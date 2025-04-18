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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2746274727482749 Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:48 Слава Трампу - навіки Слава. Bolt написав:

Але ж вони не грабували умовних оптимізаторів податків слономагів, як так?



з коментів:Многие начнут работать нелегально



Як любить нагадуати хотаб: "нєту дєла - нєту нєлєгала".

Іншими словами, чим менеше держава про тебе знає, тим тобі ліпше. Але ж вони не грабували умовних оптимізаторів податків слономагів, як так?з коментів:Многие начнут работать нелегальноЯк любить нагадуати хотаб: "нєту дєла - нєту нєлєгала".Іншими словами, чим менеше держава про тебе знає, тим тобі ліпше. flyman

Повідомлень: 39256 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2824 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 кві, 2025 10:42 flyman написав: Bolt написав:

Але ж вони не грабували умовних оптимізаторів податків слономагів, як так?



з коментів:Многие начнут работать нелегально



Як любить нагадуати хотаб: "нєту дєла - нєту нєлєгала".

Іншими словами, чим менеше держава про тебе знає, тим тобі ліпше. Але ж вони не грабували умовних оптимізаторів податків слономагів, як так?з коментів:Многие начнут работать нелегальноЯк любить нагадуати хотаб: "нєту дєла - нєту нєлєгала".Іншими словами, чим менеше держава про тебе знає, тим тобі ліпше.

Взагалі, який сенс, платити податки, якщо ти умовний мекс, що крутить вчорну гіпсокартон?! Взагалі, який сенс, платити податки, якщо ти умовний мекс, що крутить вчорну гіпсокартон?! Bolt Повідомлень: 3432 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 259 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:02



Цікава технологія комплектації будинка та формування ціни.



Є «базова комплектація», до якої ви можете замовити додатки або покращення з дуже великого переліку. Це вплине звичайно на остаточну ціну.

Базова ціна - все під ключ - термін здачі в експлуатацію - через 6 місяців якщо я не помиляюся - 288 990$.

Наприклад:

- базова комплектация - це ковролін у всіх кімнатах. Колір можна вибрати безкоштовно з переліку. А ось щоби на підлозі був НЕ ковролін а - наприклад - ламінат - доплата орієнтовно 5000$.

Можна замовити таких «додатків» та @поліпшень@, що і не розплатишся… хоч сусальне золото та діаманти. Перелік менеджер показала на екрані монітора величезний.

Вогні йшла по кожній кімнаті окремо варіанти показувала у вигляді фото і питала: це замовляємо? Ставила помітки. Які миттєво міняли остаточну ціну.



Я запропонував у спальнях залишити ковролін, в інших приміщеннях ламінат. Типу «компроміс».

- наприклад - меблі кухні мають певні фасади - колір молеш вибрати безкоштовно, а ось замінити фасади одного матеріалу на якись інший або там з якимись вищерунками - доплата.

Це стосується і фурнітури меблів. Базова комплектація - або ручки хоч з бронзи та з розписом вручну від племені Майя.



Було питання верхньої частину «острова» на кухні: мармур штучний, мармур справжній, гранти або пластик.



Перелік покращень дуже великий - менеджерка все пропонує та пропонує.

Наприклад що мені сподобалося: по стандартному фасаду можна замовити там, де салон три колони в @колоніальному стилі@ - там такі будинки часто н. Це суттєво змінює зовнішній вигляд будинка крім того додає спереду невеликий навіс та получається невеличка веранда для ранішньої кави. Доплату не памʼятаю, здається теж 7 000$. Я порадив це замовити, бо самі наші українці пізніше це не зроблять.



Менеджер тут закинула клієнтам цікавий гачок:

@Якщо поліпшень ви замовите на 30 000$, то я вам ще - як українцям - дам знижку в 25 000$!!!!



От біда! Давайте перелік далі!

Щоби вийти на цифру додатків на суму в 30 000 (а можна було і на 300 000$), замовили із заднього входу будинка патіо без навіса.

Важливий момент: в базову комплектацію входить мінімальний ландшафтний дизайн - підготовлений газон. Додаток це автоматичний полив.



Короче, квест на компʼютері був цікавий.

Як у гумориста Карцева; «А два можна? - Можна! - Дайте три!»

Тут важливий фінансовий аспект: від кінцевої ціни будинка залежить податок на нерухомість, чим дорожче вийде будинок - тим більше будеш платити цілий рік. Відповідно якщо будинок вийшов дешевшим - а додатки зʼявилися якось та якимось чином пізніше - то і податок цілий рік платиш менше.

Коротше ось фото попередньої угоди з остаточною ціною.

Це з додатками та із знижкою в 21 000$ (замість обіцяної в 25 000$ - бо ми були занадто «хитрими» та вийшли на додатки на суму в 30 180$) як для українців.



Зверніть увагу: Lot - це земельна ділянка. Є позначка “Premium” - ми вибрали чи не найкращу, а не найдешевшу. Купуємо садибу в США далі?Цікава технологія комплектації будинка та формування ціни.Є «базова комплектація», до якої ви можете замовити додатки або покращення з дуже великого переліку. Це вплине звичайно на остаточну ціну.Базова ціна - все під ключ - термін здачі в експлуатацію - через 6 місяців якщо я не помиляюся - 288 990$.Наприклад:- базова комплектация - це ковролін у всіх кімнатах. Колір можна вибрати безкоштовно з переліку. А ось щоби на підлозі був НЕ ковролін а - наприклад - ламінат - доплата орієнтовно 5000$.Можна замовити таких «додатків» та @поліпшень@, що і не розплатишся… хоч сусальне золото та діаманти. Перелік менеджер показала на екрані монітора величезний.Вогні йшла по кожній кімнаті окремо варіанти показувала у вигляді фото і питала: це замовляємо? Ставила помітки. Які миттєво міняли остаточну ціну.Я запропонував у спальнях залишити ковролін, в інших приміщеннях ламінат. Типу «компроміс».- наприклад - меблі кухні мають певні фасади - колір молеш вибрати безкоштовно, а ось замінити фасади одного матеріалу на якись інший або там з якимись вищерунками - доплата.Це стосується і фурнітури меблів. Базова комплектація - або ручки хоч з бронзи та з розписом вручну від племені Майя.Було питання верхньої частину «острова» на кухні: мармур штучний, мармур справжній, гранти або пластик.Перелік покращень дуже великий - менеджерка все пропонує та пропонує.Наприклад що мені сподобалося: по стандартному фасаду можна замовити там, де салон три колони в @колоніальному стилі@ - там такі будинки часто н. Це суттєво змінює зовнішній вигляд будинка крім того додає спереду невеликий навіс та получається невеличка веранда для ранішньої кави. Доплату не памʼятаю, здається теж 7 000$. Я порадив це замовити, бо самі наші українці пізніше це не зроблять.Менеджер тут закинула клієнтам цікавий гачок:@Якщо поліпшень ви замовите на 30 000$, то я вам ще - як українцям - дам знижку в 25 000$!!!!От біда! Давайте перелік далі!Щоби вийти на цифру додатків на суму в 30 000 (а можна було і на 300 000$), замовили із заднього входу будинка патіо без навіса.Важливий момент: в базову комплектацію входить мінімальний ландшафтний дизайн - підготовлений газон. Додаток це автоматичний полив.Короче, квест на компʼютері був цікавий.Як у гумориста Карцева; «А два можна? - Можна! - Дайте три!»Тут важливий фінансовий аспект: від кінцевої ціни будинка залежить податок на нерухомість, чим дорожче вийде будинок - тим більше будеш платити цілий рік. Відповідно якщо будинок вийшов дешевшим - а додатки зʼявилися якось та якимось чином пізніше - то і податок цілий рік платиш менше.Коротше ось фото попередньої угоди з остаточною ціною.Це з додатками та із знижкою в 21 000$ (замість обіцяної в 25 000$ - бо ми були занадто «хитрими» та вийшли на додатки на суму в 30 180$) як для українців.Зверніть увагу: Lot - це земельна ділянка. Є позначка “Premium” - ми вибрали чи не найкращу, а не найдешевшу. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 18 кві, 2025 11:18, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10781 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:26

Ось план земельної ділянки: практично ідеальний прямокутник, по фасаду асфальт з бордюрами.

Зліва та справа - сусіди - ззаду «нєт ніхто» за те є десь 4 сотки землі до лісу…





Готовий будинок повинен виглядати приблизно так (гараж на 2 авто).

Ну що, панове, 308 000$ за готову під ключ приватну садибу - «повний фарш» з земельною ділянкою це нормально?Ось план земельної ділянки: практично ідеальний прямокутник, по фасаду асфальт з бордюрами.Зліва та справа - сусіди - ззаду «нєт ніхто» за те є десь 4 сотки землі до лісу…Готовий будинок повинен виглядати приблизно так (гараж на 2 авто). akurt

Повідомлень: 10781 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:52 Re: Еміграція, заробітчанство ще трохи, і акурт почне продавати марсіанські ділянки на Марсі flyman

Повідомлень: 39256 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2824 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:43 Такому як Флайман тільки марсіанські ділянки і продавати.

Тобто - як кажуть у нас у Львові - якусь бздуру.



А так прикольно: ніби-то освічена людина, а читати не може, кеби на то немає.

Я ж написав: я НЕ ПРОДАВАВ в Бучі нежитлові напівпідвали, а ДОПОМАГАВ СЛОВОМ та ділом нашим українцям вибрати та КУПИТИ.

Різницю між словами «Продавати» та «Купувати» колись - нехай припустимо через умовну цифру в 53 роки - зможе пан flyman зрозуміти?

Чи слова «допомагати»в лексиконі немає?

Якщо говорити відверто, то вже накупив покинутого Богом та людьми нікому не потрібного лайна. Аналог «марсіанські ділянки на Марсі».

Аби слухав мої поради в 2018-2022 роках - а не писав днями та ночами маячню на Фінансовому форумі України - зараз би байдикував у власному кабінеті в Батумі, або в Анталії та насолоджувався б життям.

Але… але… велике «АЛЕ»…



Розумієш, пане flymanе, інколи порада коштує дорого, хоча і безкоштовно.

Наприклад, у минулому харківʼянин в травні 2017 року купив в Анталії трикімнатну квартиру за 45 000€, на етапі не повної ше здачі в експлуатацію, площею десь 90 кв.м.

Я її подивився помацав в серпні 2017 - прилетів у вересні та купив собі 1+1 за 49 500$. В трохи кращому мікрорайоні. Менше площею, але краще «ЛЛЛ».

Саме в ці хвилини той хлопець - доречі батько двох дочок, який виїхав з Харкова ще в 2017 році - їде на авто з Анталії в Іспанію, де йому - а не такому розумному пану flyman’y - запропонували роботу.

Всього за кермом треба проїхати більше 4 000 км.

Я його консультую по проїзду по дорогам країн Європи, є нюанси.

Але він має і свою думку: наприклад, я їздив схожим маршрутом, але через Болгарію, Сербію, Хорватію, Словенію, Італію та Францію. Міст через Босфор перетинаю третій в Стамбулі майже біля Чорного моря.

Він перетнув протоку між Азією та Європою через найбільший в світі вантовий міст в районі міста Чанаккале : пролітна будова мосту більше за 2 км тримається на двох баштах, кожна з яких вище за башту Ейфелеву (!). Проїзд платний, але але так йому захотілося: людина має гроші - від фірми отримав 2 500€ допомоги на переїзд.



Далі рухається Грецією, Албанією, де пан flyman пролетів як «фанера над Парижем», і далі по Європі…

Так-то, пане flyman’e: не купують люди бздуру і марсіанські ділянки на Марсі.



Про слово «допомагаю», якого немає в лексиконі: його маршрут не пролягає через Тулузу. Але я про всяк випадок дав свою адресу та свій французький телефон: дорога дальня, авто в нього не новеньке - все може трапитися…

Подякував він за таку інформацію. Приємно.

Хто зна, може і заїде…

Я гостям радий: вчора проводили двох українок в Мюнхен, в наступну суботу прилітає українське подружжя із США, в кінці травня: приятелі з Дніпра (на авто приїдуть), в червні - із Запоріжжя… Востаннє редагувалось akurt в П'ят 18 кві, 2025 13:10, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10781 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 кві, 2025 13:04 akurt



зможе пан flyman зрозуміти?





#дипломинеті



Пане Акурт, питання по Туреччині станом на сьогодні.

Чи правда що останнім часом дуже подорожчало життя а Туреччині? В чому це виражається? Наче ж при високому рівні девальвації і інфляції для понаїхів з твердити доходами завжди гарно, коли місцева валюта летить в тарарам. #дипломинетіПане Акурт, питання по Туреччині станом на сьогодні.Чи правда що останнім часом дуже подорожчало життя а Туреччині? В чому це виражається? Наче ж при високому рівні девальвації і інфляції для понаїхів з твердити доходами завжди гарно, коли місцева валюта летить в тарарам. Hotab Повідомлень: 14779 З нами з: 15.02.09 Подякував: 390 раз. Подякували: 2353 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 кві, 2025 13:28 Я не дуже точно скажу, бо я не мешкаю в Туреччині з липня 2024 року, але приблизно так:

- звісно, у країни є суттєві економічні проблеми. Особливо підкосив землетрус в 2023 чи 2022 роках - я вже точну дату забув - здається витрати на відновлення та забезпечення житлом склали 100 мільярдів (!) доларів. Гадаю, Україні буде корисним колись - сподіваюся скоро - досвід того, як за 1,5 роки були побудовані тисячі і тисячі нових квартир та нових будинків. За рахунок держави і всі отримали все безкоштовно.

Для цього було виділено з державної власності величезні ділянки, які входили в «Національні парки».

Всіх розселили до одного! В нові будинки і квартири - а це десятки тисяч людей.

Збитки карколомні.



- в Туреччині згідно із закони кожні 6 місяців (!!!) в червні та в грудні збираються уряд, профспілки та представники партій та роботодавці та узгоджують мінімальну зарплатню на наступні 6 місяців. Наприклад, останнім груднем домовилися про підвищення зарплатні на 32% (профспілки вимагали 35%). Здається зараз мінімалка майже 1000$ (мінімалка!).

Кожен економіст та фінансист подумає, що такі підвищення зарплатні та відповідно пенсій (здається в грудні було +23% для пенсіонерів) тягне за собою друкування грошей та є підставою до інфляції. Обʼєктивна правда.



- в результататі: якщо я в вересні 2017 року для купівлі квартири я здавав привезені з України долари по 3,51 ліри, то зараз здаю для сплати квартплати - по 38,10. Тобто в 10 раз більше турецьких лір маю за 1$.

Здається це чудово: наприклад в мене квартплата була 500 лір це 13,5$ на місяць Але все це тягне зміну цін на все, що не виробляється в Туреччині, Наприклад, 4 травня будуть збори ОСББ в моєму будинку, то вже голова доповів, що для плавального басейну закуплено реактивів, матеріалів та нових шезлонгів на 330€.

Буде підвищено квартплату до 700 лір (приблизно 20€ на місяць).

- їдемо далі. Склад їжі турків. Відвідайте базар в Україні: всі торгують салом та майже всі їдять сало. Я знаю, що то за сало, бо двоє приятелів тримають в Україні магазини на торгують салом. На ринку також. Там свині немає - там суцільна хімія. Вони самі це НІКОЛИ (!) не їдять.

Так ось в Туреччині сала немає, свиней не їдять, бо то вважається лайном та брудом. Відповідно, виникає питання забезпечення яловичиною та курятиною.

Тут така проблема: аби ви бачили лани з травою у Франції та корів (чомусь всі білого кольору - великі як слони корови та бички) - в Туреччині таких ланів із соковитою травою не побачите і тому получається, що яловичина дорога: на рівні цін у Франції (!!!).

Здавалося б: зроби закупи яловичини в Європі (випадки були: закупка яловичини у Франції та в Сербії і Хорватіі) - але відразу опозиційні партії піднімають галас, що ножем в спину удар для вітчизняного виробника.



Все це впливає і на зарплатню, і на ціни, і на вимоги людей.

Тому відбувається те, про що я такому фахівцю з інфляції як пан Флайман неодноразово пояснював: відбувається плавне підвищення зарплатні/пенсій та слідом іде плавна кореляція курсу долара та євро.

Так плавно, що всі вже звикли, що все вартує не 100 лір, а 1000 лір. І ніхто вже не дивується.

Орендна плата сягає 25 000 лір, а наприклад няня за свою роботу вимагає більше за 40 000 лір в місяць (приблизно 50 000 гривень).



Статус-кво в цілому майже зберігається.

Просто масштаб цін міняється.

На іноземця це фактично ніяк не впливає: мав раніше я 3,51 ліри за долар, зараз маю 38,1 ліри да долар.

Обʼєктивні економічні процеси… akurt

Повідомлень: 10781 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2746274727482749 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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