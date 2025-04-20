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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:25
akurt
новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан
Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.
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Hotab
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:41
Hotab написав:akurt
новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан
Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.
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Країни які межують з Україною, та росією, потенційні кандидати стати наступними.
Для переселення бажано це врахувати, щоб не наступити на ті ж граблі, після інтеграції вдруге.
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Додано: Нед 20 кві, 2025 09:31
Вітаю всіх з Великоднем!
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Додано: Нед 20 кві, 2025 10:00
Аргентина, витрати на двох $700-$800
$11K за два суміжні участка в Аргентині по 8 соток (не на Марсі), ШРТ поряд
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Додано: Нед 20 кві, 2025 10:21
Успіх написав:
Вітаю всіх з Великоднем!
Thank you and Happy Easter to you and your loved ones 🙏 Christ is risen!
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