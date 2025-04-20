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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2747274827492750
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:25

«Бойся своих желаний» (с)

akurt
новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан


Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:41

  Hotab написав:akurt
новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан


Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.

++
Країни які межують з Україною, та росією, потенційні кандидати стати наступними.
Для переселення бажано це врахувати, щоб не наступити на ті ж граблі, після інтеграції вдруге. :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 09:31

Христос Воскрес!

Вітаю всіх з Великоднем!
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:00

Аргентина на двох $700-$800

Аргентина, витрати на двох $700-$800


$11K за два суміжні участка в Аргентині по 8 соток (не на Марсі), ШРТ поряд
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:21

  Успіх написав:Вітаю всіх з Великоднем!

Thank you and Happy Easter to you and your loved ones 🙏 Christ is risen!
akurt
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  #<1 ... 2747274827492750
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