Але ж вони не грабували умовних оптимізаторів податків слономагів, як так?
з коментів:Многие начнут работать нелегально
Як любить нагадуати хотаб: "нєту дєла - нєту нєлєгала".
Іншими словами, чим менеше держава про тебе знає, тим тобі ліпше.
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:48
Слава Трампу - навіки Слава.
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