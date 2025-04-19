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новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан
Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.
новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан
Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.
++ Країни які межують з Україною, та росією, потенційні кандидати стати наступними. Для переселення бажано це врахувати, щоб не наступити на ті ж граблі, після інтеграції вдруге.
Продовжується переміщення українського ІТ-ника, який з 2017 року мешкає в Анталії (Туреччина), в густозаселену українцями Іспанію, де йому запропонували роботу на посаді Senior Engineer.
Мабуть в галузі ІТ цінять людей із нетрадиційним мисленням: я би такий маршрут відстанню в 4100 км ніколи б не вибрав - це при тому, що за цим напрямком - з Туреччини у Францію дорогами ЕС я особисто їздив не один раз. Інформація цікава тому, що тут часто згадується - наприклад - Албанія - а він якраз і поїхав через Албанію.
Google maps дуже дивується, і я дуже дивуюся маршруту: - з Анталії він поїхав не на кордон з Болгарією, де мінімум половини відстані в 1000 км можна їхати в бік Стамбула із швидкістю в 150 км/год, а на місто Чінаккале (на захід від Стамбула), де найбільший в світі вантовий міст, а потім - на грецькі Салоніки. - із Салоніків поїхав другогатунковою трасою на столицю Албанії Тірану (це замість того, щоби швидкісною трасою проїхати по Болгарії на Софію, а з Софії швидкісною трасою (що в Болгарії, що в Сербії дозволена швидкість в 130 км/год) дістатися Хорватіі. Траса в Сербії - майже струна - перетинає всю країну, дві шикарні смуги в кожному напрямку. - з Албанії - на Чорногорію - Подгорице. Плювався і на Албанію, і на Чорногорію (!). - вчора нарешті вʼїхав на територію ЄС - в Хорватію, де і ночував. Полегшено зітхнув: «Ну, далі до самої Іспанії вже ніяких кордонів!» Так і є. Правда… https://maps.apple.com/maps?q=43.020382,17.589361
Жінка та дві дитини перебувають в Анталії: слідкують за тим, як облаштується в Іспанії (орендував квартиру за 550€) та тоді прилетять на нове місце роботи чоловіка та тата…
Справжня Еміграція. Справжнє заробітчанство. До 2017 року жив в Харкові. Здобутки (пораднику купувати земельні ділянки на Марсі - є тут у нас такі - не читати): 2 квартири в Анталії (2+1, 3+1) та двоє дітей.