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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2747274827492750
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:25

«Бойся своих желаний» (с)

akurt
новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан


Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:41

  Hotab написав:akurt
новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан


Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.

++
Країни які межують з Україною, та росією, потенційні кандидати стати наступними.
Для переселення бажано це врахувати, щоб не наступити на ті ж граблі, після інтеграції вдруге. :evil:
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:38

Еміграція, заробітчанство

News from Republika Hrvatska

Продовжується переміщення українського ІТ-ника, який з 2017 року мешкає в Анталії (Туреччина), в густозаселену українцями Іспанію, де йому запропонували роботу на посаді Senior Engineer.

Мабуть в галузі ІТ цінять людей із нетрадиційним мисленням: я би такий маршрут відстанню в 4100 км ніколи б не вибрав - це при тому, що за цим напрямком - з Туреччини у Францію дорогами ЕС я особисто їздив не один раз. Інформація цікава тому, що тут часто згадується - наприклад - Албанія - а він якраз і поїхав через Албанію.

Google maps дуже дивується, і я дуже дивуюся маршруту:
- з Анталії він поїхав не на кордон з Болгарією, де мінімум половини відстані в 1000 км можна їхати в бік Стамбула із швидкістю в 150 км/год, а на місто Чінаккале (на захід від Стамбула), де найбільший в світі вантовий міст, а потім - на грецькі Салоніки.
- із Салоніків поїхав другогатунковою трасою на столицю Албанії Тірану (це замість того, щоби швидкісною трасою проїхати по Болгарії на Софію, а з Софії швидкісною трасою (що в Болгарії, що в Сербії дозволена швидкість в 130 км/год) дістатися Хорватіі. Траса в Сербії - майже струна - перетинає всю країну, дві шикарні смуги в кожному напрямку.
- з Албанії - на Чорногорію - Подгорице. Плювався і на Албанію, і на Чорногорію (!).
- вчора нарешті вʼїхав на територію ЄС - в Хорватію, де і ночував. Полегшено зітхнув: «Ну, далі до самої Іспанії вже ніяких кордонів!»
Так і є.
Правда…
https://maps.apple.com/maps?q=43.020382,17.589361

Жінка та дві дитини перебувають в Анталії: слідкують за тим, як облаштується в Іспанії (орендував квартиру за 550€) та тоді прилетять на нове місце роботи чоловіка та тата…

Справжня Еміграція. Справжнє заробітчанство.
До 2017 року жив в Харкові.
Здобутки (пораднику купувати земельні ділянки на Марсі - є тут у нас такі - не читати): 2 квартири в Анталії (2+1, 3+1) та двоє дітей.
akurt
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  #<1 ... 2747274827492750
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