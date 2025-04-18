Додано: П'ят 18 кві, 2025 06:07

Ну, ви маєте право вважати, що вибір дивний для наших «понаїхів», але українців там дуже багато і переїжджають з інших «дорогих» штатів.

Обпалилися і переїжджають.

Взагалі природа краєвиди прекрасні.

Річки та озера.

Мені здавалося, що я десь на Житомирщині.



Якщо говорити про дива, то:

На південному сході штату знаходиться великий морський порт Charleston.

Незвичайна іспанська архітектура.

В порту не тільки авіаносець, який можна відвідати, але і підводний човен, який теж можна відвідати. Ми прийшли десь за 1 годину до закриття, то впустили на авіаносець безкоштовно, ціну квитка не пам’ятаю, мабуть 35$, на підводний човен вхід безкоштовний.



Так ось це був раніше найбільший порт, в якому причалювали судна з привезеними з Африки чорношкірими рабами.

Привезли новий генетичний матеріал.

Ось таких незвичайних з погляду антропології та біології людей я ніде не бачив. Вони якісь інші. Не такі, як показують у кіно.

Я заїхав до супермаркету (не пам'ятаю назву – дуже великого типу нашого «Сільпо») – так от я був єдиною білою людиною на весь супермаркет. На мене дивилися як на експонат.

Щось схоже було, коли мене на півдні Індії в штаті Керала оточила на ґанку місцевого музею юрба індійських школярів та розглядали незвичну істоту: високий білий дядько зростом в 175 см.



До цього потрібно звикнути.



У той же час місто Спартенбург прекрасне, населений білими, неймовірно красиве і мені здалося, що кращого готелю, ніж Best Western Spartenburg немає у світі. Комфортний.

Дуже низька як для США ціна: здається 75$ номер на двох ще й з дуже пристойним (у США це рідкість) сніданком.

Потрапили на міжнародний фестиваль (це НЕ офіційна подія яку фінансувало б Консульство, а організатори - прості місцеві люди за свій рахунок) - так там серед павільйонів різних країн український був найцікавіший наймасовіший.

Фотовиставка. Музика. Дітям видавали цукерки та прапорці.

Дорослим - банки з квасом «Квас білий».

Сподобалася розмова з колишніми одеситами: жінка років 45 із двома дітьми. Здається без чоловіка була (не памʼятаю щоби поруч був її чоловік). Дуже виховані діти - сину мабуть 14, а дочці мабуть 17. Говорили українською.



В місті Спартенбург дуже приємно було, що нас з повагою впустили в приміщення мерії - правда на вході охорона досить ретельно перевірила наші речі - але я здивувався, що нашу невелику українську делегацію прийняли просто так в досить великій будівлі мерії міста. До мера ми не заходили, але походили коридорами та відвідали невеликий музей в середині мерії.



Тож вибір НЕ дивний, а багато в чому обґрунтований.



Розмовляв з нашими чоловіками - їм років по 40-45 – вони організували окремий павільйон з релігійною літературою - агітували приїхати до створеної ними «української церкви» якогось незрозумілого мені патріархату. Але я не поїхав – не було часу.



Але знайшли час відвідати великий житловий комплекс - складається з 6 чи 8 будинків в мабуть 7 або 8 поверхів - свіжий - красивий дизайн охайно дуже і купа парковочних місць - розташований на схилі ліворуч від траси уверх (враження, що колись було велике поле). На вʼїзді великий критий плавальний басейн для мешканців.

Оренда квартири 1 bedroom - 1250$. Були вільні квартири: вселяйся хоч завтра.



Тож вибір з погляду когось дивний, а з погляду ще когось дуже не дивний.

Відвідували озера з місцями для відпочинку, проїжджали мимо дуже дорогих садиб, які ховалися в лісі.

Академічні успіхи школи не вивчав, але коли проїжджаєш мимо шкіл - то голова і не хоче, а повертається подивитися на витвір архітектурного дизайну та розмірів.



P.S. На прикладі України і чисто для порівняння: можете назвати регіон/місто в Україні як вибір житла для себе - щоби вибір був «НЕ дивним»?