place/New+L ... FQAw%3D%3D

https://www.google.com/maps/place/Ark+o ... FQAw%3D%3D
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