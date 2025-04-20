RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2747274827492750
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:25

«Бойся своих желаний» (с)

akurt
новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан


Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.
Hotab
 
Повідомлень: 14791
З нами з: 15.02.09
Подякував: 391 раз.
Подякували: 2355 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:41

  Hotab написав:akurt
новинкою 2025 року стала пропозиція одного з учасників цього форуму переселитися в місто Джелалабад, але він не уточнив, це місто в Киргизії, чи в Афганістан


Дуже не хотілось би, але існує ймовірність, що по його місту через деякий час будуть летіти КАБи і він на власному прикладі покаже переселення в Джалалабад чи іншу Гану, до омріяних антропометричних розмірів і кольорів.

++
Країни які межують з Україною, та росією, потенційні кандидати стати наступними.
Для переселення бажано це врахувати, щоб не наступити на ті ж граблі, після інтеграції вдруге. :evil:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5555
З нами з: 09.02.09
Подякував: 679 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 09:31

Христос Воскрес!

Вітаю всіх з Великоднем!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7966
З нами з: 18.03.21
Подякував: 247 раз.
Подякували: 980 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:00

Аргентина на двох $700-$800

Аргентина, витрати на двох $700-$800


$11K за два суміжні участка в Аргентині по 8 соток (не на Марсі), ШРТ поряд
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39277
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2825 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:21

  Успіх написав:Вітаю всіх з Великоднем!

Thank you and Happy Easter to you and your loved ones 🙏 Christ is risen!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10787
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3939 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 15:08

Італія: буває і так

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39277
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2825 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:04

Відео не дивлюся, немає часу, але назва цікава.

Для тих, хто боїться іпотеку в США, «Українська правда» про інвестиції Вадима Ломаченка:
«Процес закриття угоди знаходиться на завершальній стадії. Український боксер планує отримати 2 599 000 доларів за дім, що знаходиться в мальовничому Санта-Роза-Веллі (округ Вентура, штат Каліфорнія). Що цікаво, Василь купив його 3 травня 2016 року за 1 375 000 доларів.»
Декілька разів проїжджав через це містечко. Не найкращий вибір. Гадаю, що рієлтори трохи кинули нашого українця. Тут вдарені по голові порожнім мішком по голові із-за рогу вулиці все мене називають рієлтором. А справжні вдалі рієлтори он де…
Тому і ціни можна вважати невисокими.
Здається, саме там в 2019 році мешкав один наш IT-ник - я трохи був знайомий - після розлучення із жінкою: шукав оренду де подешевше.

Натомість, вночі прийшли фото від наших українців - виїхали з Криму (Севастополь) в травні 2014 року (нагадаю: тоді що ходили потяги з Сімферополя на Київ - знаменитий потяг номер 11/12 і потяг 40 «Севастополь-Киів»): відвідували місто Santa Cruz на узбережжі Тихого океану…
Для тих, у кого діти - підлітки: там працює університет - якщо не помиляюся - номер чи 3, чи 5 в рейтингу підготовки програмістів.
Нічне фото:
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 кві, 2025 17:30, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10787
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3939 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:16

Re: Еміграція, заробітчанство

2915 рик
Киберпрототипы уже захватили катакомбы в Аджубее
Паровоз ВЛ, дымя отработанным нептунием, всё ещё на запасном пути
И всего 2евро за литр Вдовы Клико
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4992
З нами з: 16.06.15
Подякував: 290 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 17:33

Залезь быстро под забор синагоги и кавкай оттуда.

Сейчас вел переговоры с Хайфой - там живет уже лет 30 мой друг юности - женился на еврейке и выехал ВОВРЕМЯ.
Я задал некорректный наверное вопрос: (цитата)
- Чем евреи сейчас занимаются? Вылавливают в Газе арабов и кастрируют?
- (цитата) «Живут и радуются.»

Нашему барабашову не повезло: бесится, изощряется, извивается.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10787
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3939 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 2747274827492750
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3881)
20.04.2025 15:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.