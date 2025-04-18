А чого такий розброс в площі ділянок?
Прикольні 79, 92, 93, 94, 106, 107, 108 - побільше площі і побільше приватності.
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Додано: Чет 17 кві, 2025 22:24
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 17 кві, 2025 22:35
Ну так і було: площі і ціни дуже різні.
Дивіться:
- ділянки типу 114 ближче до заїзду в комплекс.
- ділянки типу 79 80 - за ними пішохідна тропа для прогулянок (асфальт) а за нею невелика річка типу струмок. Теоретично це плюс але хто дна що буде щ тим струмком в березні?
- ділянка 92 мені здалася самою козирною. Вона не горищонталина щ перепадами висот але це досить цікаво модна обіграти ландшафтним лилайном.
- ділянка 85 ідеально горизонтальна. Я вважав що це великий плюс.
- ось готовий будинок на ділянці 75.
Термін здачі в експлуатацію - під ключ - 6 місяців.
В Договорі зазначено, що в разі форс-мажору термін може бути збільшено на 30 днів.
Як відбувається комплектація та остаточне узгодження проєкту розкажу завтра.
Та яка остаточна ціна.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 кві, 2025 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 кві, 2025 22:37
Додано: Чет 17 кві, 2025 22:42
Нет. Там какой то типа технологический проход к озеру для ливневой воды.
Заезд примерно там где 114 115 или выше.
Я сейчас дам точное расположение на картах Гугл будет видно.
Кажется не ошибся. Но это смартфон. Не могу перепроверить.
Не ошибся, все классно видно.
Фото не новые - примарно 2023 год или январь 2024 так как построенных домов еще не видно.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 кві, 2025 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 кві, 2025 22:49
Тогда вы выбрали самый тихий участок на всем фрагменте схемы. Удивительно, что его не купили первым.
Додано: Чет 17 кві, 2025 22:52
Напомню - мы очень долго ездили на авто по комплексу и долго ходили пешком. Оглядываясь и обозревая. Советуясь и думая - как всегда головОМ, а не ногОМ.
Это я на фоне уже купленного нашими украинцами участка и согласованного проекта дома.
Обратите внимание на слова на красной табличке.
Чать изображения я удалил - так как тут бродит один тАвАрИсчь обвешанный жиром - массой в 110 (!) кг - и он будет очень недоволен моими 82,5 кг.
Додано: П'ят 18 кві, 2025 00:03
Очень странное место для покупки дома.
Цены, конечно, намного ниже средней по штатам:
Школа и её состав, как и "академические" успехи:
Вообще Южная Каролина для наших понаехов - странный выбор, но на вкус все фломастеры разные.
ПС:
Увидел, что там есть несколько наших церквей, видимо на этом и основывались
Додано: П'ят 18 кві, 2025 06:07
Ну, ви маєте право вважати, що вибір дивний для наших «понаїхів», але українців там дуже багато і переїжджають з інших «дорогих» штатів.
Обпалилися і переїжджають.
Взагалі природа краєвиди прекрасні.
Річки та озера.
Мені здавалося, що я десь на Житомирщині.
Якщо говорити про дива, то:
На південному сході штату знаходиться великий морський порт Charleston.
Незвичайна іспанська архітектура.
В порту не тільки авіаносець, який можна відвідати, але і підводний човен, який теж можна відвідати. Ми прийшли десь за 1 годину до закриття, то впустили на авіаносець безкоштовно, ціну квитка не пам’ятаю, мабуть 35$, на підводний човен вхід безкоштовний.
Так ось це був раніше найбільший порт, в якому причалювали судна з привезеними з Африки чорношкірими рабами.
Привезли новий генетичний матеріал.
Ось таких незвичайних з погляду антропології та біології людей я ніде не бачив. Вони якісь інші. Не такі, як показують у кіно.
Я заїхав до супермаркету (не пам'ятаю назву – дуже великого типу нашого «Сільпо») – так от я був єдиною білою людиною на весь супермаркет. На мене дивилися як на експонат.
Щось схоже було, коли мене на півдні Індії в штаті Керала оточила на ґанку місцевого музею юрба індійських школярів та розглядали незвичну істоту: високий білий дядько зростом в 175 см.
До цього потрібно звикнути.
У той же час місто Спартенбург прекрасне, населений білими, неймовірно красиве і мені здалося, що кращого готелю, ніж Best Western Spartenburg немає у світі. Комфортний.
Дуже низька як для США ціна: здається 75$ номер на двох ще й з дуже пристойним (у США це рідкість) сніданком.
Потрапили на міжнародний фестиваль (це НЕ офіційна подія яку фінансувало б Консульство, а організатори - прості місцеві люди за свій рахунок) - так там серед павільйонів різних країн український був найцікавіший наймасовіший.
Фотовиставка. Музика. Дітям видавали цукерки та прапорці.
Дорослим - банки з квасом «Квас білий».
Сподобалася розмова з колишніми одеситами: жінка років 45 із двома дітьми. Здається без чоловіка була (не памʼятаю щоби поруч був її чоловік). Дуже виховані діти - сину мабуть 14, а дочці мабуть 17. Говорили українською.
В місті Спартенбург дуже приємно було, що нас з повагою впустили в приміщення мерії - правда на вході охорона досить ретельно перевірила наші речі - але я здивувався, що нашу невелику українську делегацію прийняли просто так в досить великій будівлі мерії міста. До мера ми не заходили, але походили коридорами та відвідали невеликий музей в середині мерії.
Тож вибір НЕ дивний, а багато в чому обґрунтований.
Розмовляв з нашими чоловіками - їм років по 40-45 – вони організували окремий павільйон з релігійною літературою - агітували приїхати до створеної ними «української церкви» якогось незрозумілого мені патріархату. Але я не поїхав – не було часу.
Але знайшли час відвідати великий житловий комплекс - складається з 6 чи 8 будинків в мабуть 7 або 8 поверхів - свіжий - красивий дизайн охайно дуже і купа парковочних місць - розташований на схилі ліворуч від траси уверх (враження, що колись було велике поле). На вʼїзді великий критий плавальний басейн для мешканців.
Оренда квартири 1 bedroom - 1250$. Були вільні квартири: вселяйся хоч завтра.
Тож вибір з погляду когось дивний, а з погляду ще когось дуже не дивний.
Відвідували озера з місцями для відпочинку, проїжджали мимо дуже дорогих садиб, які ховалися в лісі.
Академічні успіхи школи не вивчав, але коли проїжджаєш мимо шкіл - то голова і не хоче, а повертається подивитися на витвір архітектурного дизайну та розмірів.
P.S. На прикладі України і чисто для порівняння: можете назвати регіон/місто в Україні як вибір житла для себе - щоби вибір був «НЕ дивним»?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 18 кві, 2025 07:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 18 кві, 2025 06:58
Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:46
1. У покупателей разные запросы и возможности. Логично, что участки с самым привлекательным положением нарезаны щедрее.
2. На плане хорошо видно, что планировщики пытались добиться равного размера по красной линии для всех участков. На закруглениях получаются трапеции и площадь растет.
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